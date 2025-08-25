Jetzt für 11,99 Euro: Lidl verkauft eine Steckdosenleiste, die eure Geräte ohne Verzicht schützt

Ihr wollt eure Technik vor Überspannung bewahren, aber nicht allzu viel dafür ausgeben? Dann ist diese Steckerleiste das passende Produkt für euch.

Die Steckdosenleiste für Home-Office und Wohnzimmer

Ihr habt für die Arbeit oder privat einige Geräte im Einsatz, die nicht ganz billig waren? Dann solltet ihr eure Technik auch vor Spannungsspitzen schützen. Mit der Steckdosenleiste von Lidl (via Lidl-Prospekt) bekommt ihr ab heute, dem 25. August 2025, für 11,99 Euro das passende Gerät in den Filialen, aber auch im Online-Shop des Discounters.

Multimedia-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 13:27 Uhr

Falls ihr das Angebot verpasst, müsst ihr euch nicht ärgern. Denn mit der Steckdosenleiste von Brennenstuhl (auf Amazon anschauen) hat der Versandriese ein gleichwertiges Produkt im Angebot – und für aktuell gerade mal 9,99 Euro noch einen Tick günstiger.

Brennenstuhl „Eco-Line“ Steckdosenleiste 8-fach Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 13:28 Uhr

Wann lohnt sich die Steckdosenleiste?

Home-Office: Falls ihr von zu Hause arbeitet und Geräte wie PC, Notebook und Drucker nutzt, die von eurem Arbeitgeber bereitgestellt werden, wollt ihr diese sicherlich pfleglich behandeln. Eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz schützt eure Arbeitsgeräte auch elektronisch.

Heimkino: Ihr habt euch ein kleines Heimkino aufgebaut und dabei auf High-End-Unterhaltungselektronik gesetzt? Auch dann ist ein Schutz nötig, damit euer Filmabend nicht ins Wasser fällt. Denn je nachdem, wie alt euer Haus und die elektrischen Leitungen sind, können beispielsweise bei Unwettern Spannungsspitzen auftreten.

Strom sparen: Bekanntlich verbrauchen auch Geräte im Standby oder einfach nur eingesteckte und ungenutzte Netzteile Strom, wenn auch nicht viel. Wer Strom sparen will, sollte auf eine Steckdosenleiste mit Schalter setzen. Denn dann bleibt euch auch das lästige Ein- und Ausstecken von Netzteilen erspart.

Wenige Geräte: Bei nur einem Gerät lohnt sich der Einsatz einer 8-fach-Steckdosenleiste vermutlich nicht. Wollt ihr zum Beispiel euer Smartphone dennoch schützen, gibt es auch einzelne Überspannungsschutz-Stecker. Habt ihr bis zu drei Geräte im Einsatz, bekommt ihr auch noch günstigere 3-fach-Leisten.

Das bekommt ihr mit der Lidl-Steckdosenleiste

Die Steckerleiste vom Hersteller Silvercrest verfügt über 8 Steckplätze, ein 3 Meter langes Kabel und kann mit Maßen von 54,2 x 5,5 x 4,29 cm unter dem Schreibtisch oder hinter dem TV-Schrank verstaut werden. Praktisch dabei ist der angewinkelte Flachstecker. Mit den Schraublöchern an der Unterseite kann die Leiste auch an der Wand oder unter dem Schreibtisch montiert werden.

Beleuchtet ist nicht nur der Ein- und Ausschalter, sondern auch die Anzeige der Überspannungsschutz-Funktion, die bei Spannungsspitzen bis zu 1800 Volt eure Elektronik schützt. Belastet werden kann die Leiste mit maximal 3680 Watt.

Das kann die Alternative von Amazon

Wollt ihr bei empfindlicher Elektronik lieber auf eine namhaftere Marke setzen, findet ihr diese mit der Brennenstuhl-Steckdosenleiste bei Amazon, die laut Hersteller in Deutschland entwickelt wurde. Ebenfalls mit 8 Steckplätzen in 45°-Anordnung sorgt auch diese Leiste für Ordnung im Home-Office oder Wohnzimmer.

Belastbar bis 3500 Watt, verfügt auch die Brennenstuhl-Steckerleiste über einen beleuchteten Schalter und außerdem über einen integrierten Berührungsschutz. Kleine Plastikschieber verschließen die Öffnungen der Steckdosen, sobald ein Stecker rausgezogen wird. Wenn ein Netzteil nicht richtig aufgesetzt wird, blockiert die Dose zum Schutz.

Die Amazon-Käufer sind von der Brennenstuhl-Steckdosenleiste jedenfalls überzeugt. User Dennis W. lobt die Qualität des Produkts: „Funktional, sicher und sauber verarbeitet – ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf und würde den Doppelstecker jederzeit wieder nehmen!“

User „C“ ist ebenfalls von der Qualität überzeugt, hebt aber auch positiv den reibungslos funktionierenden Berührungsschutz hervor: „Trotz Kunststoffgehäuse wertiger und stabiler Eindruck. Stecker sitzen fest, sind aber auch ohne große Kraftanstrengung wieder zu lösen.“

