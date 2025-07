Jetzt bei Aldi: Kleines Gadget für 14,99 Euro überwacht eure Gesundheit im Alltag

Asthmatiker: Wenn ihr hin und wieder Probleme mit dem Atmen habt oder gar Asthmatiker seid, ist das Pulsoximeter von Aldi sicherlich empfehlenswert. Zumal das kleine Gerät in jede Jackentasche passt. So könnt ihr Puls und Blutsauerstoffgehalt auch unterwegs messen und mit euren Medikamenten wie beispielsweise Asthma-Sprays direkt reagieren. So seid ihr auch im Urlaub und auf Ausflügen sicher.