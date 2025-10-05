Jetzt für unter 70 Euro: Amazon verkauft großes Android-Tablet zum Sparpreis

Wer ein günstiges, aber zuverlässiges Tablet sucht, wird bei Amazon fündig: Für 69,99 Euro gibt es dort derzeit ein Android-Tablet mit 10,1-Zoll-Diagonale, das mit positiven Bewertungen überzeugt und mit passendem Zubehör sogar für Office-Arbeiten eingesetzt werden kann.
Amazon verkauft Fire-HD-10-Tablet für 69,99 Euro
Tablets sind heute echte Kraftpakete – und viele könnten sogar den Laptop ersetzen. Aber Hand aufs Herz: Wer nutzt so ein Gerät wirklich zum Programmieren oder Videoschneiden? Wer einfach nur Serien schauen oder ein bisschen im Netz stöbern will, für den ist Fire HD 10 perfekt. Amazon hat es gerade für nur 69,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) im Angebot.
Trotz des kleinen Preises muss sich das Fire HD 10 aber nicht verstecken. Zur Ausstattung des Amazon Fire HD 10 gehören unter anderem:
- 10,1-Zoll-Display (Full HD)
- Achtkern-Prozessor mit max. 2 GHz
- 3 GB RAM
- 32 GB Speicher (erweiterbar via microSD-Slot)
- 5-MP-Kamera (vorne und hinten)
- Kopfhörereingang
- USB-C-Anschluss (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
- Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit
- Stift-Unterstützung (optional erhältlich)
- Android-Betriebssystem
Vor allem das gestochen scharfe Full-HD-Display und die Unterstützung eines Eingabestifts sind in der Preisklasse unter 70 Euro alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Für wen lohnt sich das Fire HD 10 bei Amazon?
Natürlich kann das Fire HD 10 nicht mit iPads oder Galaxy Tabs konkurrieren – muss es auch gar nicht. Denn mit einem Preis von unter 70 Euro ist es aktuell extrem günstig und bestens für Streaming, Surfen und kleinere Spiele geeignet. Die Apps kommen zwar aus dem Amazon App Store, aber die gängigen Anwendungen sind alle da. Mit 4,3 von 5 Sternen bei über 2.400 Rezensionen ist es nicht umsonst hervorragend bewertet.
Tipp: Mit einem optionalen Tastatur-Cover und einem Eingabestift lässt sich das Tablet sogar für Schule, Uni oder einfache Büroarbeiten nutzen. Wer ein flexibles Tablet zu einem kleinen Preis sucht, liegt hier genau richtig.