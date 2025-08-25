Job-Netzwerk ade: Mit diesem Link entfernt ihr euer LinkedIn-Konto endgültig

Während man sich blitzschnell beim Business-Netzwerk anmelden kann, ist das Löschen des LinkedIn-Profils nicht ganz so einfach. In der Anleitung erfahrt ihr, wie ihr euer Konto aus der virtuellen Welt entfernen könnt.

Jetzt das Konto bei LinkedIn löschen

Mit dem LinkedIn-Konto seid ihr in einem sozialen Netzwerk angemeldet, das nicht wie Facebook aus Katzenbildern, Fotos vom Essen und nervigen Spieleanfragen besteht, sondern Zugang zur Business-Welt bietet. So knüpft ihr Kontakte mit Menschen rund um euren Job. Falls euch die Themen dort nicht liegen, ihr kein Interesse an einem Job-Netzwerk habt oder euch LinkedIn anderweitig stört, löscht ihr euer Konto dort. Um euer Konto zu schließen, folgt diesem Link.

So kann man sein LinkedIn-Profil löschen

Um das LinkedIn-Profil zu löschen, geht wie folgt vor:

Loggt euch in euer LinkedIn-Konto ein Klickt auf euren Namen in der rechten oberen Ecke. Öffnet den Bereich „Datenschutz & Einstellungen“. Stellt sicher, dass ihr euch im Bereich „Kontoeinstellungen“ befindet. Scrollt herunter bis zum Abschnitt „Kontoverwaltung“. Hier wählt ihr „Konto schließen“ aus. Es erscheint eine Meldung, die euch auf die Konsequenzen der Kontoschließung hinweist. Bestätigt die Meldung mit „Fortfahren“. Wählt einen Grund aus, warum ihr LinkedIn verlassen wollt, zum Beispiel „Ich nutze LinkedIn nicht mehr“. Gebt abschließend euer Passwort für den LinkedIn-Account ein. Setzt noch den Haken in dem unteren Kasten, um alle E-Mails abzubestellen. Bestätigt mit „Fertig“.

Das Profil wird zunächst deaktiviert. Während dieser Zeit könnt ihr euch nochmal einloggen, falls ihr die Entscheidung rückgängig machen möchtet. Es ist also erst nach einigen Tagen komplett gelöscht. Dann sind auch alle Daten sowie Kontakte nicht mehr aufrufbar. Alle Nachrichten gehen ebenfalls verloren.

Alternativ könnt ihr das LinkedIn-Konto also auch vorübergehend deaktivieren. Folgt dafür diesem Link oder wählt auf dem oben beschriebenen Weg die entsprechende Option. Euer Konto wird dann für einen bestimmten Zeitraum stillgelegt. Euer Name und Profilbild tauchen in diesem Zustand nicht mehr öffentlich auf. Auch Beiträge und Kommentare werden ausgeblendet. Sobald ihr das Konto reaktiviert, tauchen eure Inhalte auch wieder auf. Dafür müsst ihr euch lediglich wieder in euer LinkedIn-Konto einloggen.

LinkedIn: Profil löschen oder deaktivieren

Das Konto bleibt noch 20 Tage lang im System. Loggt ihr euch innerhalb dieses Zeitraums ein, wird der Account wiederhergestellt. Danach ist der Vorgang endgültig und ihr könnt das Konto mit allen dazugehörigen Daten und Nachrichten nicht mehr zurückerhalten.

Nach der Löschung verschwindet das Profil erst nach einiger Zeit auch aus den Suchergebnissen (Google & LinkedIn).

(Google & LinkedIn). Kontakte, Nachrichten und Empfehlungen gehen verloren .

. Wenn ihr nur eine Pause machen möchtet, solltet ihr das Profil deaktivieren (ruhigstellen), ohne alles zu löschen.

Ist das LinkedIn-Konto einmal gelöscht, werden auch eure Verbindungen im Business-Netzwerk unwiderruflich entfernt. Zudem könnt ihr euch bei der Suche nach einem neuen Job nicht mehr auf diesem Wege präsentieren. Beachtet auch, dass einige Daten und Angaben nach dem Löschen des LinkedIn-Kontos noch einige Tage später bei einer Google-Suche auftauchen können. Diese Einträge verschwinden in der Regel jedoch binnen weniger Tage, ohne dass ihr etwas dafür tun müsst.