Jobsuche mal anders: So könnt ihr mit ChatGPT euren Lebenslauf erstellen

Die meisten Arbeitgeber fordern noch immer einen Lebenslauf. Wir zeigen euch, ob ChatGPT helfen und euch die Arbeit abnehmen kann.

Lebenslauf mit ChatGPT erstellen

Auch Unternehmen ist nicht entgangen, dass immer mehr Menschen generative KI nutzen. Bei Statista wird euch gezeigt, wie viele Bewerber ihre Anschreiben und andere Daten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erschaffen.

Eine komplett KI-generierte Bewerbung ist nicht ratsam, denn es fehlt die persönliche Note. Hinzu kommt, dass viele Arbeitgeber mittlerweile schon zwischen KI und menschlicher Kreativität unterscheiden können.

Hilfe durch ChatGPT

Hilfe kann euch ChatGPT bei der Erstellung des Lebenslaufs aber durchaus bieten. So kann es aussehen:

Öffnet ein ChatGPT-Chatfenster und gebt eure beruflichen Meilensteine ein. Ihr könnt auch Zertifikate, Zeugnisse und Arbeitsbescheinigungen hochladen.

Lasst euch nun von ChatGPT eine chronologische Liste erstellen.

Bittet ChatGPT bei Bedarf darum, die Angaben zu prüfen und Tipps für eine optimierte Darstellung zu geben.

Habt ihr bereits einen fertigen Lebenslauf, ladet ihn hoch und lasst euch von ChatGPT Verbesserungspotenzial nenne.

ChatGPT selbst gibt euch übrigens gern Antwort auf die Frage, wie das Tool bei der Erstellung eines Lebenslaufs helfen kann.

Do's and Don'ts bei der Erstellung des Lebenslaufs

Bewerbt ihr euch um einen neuen Job, wollt ihr das Unternehmen von euch überzeugen. Das gelingt mit Einzigartigkeit und dem Nachweis eurer fachlichen Eignung. Eine komplett KI-generierte Bewerbung wirkt wenig interessiert und macht bei Arbeitgebern keine gute Figur.

Trotzdem müsst ihr auf die Nutzung von ChatGPT für den Lebenslauf nicht verzichten. Die folgende Do's and Don'ts-Liste hilft euch bei der Orientierung.

Korrektur von Rechtschreib- und Formulierungsfehlern mit ChatGPT.

Unterstützung bei der Formatierung und Gestaltung des Lebenslaufs.

Implementierung von Keywords und Schlagworten in den Lebenslauf.

Kompletten Lebenslauf von ChatGPT erstellen lassen.

KI-generierte Inhalte ungeprüft an den Arbeitgeber schicken.

Habt ihr bereits einen fertigen Lebenslauf und wollt ihn anpassen oder korrigieren, könnt ihr ChatGPT um Hilfe bitten. Lasst euch Feedback geben und fordert die KI auf, dabei ehrlich, sachlich und nicht blumig vorzugehen.

ChatGPT neigt dazu, freundlich oder positiv zu agieren, um den Nutzer zufriedenzustellen. Wollt ihr ein ehrliches und authentisches Feedback, erwähnt das in eurem Prompt.

Lebenslauf nicht alleine mit ChatGPT erstellen

ChatGPT ist ein praktisches Hilfsmittel, um euren Lebenslauf zu optimieren. Verlasst euch aber nicht vollständig darauf, denn Personaler erkennen typische Formulierungen und KI-generierte Sätze.

Nutzt ChatGPT als Ratgeber, Hilfsmittel und zur Strukturierung eures beruflichen Werdegangs. Den letzten Feinschliff solltet ihr selbst vornehmen, um ein authentisches Bewerbungsdokument in der Hand zu haben.

