Jetzt gratis bei Amazon: 15 E-Books für den Kindle

15 kostenlose E-Books für euch: Zeitreise-Trilogie, Nordkrimi, Apfelblütenküsse, Lebenswasser und ein tödlicher Fund. Zum Wochenanfang habe ich eine schöne Mischung gefunden, in der jeder etwas für sich finden sollte.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Das Spielchen Spielen

Apfelblütenküsse

Whitneys Versuchung (Reizend & Ruchlos 1)

Die Tochter des heiligen Feuers: Die Dame, die den Laird erzittern ließ (Zwischen Ehre und Loyalität

Fluffy: Nicht schon wieder!

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Maia Zafón : Lebenswasser

Willow : Und in mir dein Licht

Smartwolf: Die Föhrenbach Chroniken

Der Hexer des Nordens: Ein episches Fantasy-Abenteuer voller Dark Fantasy, Progression Fantasy und d

Das Zeitbeben: Erster Teil (Zeitbeben Trilogie 1)

Das Zeitbeben: Zweiter Teil (Zeitbeben Trilogie 2)

Das Zeitbeben: Dritter Teil (Zeitbeben Trilogie 3)

Krimis, Romane und Thriller

Der Sandmann - Alte Geister: Nordkrimi

Ein tödlicher Fund (Ein Darla-Digby-Cozy-Krimi – Band 1)

Der Schlüssel, der keiner war: Cozy Crime Weihnachten: Kleinstadt, geheimnisvoller Schlüssel, Rätsel

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Die Kathedrale: Silber oder Blei

Die Verse der Engel: Karma-Roman (Karma-Trilogie 2)

Die Gefangene des Fee

Das Echo des geborstenen Mondes

Die Ketten von Vael'Tareth: Das Lied von Ravenn

Das Flüstern der Knochen

Utopie Alpha: Paradies der Kriminellen

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

