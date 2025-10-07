Jetzt mit Rabatt bei Amazon: 5 Dinge, die ihr für euer Google Pixel 10 Pro Fold braucht

Die neue Google-Pixel-Reihe hat viel Hype generiert. Wer sich das faltbare Modell Google Pixel 10 Pro Fold zulegen möchte, sollte auch das passende Zubehör ergänzen. Wir haben Empfehlungen.
Hülle für optimalen Schutz
Auch ein faltbares Smartphone sollte mit der richtigen Hülle bestmöglich geschützt werden. Diese Hülle von Cum2giff für 19,99 Euro mit Snap-on-Technologie hält auch hohen Stürzen stand und wurde speziell für das Google Pixel 10 Pro Fold entwickelt (auf Amazon ansehen).
Die Amazon-Kunden sind überzeugt, wie die durchschnittliche Bewertung von 4,3 Sternen beweist.
Schutzfolie zum Display-Schutz
Ein faltbares Smartphone braucht auch eine entsprechende Schutzfolie, damit es ideal vor Kratzern und Rissen geschützt wird. Diese Folie von WFTE für 8,99 Euro verspricht, sich wie der originale Bildschirm anzufühlen, sodass ihr fast vergesst, dass sie da ist (auf Amazon ansehen). Mit im Schnitt 4,4 Sternen zeigen sich die Kunden zufrieden.
Ladegeräte
Es soll mal schneller gehen? Oder ihr habt keine Lust auf nervige Kabel? Als Alternative zu klassischen Ladegeräten gibt es Schnellladekabel, kabellose Modelle oder Varianten mit integrierter Halterung.
Schnellladegeräte
Habt ihr es eilig, bringt ein Schnellladegerät den Akku eures Google Pixel 10 Pro Fold zügig auf 100 Prozent. Dieses Anker-Modell für 14,99 Euro soll euer Smartphone sogar bis zu dreimal schneller laden als das Originalladegerät (auf Amazon ansehen). Im Schnitt erreicht das Ladegerät 4,7 Sterne, kommt also sehr gut bei den Kunden an.
Kabellose Ladegeräte
Wollt ihr kein nerviges Kabel im Weg haben, werden kabellose Ladegeräte zu euren Alltagshelfern. So könnt ihr zum Beispiel auf Geräte zum Auflegen zurückgreifen. Bei Pixelsnap handelt es sich um eine eigens von Google für die Pixel-10-Reihe entwickelte Technologie, die unter anderem das einfache Andocken und Laden mit bis zu 25 Watt ermöglicht.
Entsprechend findet ihr ein Modell für 49,99 Euro, das mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,7 Sternen die Kunden derzeit jedoch noch nicht ganz zu überzeugen scheint (auf Amazon ansehen).
Alternativ könnt ihr euch auf dieses Anker-Modell für 16,99 Euro zurückgreifen, um euer Smartphone mit MagSafe-Technologie zu laden (auf Amazon ansehen). Das Urteil der Amazon-Kunden fällt mit 4,5 von 5 Sternen im Schnitt sehr positiv aus.
Ladegeräte mit Standhalterung
Praktisch ist nicht nur, wenn ihr euch nicht mit einem Kabel herumschlagen müsst, sondern auch, wenn ihr euer Smartphone bequem während dem Aufladen weiter nutzen könnt.
Auch hier könnt ihr auf ein Modell mit Pixelsnap-Technologie für 79,99 Euro zurückgreifen (auf Amazon ansehen). Allerdings hat das Modell mit 2,3 Sternen derzeit noch keine sonderlich gute Bewertung bei Amazon. Die wenigen Rezensionen bemängeln, dass kein Netzstecker mitgeliefert wird.
Als Alternative findet ihr wieder ein Anker-Äquivalent mit MagSafe-Technologie für 25,99 Euro (auf Amazon ansehen). Mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen erhält das Produkt auf Amazon viel Zuspruch.