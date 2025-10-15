Jetzt Geschenke sichern: Müller verkauft die Toniebox im Set mit Paw Patrol zum reduzierten Preis

Für kleine Hörspiel-Fans: Die neue Toniebox 2 im Paw-Patrol-Design sorgt für noch mehr Spaß im Kinderzimmer. Das Starter-Set inklusive Chase-Hörfigur gibt es derzeit bei Müller im Angebot. Schnell sein lohnt sich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So haben die Kleinsten ihre Lieblingsgeschichten immer dabei

Eine Tonie-Box gehört bei vielen Familien schon zur Standard-Ausstattung. Für alle, die noch keine haben oder noch auf der Suche nach einem tollen Weihnachtsgeschenk sind, gibt es die Toniebox 2 im roten Paw-Patrol Design als Play-Set und inklusive Chase-Hörfigur für derzeit nur 111,20 Euro (bei Müller ansehen).

Anzeige

Wenn ihr auf spezielle Designs verzichten wollt, solltet ihr euch das Toniebox-1-Starter-Set im Angebot für 73,01 Euro ansehen (hier geht es zu Kaufland).

Für wen lohnt sich das Angebot?

Die Toniebox 2 eignet sich als Geschenk schon für die Allerkleinsten. Eltern, Paten, Freunde und Verwandte schenken einfachen, kindersicheren Hörspaß und bieten den Kindern Hörvergnügen mit intuitiver Bedienung .

Das Angebot lohnt sich außerdem für alle, die künftig auch die Tonie-Play-Games nutzen wollen.

Das Starter-Set passt besonders gut zu kleinen Paw-Patrol-Fans , Sammlern neuer Tonies und Familien, die sich über die verbesserte Bedienung, interaktive Geschichten und die längere Akkulaufzeit der Toniebox 2 freuen.

Für alle, die bereits eine Toniebox 1 besitzen und sich kaum mehr neue Hörfiguren anschaffen wollen, hat das Angebot wenig Mehrwert.

Das Toniebox 2 Paw-Patrol-Starter-Set im Detail

Hier seht ihr im kompakten Überblick, was im Lieferumfang des Starter-Sets enthalten ist:

die Toniebox 2 in Rot

eine Hörfigur (Chase, „Die Rettung der Meeresschildkröten“)

eine Tonieplay-Disc

sechs Tonieplay-Cards

Karte von der Abenteuerbucht

Spielanleitung

Anzeige

Und das sind die technischen Highlights:

Aufladen: die Toniebox 2 wird per USB-C-Anschluss geladen

die Toniebox 2 wird per USB-C-Anschluss geladen Sleep-Timer: ihr könnt einstellen, wann Licht und Klänge sanft ausgeblendet werden.

ihr könnt einstellen, wann Licht und Klänge sanft ausgeblendet werden. Sonnenaufgangswecker: Er weckt die Kinder mit passenden Melodien.

Er weckt die Kinder mit passenden Melodien. Langlebigkeit: einfache Bedienung und Robustheit durch Touch-Ohr-Steuerung und Stoßschutz.

einfache Bedienung und Robustheit durch Touch-Ohr-Steuerung und Stoßschutz. Magischer LED-Ring: Er interagiert mit der Geschichte und leitet die Kinder durch das Spiel.

Er interagiert mit der Geschichte und leitet die Kinder durch das Spiel. Akkulaufzeit: Bei voller Ladung beträgt sie etwa zehn Stunden.

Bei voller Ladung beträgt sie etwa zehn Stunden. Kompatibilität: Die Toniebox 2 ist mit allen Tonie-Hörfiguren kompatibel.

Anzeige

Mehr Spielspaß mit den Tonie-Play-Games

Das Angebot von Müller enthält bereits ein Tonie-Play-Game. Weitere können selbstverständlich nachgekauft werden.

Die Tonie-Play-Games sind eine neue, exklusive Spiele-Erweiterung für die Toniebox 2, die das klassische Zuhören um interaktives Mitspielen ohne Bildschirm ergänzen.

Jedes Tonie-Play-Game setzt sich aus einem Controller, einer Spiel-Disc und zum Teil weiteren haptischen Materialien wie Karten und kleinen Spielbrettern zusammen. Der Spielinhalt: aufregende Abenteuer, Quizfragen und Rätsel, bei denen die Kinder aktiv am Geschehen teilnehmen und Audioanweisungen erhalten.

Das Alternativangebot bei Kaufland

Das Toniebox Starterset mit Kreativ-Tonie für 73,01 Euro (bei Kaufland ansehen) ist eine etwas günstigere Option für Einsteiger, Familien mit kleinerem Budget und alle, die die Tonie-Play-Games nicht nutzen möchten.

Das Set bietet ebenfalls robusten Hörspaß in bewährter Tonie-Qualität und wird mit dem beigelegten Kreativ-Tonie individuell bespielbar. Außerdem ist es in sechs verschiedenen Farben erhältlich.

Zum Angebot bei Kaufland

Anzeige

Tonie-Tipps für weihnachtliche Stimmung und entspanntes Einschlafen

In der Weihnachtszeit sind wir laufend auf der Suche nach Geschenkideen oder kleinen Mitbringseln. Daher haben wir noch zwei Tonie-Figuren für euch, mit denen die Kids in Weihnachtsstimmung kommen oder in der aufregenden Adventszeit gut einschlafen können:

„Der kleine Elefant, der so gerne einschlafen möchte“ (auf Amazon ansehen)

„Lieblingskinderlieder, Weihnachtslieder 2“ (auf Amazon ansehen)