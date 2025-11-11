Kallax-Hack bei Amazon: 3 Tricks, die euer Ikea-Regal zu einem Designerstück machen

Kallax ist ein Klassiker: Günstig, praktisch und in fast jeder Wohnung zu finden. Doch so vielseitig das Ikea-Regal auch ist – optisch bleibt es meist eher langweilig. Mit wenigen Handgriffen und den richtigen Amazon-Produkten lässt sich daraus aber ein richtig edles Designerstück zaubern.

Kallax aufwerten: So wird aus dem Ikea-Regal ein Unikat

Wer Lust auf frischen Wind in der Wohnung hat, muss nicht gleich neue Möbel kaufen. Mit cleverem Zubehör könnt ihr euer Kallax-Regal auf ein neues Level heben – sowohl optisch als auch funktional. Alles, was ihr dafür braucht, gibt es bei Amazon: Möbelfüße aus Holz, eine passgenaue Abdeckplatte in Eiche-Optik und ein Regaleinsatz für Flaschen.

Edle Möbelfüße aus Holz

Neue Möbelfüße sind die Basis für euren Kallax-Hack. Statt dass das Regal direkt auf dem Boden steht, bekommt es durch die 10 cm hohen Füße aus natürlichem Buchenholz eine luftige, moderne Optik im Stil skandinavischer Designer-Möbel.

Praktisch: Ihr könnt aus verschiedenen Formen, Farben und Höhen wählen, um euer Regal ganz individuell zu gestalten. Das Ergebnis wirkt deutlich hochwertiger und fast wie ein maßgeschneidertes Sideboard.

Kallax-Füße aus Massivholz 4er-Set, Buchenholz-Füße mit 10 cm Höhe. Speziell für Kallax-Regale entwickelt. Mit Montagematerial und Anleitung.

Holzabdeckplatte in Eiche

Das zweite Upgrade ist eine passgenaue Holzplatte, die ihr einfach oben auf euer Regal legt. Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich, 19 mm stark und mit einer gleichmäßigen Eichenmaserung versehen.

Dank der mitgelieferten Klebepunkte lässt sich die Platte schnell und sicher befestigen – kein Bohren oder Schrauben nötig. Die Eiche-Optik bringt Wärme und Natürlichkeit in den Raum und lässt das Regal wie ein echtes Designerstück wirken. Ein schöner Nebeneffekt: Die Platte schützt gleichzeitig die Oberfläche des Kallax vor Kratzern und Feuchtigkeit.

Holzplatte für Kallax-Regal in Eiche Passgenau für verschiedene Kallax-Regale, 19mm stark mit einfacher Montage dank Klebepunkten. Verzugsfreie Spanplatte mit gleichmäßiger Eichenmaserung.

Regaleinsatz für 9 Flaschen

Mit dem Flaschen-Regaleinsatz verleiht ihr eurem Kallax nicht nur Stil, sondern auch neuen Nutzen. Der Einsatz teilt ein Fach in neun gleich große Quadrate (10 × 10 cm) und bietet damit Platz für Wein-, Sekt- oder große PET-Flaschen.

Die Montage ist denkbar einfach: Die Teile werden zusammengesteckt und ins Fach geschoben. Neben Flaschen eignet sich der Einsatz auch ideal für Handtücher, Wolle oder Bastelmaterialien. Damit wird euer Kallax zu einem echten Multitalent – individuell, funktional und schön zugleich.

Flaschen-Regaleinsatz für Ikea Kallax-Regal Praktischer Einsatz für 9 Flaschen im Kallax-Regal mit 10 x 10 cm Fächern, werkzeuglose Montage, passgenau zum IKEA-Original

Fazit: Aus langweilig wird luxuriös – mit wenig Aufwand

Mit diesen drei Amazon-Produkten verwandelt ihr euer Ikea-Kallax-Regal im Handumdrehen in ein edles Designmöbel. Holzfüße sorgen für Stil und Höhe, die Abdeckplatte bringt Struktur und Natürlichkeit ins Spiel und der Flascheneinsatz fügt einen praktischen Akzent hinzu.

Und das Beste: Ihr müsst weder handwerklich begabt noch Großverdiener sein. Alle Teile sind passgenau gefertigt, leicht zu montieren und zusammen immer noch günstiger als ein Designer-Sideboard. So einfach war Interior-Upgrade noch nie.

