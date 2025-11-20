Jetzt für unter 30 €: Sichert euch 1030 Klemmbausteine im offiziellen Stargate-Adventskalender

Pünktlich zur Weihnachtszeit öffnet sich das Stargate erneut! Wer sich diesen Adventskalender rechtzeitig sichert, versüßt sich und anderen die Wochen vor dem Fest.

Perfekt für Sci-Fi-Fans und Nostalgiker

Für alle Fans der Serie „Stargate – Kommando SG-1“ und des Films von 1994 hat BlueBrixx eine besondere Überraschung: den offiziell lizenzierten Stargate-Adventskalender für 29,92 Euro (im BlueBrixx-Shop ansehen). Vergesst langweilige Schokolade, hinter den 24 Türchen verbergen sich exklusive Mini-Modelle, Figuren und Zubehör, die die legendäre Sci-Fi-Welt lebendig werden lassen.

Sichert euch dieses einmalige Sammlerstück, um die Wartezeit bis Weihnachten mit einer täglichen Dosis galaktischer Nostalgie zu verkürzen. Achtung: Das Set ist limitiert! Ihr findet es aber nicht nur direkt bei BlueBrixx, sondern auch auf Amazon. Das kostet der Adventskalender aber rund 10 Euro mehr.

Für wen eignet sich der Adventskalender?

Exklusive Nostalgie für Stargate-Fans: Der Kalender eignet sich für eine treue, erwachsene Fangemeinde von Stargate. Da es sich um ein offizielles Lizenzprodukt von BlueBrixx handelt, bietet er die seltene Gelegenheit, die Wartezeit bis Weihnachten mit täglichen, seriengerechten Mini-Modellen (wie dem Stargate, Geräten oder Goa’uld-Schiffen) zu verkürzen. Ein emotionaler Mehrwert, den es so kaum gibt.

Hoher Sammlerwert & Bauspaß: Der Adventkalender bietet eine attraktive Alternative zu klassischen Klemmbaustein-Herstellern. Die Fans erhalten einen hohen Sammlerwert durch das offizielle Lizenzthema. Der Kalender spricht Erwachsene an, die Freude am Zusammenbauen und an detailgetreuen Modellen aus ihrer Lieblings-Sci-Fi-Welt haben.

Wer nichts mit Stargate anfangen kann ... Der Kalender spricht primär Fans an und hat im Vergleich zu Mainstream-Kalendern eine deutlich geringere Attraktivität für Gelegenheitskäufer. Für Kinder ist er ungeeignet, auch wegen der verschluckbaren Kleinteile.

Warum der Stargate Adventskalender 2025 das perfekte Geschenk für Sci-Fi-Fans ist

Öffnet das Stargate und startet in eine galaktische Adventsreise! Der offizielle Stargate-Adventskalender bringt euch mit 24 filmgetreuen Überraschungen zurück in die Welt des Kultfilms von 1994. Jedes Detail erzählt ein Stück Filmgeschichte. Erlebt folgende Inhalte:

17 Mini-Modelle

15 Charaktere

brandneue, besondere Jaffa-Elemente, die für noch mehr Authentizität und Sammlerwert sorgen

Stargate Adventskalender: Das sagen die Kunden

Im Schnitt kommt der Adventskalender auf eine sehr gute Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Kunden loben den Bauspaß und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Teile sollen hochwertig verarbeitet sein. Viele sind begeistert von den schönen Szenen, die sich mit den Teilen schaffen lassen.

