Jetzt gratis bei Amazon: 15 E-Books für den Kindle

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
15 kostenlose E-Books für euch: Zeitreise-Trilogie, Nordkrimi, Apfelblütenküsse, Lebenswasser und ein tödlicher Fund. Zum Wochenanfang habe ich eine schöne Mischung gefunden, in der jeder etwas für sich finden sollte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Das Spielchen Spielen
Das Spielchen Spielen
Apfelblütenküsse
0,00 € Zu Amazon
Whitneys Versuchung (Reizend & Ruchlos 1)
0,00 € Zu Amazon
Die Tochter des heiligen Feuers: Die Dame, die den Laird erzittern ließ (Zwischen Ehre und Loyalität
0,00 € Zu Amazon
Fluffy: Nicht schon wieder!
0,00 € Zu Amazon
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Maia Zafón : Lebenswasser
0,00 € Zu Amazon
Willow : Und in mir dein Licht
0,00 € Zu Amazon
Smartwolf: Die Föhrenbach Chroniken
0,00 € Zu Amazon
Der Hexer des Nordens: Ein episches Fantasy-Abenteuer voller Dark Fantasy, Progression Fantasy und d
0,00 € Zu Amazon
Das Zeitbeben: Erster Teil (Zeitbeben Trilogie 1)
0,00 € Zu Amazon
Das Zeitbeben: Zweiter Teil (Zeitbeben Trilogie 2)
0,00 € Zu Amazon
Das Zeitbeben: Dritter Teil (Zeitbeben Trilogie 3)
0,00 € Zu Amazon
Krimis, Romane und Thriller

Der Sandmann - Alte Geister: Nordkrimi
0,00 € Zu Amazon
Ein tödlicher Fund (Ein Darla-Digby-Cozy-Krimi – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Der Schlüssel, der keiner war: Cozy Crime Weihnachten: Kleinstadt, geheimnisvoller Schlüssel, Rätsel
0,00 € Zu Amazon
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Die Kathedrale: Silber oder Blei
0,00 € Zu Amazon
Die Verse der Engel: Karma-Roman (Karma-Trilogie 2)
0,00 € Zu Amazon
Die Gefangene des Fee
0,00 € Zu Amazon
Das Echo des geborstenen Mondes
0,00 € Zu Amazon
Die Ketten von Vael'Tareth: Das Lied von Ravenn
0,00 € Zu Amazon
Das Flüstern der Knochen
0,00 € Zu Amazon
Utopie Alpha: Paradies der Kriminellen
0,00 € Zu Amazon
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

