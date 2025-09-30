Jetzt knickt auch YouTube ein: Nächster Tech-Gigant wirft sich vor Trump in den Staub

YouTube zahlt Millionenbetrag.© IMAGO / ZUMA Press Wire/ Algi Febri Sugita 2 / 6

YouTube hatte Donald Trumps Account nach dem Sturm auf das Kapitol von Anhängern des schlechten Wahlverlierers im Januar 2021 gesperrt – angesichts des Risikos weiterer Gewaltausbrüche von Rechtradikalen.

2023 war der YouTube-Account bereits wieder freigeschaltet worden, aber Trump klagte trotzdem unter fadenscheinigen Gründen. Angeblich würden konservative Stimmen unterdrückt – wer jemals auf YouTube unterwegs war, weiß allerdings, dass es an diesen Standpunkten dort nicht mangelt.

Jetzt haben sich YouTube und Kläger geeinigt – und der Tech-Riese zahlt 24,5 Millionen US-Dollar, um einen Gerichtsstreit zu vermeiden. Für einen guten Zweck wird das Geld natürlich nicht ausgegeben, stattdessen sollen 22 Millionen für einen Ausbau des Ballsaals im Weißen Haus genutzt werden (Quelle: Tagesschau).