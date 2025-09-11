Jetzt gratis: Bei Amazon 18 kostenlose E-Books für den Kindle abstauben

Heute gibt’s leckere Kuchen, prickelnde Erotik, Mord in den Alpen, in Frankreich und Ostfriesland sowie dunkle Engel und mutige Astronauten. Die kostenlosen E-Books aus dem Amazon-Shop könnt ihr downloaden und behalten.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
Hitzewallungen und French Kisses
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 08:25 Uhr
Clover Springs Mail Order Brides Box Set Collection one: Historischer Liebesroman
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 08:25 Uhr
Glatteis (Winter & Herz #1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:00 Uhr
Initiation – Die schwarze Rose, Band 1: Hinter jeder Maske verbirgt sich Hunger.
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:08 Uhr
Sweet Distraction (Deutsche) (Stag Brothers (Deutsche) 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:36 Uhr
Freund für die Feiertage: MM Spicy Romance Novella (German Edition)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:11 Uhr
Bevor er „Ja, ich will“ sagte: Ein romantischer Thriller über Verrat, Besessenheit und Geheimnisse.
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:13 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Die Verteidiger des Universums: Wo Licht und Schatten um die Zukunft der Galaxie ringen | SciFi Spac
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 08:24 Uhr
Dark Angels - Stärker als die Ewigkeit: Forbidden Love und Broken Hero Romantasy in einer magischen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 08:58 Uhr
Ruf der Seele: Selcede
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:01 Uhr
STERNENSAAT -CHRONIKEN: Die Rückkehr des Nibiru
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:18 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Die Schwarze Eidechse: Detektiv Kogoro Akechi Serie 12
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:16 Uhr
Die Schrift von Korinth: Ein religiöser Thriller über verborgene Priesterinnen und die Wahrheit der
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:05 Uhr
Tod zwischen Schilf und Wind: Ostfrieslandkrimi
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:07 Uhr
Kommissar Dampfmoser und das Geweih im Weinkeller: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 5
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:13 Uhr
Der Commissaire kommt immer dahinter: 4 Frankreich Krimis
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:15 Uhr
Essen, Trinken und Genießen
OBSTKUCHEN - Die besten Rezepte ohne Zucker & Weizen: DAS BACKBUCH FÜR DIABETIKER :
Einfach backen: Das Diabetes-Backbuch für blutzuckerfreundlichen Genuss ... ernähren bei Diabetes und Prädiabetes 6)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:02 Uhr
DIE BESTEN EIS REZEPTE OHNE ZUCKER: Eis selber machen mit der Eismaschine mit & ohne Kompressor
Eiscreme, Frozen Yoghurt, Sorbet & Protein Eis inkl. ... ernähren bei Diabetes und Prädiabetes 9)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:03 Uhr
KLEINE KUCHEN - GROßES GLÜCK OHNE ZUCKER aus der Heißluftfritteuse: Das Backbuch:
schnell & einfach zuckerfrei Muffins, Cupcakes und kleine Törtchen backen ... Rezepte (Backen - die besten Rezepte)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 09:07 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Muffin Top: Zuckersüße Versuchungen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 04:46 Uhr
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:31 Uhr
Hating the Rookie (Die Laketown Otters Eishockey Serie 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:16 Uhr
The Coach Next Door (Die Laketown Otters Eishockey Serie 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 06:10 Uhr
Savage Is My Kingdom: Wicked Realms: Buch 1 (Die Wicked Realms-Reihe)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 03:53 Uhr
Ruby: Gabe des Glücks (Glückschroniken 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 04:12 Uhr
Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:24 Uhr
Das Petrus-Siegel, Ein uraltes Geheimnis. Eine gestohlene Reliquie. Ein Wettlauf gegen die Zeit.: Wa
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 04:58 Uhr
Du bist nicht allein: EIN PSYCHOTHRILLER (Schattenspiele 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:47 Uhr
Im Jahr des Drachen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 03:47 Uhr
Im Schatten der Feste
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 05:42 Uhr
Murder in Mind (Sloane Monroe Serie 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 04:29 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf
MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.