Jugendwort des Jahres 2025: 3 Begriffe im Finale – jetzt abstimmen!

Auch 2025 wird der Langenscheidt-Verlag in der zweiten Jahreshälfte das Jugendwort des Jahres küren. Die Top-3 stehen fest und können gewählt werden. Was wird 2025 das Jugendwort des Jahres?

Update vom 09.09.2025: Es ist so weit. Der Langenscheidt-Verlang hat die eingereichten Kandidaten ausgewertet. Zuletzt konnte man aus den Top 10 wählen. Jetzt sind noch 3 Wörter übrig: „das crazy“ (Allround-Aussage, wenn man sprachlos oder verblüfft ist)

„checkst du“ („Verstehst du?“)

„goonen“ (sich selbstbefriedigen) Die letzte Runde im Voting läuft. Noch bis zum 07. Oktober 2025 kann man seine Stimme für einen der drei genannten Kandidaten abgeben. Diese Begriffe standen ebenfalls in den Top 10 bei der Wahl für das Jugendwort des Jahres 2025: „tuff“ („krass“, „stabil“)

„lowkey“ („unauffällig“, „unterschwellig“)

„rede“ (Zustimmung, zu einer Aussage)

„tot“ (etwas ist komplett langweilig, uncool oder peinlich)

„Diggah“ (Bruder im Sinne von „Bro“, Freund, Kumpel)

„sybau“ („Shut your bitch ass up“, „Halt die Fresse!“)

„Schere“ (Drückt in virtueller Form aus, dass man die Hand hebt, um sich etwa einen Fehler einzugestehen)

Hier könnt ihr für euren Lieblingskandidaten abstimmen.

So läuft die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2025

Vom 29. Mai 2025 bis zum 17. Juli konnte man im Web-Angebot des Langenscheidt-Verlags Vorschläge einreichen.

Aus den Kandidaten wurden die Top-10 ausgewählt, für die man ab sofort in der nächsten Phase abstimmen kann.

Die nächste Phase mit den Top-10 der Nominierten lief vom 29.07.2025 bis zum 02.09.2025.

Danach folgte bis zum 08.09. die Ermittlung der Top-3-Jugendwörter.

Seit dem 09.09. bis zum 07.10.2025 läuft die finale Abstimmung.

läuft die finale Abstimmung. Danach wird ausgewertet und am 18. Oktober 2025 das neue Jugendwort für 2025 verkündet.

Jugendwort des Jahres: Diese Kandidaten haben es nicht geschafft

Mittlerweile gibt es die offizielle Kandidatenliste. Im Netz kursieren in den sozialen Netzwerken bereits seit Wochen zahlreiche weitere Vorschläge und Wünsche, die es aber nicht in die Top-10 geschafft haben. Diese Wörter wurden besonders häufig erwähnt, vielleicht sind sie ja im nächsten Jahr dabei:

„ Weideln “: Einer gestellten Frage ausweichen oder um die Antwort herumreden (Quelle: Threads).

“: Einer gestellten Frage ausweichen oder um die Antwort herumreden (Quelle: Threads). „ Crazy “ ist ein normaler englischer Ausdruck und heißt übersetzt „verrückt“. Es kann für kuriose, aber auch für „coole“ Sachen oder Situationen verwendet werden.

“ ist ein normaler englischer Ausdruck und heißt übersetzt „verrückt“. Es kann für kuriose, aber auch für „coole“ Sachen oder Situationen verwendet werden. „Delulu“: Beschreibt etwas Wahnsinniges. Konkreter bezeichnet man damit jemanden, der unrealistische Vorstellungen von bestimmten Sachverhalten hat.

„Daubnern“: Etwas Peinliches höchst souverän vortragen.

„Akh“ stammt aus dem Arabischen und bedeutet „Bruder“. Es kann wie „Bro“ für einen sehr guten Kumpel eingesetzt werden.

„ Jockel “ ist schon seit Ewigkeiten in der deutschen Sprache ein abwertender Ausdruck für eine Person. Nachdem es aber ewig ein veralteter und kaum benutzter Begriff war, taucht „Jockel“ inzwischen wieder vermehrt unter Jugendlichen auf.

“ ist schon seit Ewigkeiten in der deutschen Sprache ein abwertender Ausdruck für eine Person. Nachdem es aber ewig ein veralteter und kaum benutzter Begriff war, taucht „Jockel“ inzwischen wieder vermehrt unter Jugendlichen auf. „Situationship“ ist ein Ausdruck, der eine unverbindliche Beziehung zwischen einer Freundschaft und fester Partnerschaft angibt.

„Bober Kurwa“ stammt von einem polnischen Meme, bei dem sich ein Wanderer tierisch über einen Biber freut. Inzwischen hat es sich in der Netzsprache als allgemeiner Ausdruck der Freude etabliert.

„Yappen“ ist ein moderner Ausdruck für „plaudern“.

„Soos“: Ein Klassiker unter den Netzbegriffen, der bislang jedoch unter dem Radar lief.

„Arbeitszeitbetrug“: In sozialen Netzwerken gibt es immer wieder „Tipps“ und „Erfahrungsberichte“, wie man seinen Arbeitstag ohne Arbeit hinter sich bringen kann.

Einige Vorschläge wie „Ostmulle“ oder „H*rensohn“ wurden in Social-Media-Diskussionen zwar mehrfach genannt, dürften aber aufgrund der Regeln für das Jugendwort nicht für die Top-10 berücksichtigt werden. Beleidigungen und diskriminierende Begriffe sind nicht erlaubt.

Wie lange läuft die Abstimmung?

Seit dem 29. Mai 2025 sammelte der Verlag Vorschläge für die Abstimmung. Bis zum 17. Juli 2025 konnten kuriose Wörter aus der Jugendsprache eingereicht werden. Zuletzt wurden die Wörter gesichtet, ausgewertet und Kandidaten für die Abstimmung ausgewählt. Erst dann sind auch die Begriffe für die diesjährige Wahl bekannt. Seit dem 29.07. kann man für ein Wort aus den Top-10 seine Stimme abgeben. Das finale Voting unter den beliebtesten 3 Begriffen läuft vom 08. Oktober bis 17. Oktober, am 18. Oktober wird das Jugendwort 2025 bekanntgegeben.

2024 gewann der Begriff „Aura“ die Wahl. Dahinter landeten „Talahon“ und „Schere“.

