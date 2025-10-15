Jetzt Geschenke sichern: Müller verkauft die Toniebox im Set mit Paw Patrol zum reduzierten Preis

Für kleine Hörspiel-Fans: Die neue Toniebox 2 im Paw-Patrol-Design sorgt für noch mehr Spaß im Kinderzimmer. Das Starter-Set inklusive Chase-Hörfigur gibt es derzeit bei Müller im Angebot. Schnell sein lohnt sich.
So haben die Kleinsten ihre Lieblingsgeschichten immer dabei
Eine Tonie-Box gehört bei vielen Familien schon zur Standard-Ausstattung. Für alle, die noch keine haben oder noch auf der Suche nach einem tollen Weihnachtsgeschenk sind, gibt es die Toniebox 2 im roten Paw-Patrol Design als Play-Set und inklusive Chase-Hörfigur für derzeit nur 111,20 Euro (bei Müller ansehen).
Wenn ihr auf spezielle Designs verzichten wollt, solltet ihr euch das Toniebox-1-Starter-Set im Angebot für 73,01 Euro ansehen (hier geht es zu Kaufland).
Für wen lohnt sich das Angebot?
- Die Toniebox 2 eignet sich als Geschenk schon für die Allerkleinsten. Eltern, Paten, Freunde und Verwandte schenken einfachen, kindersicheren Hörspaß und bieten den Kindern Hörvergnügen mit intuitiver Bedienung.
- Das Angebot lohnt sich außerdem für alle, die künftig auch die Tonie-Play-Games nutzen wollen.
- Das Starter-Set passt besonders gut zu kleinen Paw-Patrol-Fans, Sammlern neuer Tonies und Familien, die sich über die verbesserte Bedienung, interaktive Geschichten und die längere Akkulaufzeit der Toniebox 2 freuen.
- Für alle, die bereits eine Toniebox 1 besitzen und sich kaum mehr neue Hörfiguren anschaffen wollen, hat das Angebot wenig Mehrwert.
Das Toniebox 2 Paw-Patrol-Starter-Set im Detail
Hier seht ihr im kompakten Überblick, was im Lieferumfang des Starter-Sets enthalten ist:
- die Toniebox 2 in Rot
- eine Hörfigur (Chase, „Die Rettung der Meeresschildkröten“)
- eine Tonieplay-Disc
- sechs Tonieplay-Cards
- Karte von der Abenteuerbucht
- Spielanleitung
Und das sind die technischen Highlights:
- Aufladen: die Toniebox 2 wird per USB-C-Anschluss geladen
- Sleep-Timer: ihr könnt einstellen, wann Licht und Klänge sanft ausgeblendet werden.
- Sonnenaufgangswecker: Er weckt die Kinder mit passenden Melodien.
- Langlebigkeit: einfache Bedienung und Robustheit durch Touch-Ohr-Steuerung und Stoßschutz.
- Magischer LED-Ring: Er interagiert mit der Geschichte und leitet die Kinder durch das Spiel.
- Akkulaufzeit: Bei voller Ladung beträgt sie etwa zehn Stunden.
- Kompatibilität: Die Toniebox 2 ist mit allen Tonie-Hörfiguren kompatibel.
Mehr Spielspaß mit den Tonie-Play-Games
Das Angebot von Müller enthält bereits ein Tonie-Play-Game. Weitere können selbstverständlich nachgekauft werden.
Die Tonie-Play-Games sind eine neue, exklusive Spiele-Erweiterung für die Toniebox 2, die das klassische Zuhören um interaktives Mitspielen ohne Bildschirm ergänzen.
Jedes Tonie-Play-Game setzt sich aus einem Controller, einer Spiel-Disc und zum Teil weiteren haptischen Materialien wie Karten und kleinen Spielbrettern zusammen. Der Spielinhalt: aufregende Abenteuer, Quizfragen und Rätsel, bei denen die Kinder aktiv am Geschehen teilnehmen und Audioanweisungen erhalten.
Das Alternativangebot bei Kaufland
Das Toniebox Starterset mit Kreativ-Tonie für 73,01 Euro (bei Kaufland ansehen) ist eine etwas günstigere Option für Einsteiger, Familien mit kleinerem Budget und alle, die die Tonie-Play-Games nicht nutzen möchten.
Das Set bietet ebenfalls robusten Hörspaß in bewährter Tonie-Qualität und wird mit dem beigelegten Kreativ-Tonie individuell bespielbar. Außerdem ist es in sechs verschiedenen Farben erhältlich.
Tonie-Tipps für weihnachtliche Stimmung und entspanntes Einschlafen
In der Weihnachtszeit sind wir laufend auf der Suche nach Geschenkideen oder kleinen Mitbringseln. Daher haben wir noch zwei Tonie-Figuren für euch, mit denen die Kids in Weihnachtsstimmung kommen oder in der aufregenden Adventszeit gut einschlafen können:
- „Der kleine Elefant, der so gerne einschlafen möchte“ (auf Amazon ansehen)
- „Lieblingskinderlieder, Weihnachtslieder 2“ (auf Amazon ansehen)
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.