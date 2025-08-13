Kamera-Zauber auf Samsung-Handys: Mit diesem Modus macht ihr fantastische Aufnahmen

Mit der Hyperlapse-Option auf Samsung-Geräten könnt ihr lange Szenen in spannende Zeitraffer-Clips umwandeln. Bewegtes Stadtleben, vorüberziehende Wolken oder die Sternenhimmelsdarstellung werden beeindruckend hervorgehoben. Hier erfahrt ihr, wie ihr solche faszinierenden Videos erstellt und worauf es ankommt.

Was ist Hyperlapse – und für welche Szenen eignet sich die Funktion?

Mit der Hyperlapse-Funktion erstellt ihr Zeitraffer-Videos direkt über die Kamera-App eures Samsung-Smartphones. Dabei wird eine Szene über einen längeren Zeitraum aufgenommen und anschließend stark beschleunigt abgespielt. So entsteht ein Video, das Bewegungen in beeindruckender Geschwindigkeit darstellt.

Hyperlapse eignet sich besonders für Motive mit gleichmäßiger oder kontinuierlicher Bewegung. Dazu zählen unter anderem:

Stadtverkehr mit Autos, Fahrrädern und Fußgängern

mit Autos, Fahrrädern und Fußgängern Wolkenformationen , Wetterwechsel oder Nebel

, Wetterwechsel oder Nebel Sonnenauf- und -untergänge

Vorbeilaufende Menschenmengen bei Konzerten, Märkten oder in Bahnhöfen

bei Konzerten, Märkten oder in Bahnhöfen fließendes Wasser, etwa an einem Wasserfall oder Fluss

Ein Highlight ist die Funktion „Astro Hyperlapse“, die ab dem Samsung Galaxy S22 verfügbar ist. Damit könnt ihr den Sternenhimmel filmen und dabei sogar Sternenspuren einfangen. Die Aufnahmegeschwindigkeit liegt hier bei 300-facher Beschleunigung, was eindrucksvolle Himmelsbewegungen ermöglicht.

So nutzt ihr die Hyperlapse-Funktion auf Samsung-Smartphones

Die Hyperlapse-Funktion ist in der Standard-Kamera-App der meisten Samsung-Smartphones integriert und lässt sich mit wenigen Schritten aktivieren:

Öffnet die Kamera-App auf eurem Gerät. Wischt am unteren Bildschirmrand durch die verfügbaren Modi, bis ihr „Hyperlapse“ findet. Tippt auf das Symbol, um in den Modus zu wechseln. Wählt oben im Bild ggf. eine Auflösung (z. B. FHD oder UHD) und eine Geschwindigkeit . Startet die Aufnahme wie gewohnt über den Auslöser-Button.



Die richtige Geschwindigkeit für eure Hyperlapse-Videos

Je nach Modell könnt ihr die Aufnahmegeschwindigkeit manuell einstellen oder die automatische Auswahl nutzen. Und so unterschiedlich können Szenen im Hyperlapse-Modus aussehen:

Samsung gibt in der Kamera-App Hinweise, welche Geschwindigkeit sich für welche Szene eignet:

5x für sich langsam bewegende Motive (z. B. Spaziergänge)

für sich langsam bewegende Motive (z. B. Spaziergänge) 15x für Wolkenbewegungen

für 30x für Menschenmengen

für 60x für Sonnenuntergänge

für 300x für die Funktion Astro Hyperlapse

Wenn ihr statt Sonnenuntergänge in Rekordgeschwindigkeit lieber Bewegungen wie den Sprung vom Fünf-Meter-Brett verlangsamt darstellen wollt, dann müsst ihr den Zeitlupen-Modus in der Kamera-App aktivieren.

