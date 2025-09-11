Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Jetzt gratis: Bei Amazon 18 kostenlose E-Books für den Kindle abstauben

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Heute gibt's leckere Kuchen, prickelnde Erotik, Mord in den Alpen, in Frankreich und Ostfriesland sowie dunkle Engel und mutige Astronauten. Die kostenlosen E-Books aus dem Amazon-Shop könnt ihr downloaden und behalten.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Hitzewallungen und French Kisses
Hitzewallungen und French Kisses
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 08:25 Uhr
Clover Springs Mail Order Brides Box Set Collection one: Historischer Liebesroman
Clover Springs Mail Order Brides Box Set Collection one: Historischer Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 08:25 Uhr
Glatteis (Winter & Herz #1)
Glatteis (Winter & Herz #1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:00 Uhr
Initiation – Die schwarze Rose, Band 1: Hinter jeder Maske verbirgt sich Hunger.
Initiation – Die schwarze Rose, Band 1: Hinter jeder Maske verbirgt sich Hunger.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:08 Uhr
Sweet Distraction (Deutsche) (Stag Brothers (Deutsche) 1)
Sweet Distraction (Deutsche) (Stag Brothers (Deutsche) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:36 Uhr
Freund für die Feiertage: MM Spicy Romance Novella (German Edition)
Freund für die Feiertage: MM Spicy Romance Novella (German Edition)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:11 Uhr
Bevor er „Ja, ich will" sagte: Ein romantischer Thriller über Verrat, Besessenheit und Geheimnisse.
Bevor er „Ja, ich will“ sagte: Ein romantischer Thriller über Verrat, Besessenheit und Geheimnisse.
4,50 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:13 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Verteidiger des Universums: Wo Licht und Schatten um die Zukunft der Galaxie ringen | SciFi Spac
Die Verteidiger des Universums: Wo Licht und Schatten um die Zukunft der Galaxie ringen | SciFi Spac
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 08:24 Uhr
Dark Angels - Stärker als die Ewigkeit: Forbidden Love und Broken Hero Romantasy in einer magischen
Dark Angels - Stärker als die Ewigkeit: Forbidden Love und Broken Hero Romantasy in einer magischen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 08:58 Uhr
Ruf der Seele: Selcede
Ruf der Seele: Selcede
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:01 Uhr
STERNENSAAT -CHRONIKEN: Die Rückkehr des Nibiru
STERNENSAAT -CHRONIKEN: Die Rückkehr des Nibiru
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:18 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Die Schwarze Eidechse: Detektiv Kogoro Akechi Serie 12
Die Schwarze Eidechse: Detektiv Kogoro Akechi Serie 12
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:16 Uhr
Die Schrift von Korinth: Ein religiöser Thriller über verborgene Priesterinnen und die Wahrheit der
Die Schrift von Korinth: Ein religiöser Thriller über verborgene Priesterinnen und die Wahrheit der
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:05 Uhr
Tod zwischen Schilf und Wind: Ostfrieslandkrimi
Tod zwischen Schilf und Wind: Ostfrieslandkrimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:07 Uhr
Kommissar Dampfmoser und das Geweih im Weinkeller: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 5
Kommissar Dampfmoser und das Geweih im Weinkeller: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 5
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:13 Uhr
Der Commissaire kommt immer dahinter: 4 Frankreich Krimis
Der Commissaire kommt immer dahinter: 4 Frankreich Krimis
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:15 Uhr
Essen, Trinken und Genießen

OBSTKUCHEN - Die besten Rezepte ohne Zucker & Weizen: DAS BACKBUCH FÜR DIABETIKER
OBSTKUCHEN - Die besten Rezepte ohne Zucker & Weizen: DAS BACKBUCH FÜR DIABETIKER :
Einfach backen: Das Diabetes-Backbuch für blutzuckerfreundlichen Genuss ... ernähren bei Diabetes und Prädiabetes 6)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:02 Uhr
DIE BESTEN EIS REZEPTE OHNE ZUCKER: Eis selber machen mit der Eismaschine mit & ohne Kompressor
DIE BESTEN EIS REZEPTE OHNE ZUCKER: Eis selber machen mit der Eismaschine mit & ohne Kompressor
Eiscreme, Frozen Yoghurt, Sorbet & Protein Eis inkl. ... ernähren bei Diabetes und Prädiabetes 9)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:03 Uhr
KLEINE KUCHEN - GROßES GLÜCK OHNE ZUCKER aus der Heißluftfritteuse: Das Backbuch
KLEINE KUCHEN - GROßES GLÜCK OHNE ZUCKER aus der Heißluftfritteuse: Das Backbuch:
schnell & einfach zuckerfrei Muffins, Cupcakes und kleine Törtchen backen ... Rezepte (Backen - die besten Rezepte)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:07 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Muffin Top: Zuckersüße Versuchungen
Muffin Top: Zuckersüße Versuchungen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 04:46 Uhr
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:31 Uhr
Hating the Rookie (Die Laketown Otters Eishockey Serie 2)
Hating the Rookie (Die Laketown Otters Eishockey Serie 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:16 Uhr
The Coach Next Door (Die Laketown Otters Eishockey Serie 3)
The Coach Next Door (Die Laketown Otters Eishockey Serie 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 06:10 Uhr
Savage Is My Kingdom: Wicked Realms: Buch 1 (Die Wicked Realms-Reihe)
Savage Is My Kingdom: Wicked Realms: Buch 1 (Die Wicked Realms-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 03:53 Uhr
Ruby: Gabe des Glücks (Glückschroniken 1)
Ruby: Gabe des Glücks (Glückschroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 04:12 Uhr
Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe)
Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:24 Uhr
Das Petrus-Siegel, Ein uraltes Geheimnis. Eine gestohlene Reliquie. Ein Wettlauf gegen die Zeit.
Das Petrus-Siegel, Ein uraltes Geheimnis. Eine gestohlene Reliquie. Ein Wettlauf gegen die Zeit.: Wa
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 04:58 Uhr
Du bist nicht allein: EIN PSYCHOTHRILLER (Schattenspiele 2)
Du bist nicht allein: EIN PSYCHOTHRILLER (Schattenspiele 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:47 Uhr
Im Jahr des Drachen
Im Jahr des Drachen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 03:47 Uhr
Im Schatten der Feste
Im Schatten der Feste
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:42 Uhr
Murder in Mind (Sloane Monroe Serie 2)
Murder in Mind (Sloane Monroe Serie 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 04:29 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen" könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

