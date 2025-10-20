Jugendwort 2025: Was „das crazy“ wirklich bedeutet

Der Ausdruck „das crazy“ ist ein umgangssprachlicher und ironisch verwendeter Slangbegriff, der sich im Internet und in der Jugendsprache verbreitet hat. Der Begriff hat die Wahl des Jugendworts 2025 gewonnen. Was steckt dahinter?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bedeutung von „das crazy“

Im Ausdruck „das crazy“ steckt das englische Wort für „verrückt“. Es ist eine feststehende Bezeichnung, die ausgeschrieben „das ist crazy“ lauten sollte. Die Redewendung bedeutet sinngemäß: „Das ist verrückt“, „Das ist total abgefahren“ oder „Das ist heftig“. Das falsche Deutsch ist bewusst gewählt und stellt einen Teil des Witzes dar. Je nach Kontext kann es auch einfach ironisch gemeint und eine leere Antwort auf etwas sein, ohne eine Emotion transportieren zu wollen. Damit nimmt man etwas vorher Gesagtes oder Geschehenes schulterzuckend an.

Es wird genutzt, um Erstaunen, Unglauben oder Belustigung über eine ungewöhnliche, schräge oder extreme Situation auszudrücken.

über eine ungewöhnliche, schräge oder extreme Situation auszudrücken. Manchmal verwendet man es auch emotionslos , wenn man sonst nicht weiß, was man sagen soll.

, wenn man sonst nicht weiß, was man sagen soll. Der Satz ist grammatikalisch falsch (korrekt wäre: „Das ist crazy“ oder „Das ist verrückt“), aber genau das macht ihn ironisch oder humorvoll .

. Ähnlich funktionieren andere Internet-Slang-Ausdrücke wie „I bims“ oder „Was los, Digga“.

Anzeige

Wie wird es verwendet?

Der Langenscheidt-Verlag definiert den Ausdruck so:

„Das crazy“ – die Allzweckwaffe der Sprachlosigkeit. Haust du raus, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, gerade keine Lust hast zu antworten oder einfach höflich bleiben willst, um das Gespräch am Laufen zu halten. Kann auch ironisch gemeint sein. Vergleichbar mit „Aha, cool“ oder „Ok.“

Der Ausdruck kommt aus sozialen Medien, Memes und dem Sprachgebrauch von jüngeren Leuten, Twitch-Streamern oder TikTok-Usern. Teils wird es ironisch oder sarkastisch verwendet, zum Beispiel wenn jemand eine absurde Geschichte erzählt und man antwortet: „Bro, das crazy“, ohne weiter darauf einzugehen.

Neben „das crazy“ stehen unter anderem die Ausdrücke „Schere“, „sybau“ und „goonen“ auf der Liste der Top-10-Kandidaten bei der Jugendwortwahl 2025.

Warum wurde es gewählt?

Der Langenscheidt-Verlag führt seit 2008 jährlich die Wahl zum „Jugendwort des Jahres“ durch, mit dem Ziel, die aktuelle Jugendsprache abzubilden. „Das crazy“ gewann 2025 mit 35,7 % der Stimmen.

Anzeige

Ein Kommentar zur Wahl erklärte: „Die diesjährige Wahl zeigt erneut den ungebrochenen Einfluss der englischen Sprache und den Trend zum Verkürzen“. Der Germanist Nils Uwe Bahlo sieht in „das crazy“ ein spannendes Beispiel dafür, wie Jugendsprache sich entwickelt: Ein englischer Begriff („crazy“) wird in deutscher Kontextsprache modifiziert und elliptisch verwendet – also ohne Verb.