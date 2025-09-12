Kaputtes Pixel 10: Google verspricht schnelle Hilfe

Nerviger Display-Fehler soll schnell behoben werden.

Update vom 12. September: Google erklärt gegenüber Android Authority, dass die Display-Probleme des Pixel 10 mit einem Software-Update behoben werden können. Der Patch soll bereits als Teil eines Sicherheits-Updates verfügbar sein, das am 3. September veröffentlicht wurde und in den kommenden Wochen auf weitere Geräte ausgerollt werden soll.

Originalmeldung vom 5. September:

Pixel-Nutzer aus den USA berichten von noch einem Problem mit dem neuen Smartphone, das möglicherweise sehr gefährlich werden kann. Reddit-Nutzer YellowWidget schreibt, dass er erfolglos versucht hat, auf seinem Pixel 10 Pro XL die US-Notrufnummer 911 zu wählen.

Pixel 10 hat womöglich Probleme mit Notrufnummer

Anstatt einer Stimme konnte er allerdings nur Pieptöne und „elektronisches Kreischen“ hören. Selbst nach vier Versuchen hat er es nicht geschafft, eine funktionierende Verbindung aufzubauen und musste zu seinem Pixel 7 wechseln, von dem der Anruf sofort funktionierte.

In einem ernsten Notfall kann es sehr gefährlich sein, wenn der Notruf beim ersten Versuch nicht funktioniert. In den Kommentaren berichtet auch ein weiterer Nutzer, dass ihm genau das Gleiche passiert ist.

Noch ist unklar, ob es sich um ein Problem des Google Pixel selbst handelt oder ein anderer Störfaktor am Werk war. Wir haben bei Google nachgefragt, ob sie von dem Problem wissen und ob auch die deutschen Notrufnummern potenziell nicht angerufen werden können. Sobald uns eine Antwort vorliegt, werden wir sie hier einfügen.

Hinweis: Außerhalb von einem echten Notruf solltet ihr auf keinen Fall testen, ob euer Pixel 10 den Notruf wählen kann. Dadurch ist es möglich, dass ihr die Leitung für einen echten Notfall blockiert.

Display-Probleme beim Pixel 10

Doch mit diesem Problem ist es nicht getan: Erstkäufer berichten, dass auch das Display des Pixel 10 Ärger macht. Reddit-Nutzer OK_Economist_3997 schreibt hierzu, er habe WhatsApp geöffnet und plötzlich den bunten Glitch auf dem Display vorgefunden. In seinem Fall konnte er das Display sperren, woraufhin er wieder verschwunden ist.

Andere Nutzer berichten von ähnlichen Problemen mit ihrem Pixel 10. Nutzer KingOfCoders schreibt, es handle sich bei ihm auch um ein wiederkehrendes Problem. Der Google-Support hat sich bereits eingeschaltet und die betroffenen Nutzer auf Reddit kontaktiert.

Aktuell ist noch unklar, ob es sich um ein Hardware- oder um ein Software-Problem handelt. Möglicherweise macht nur ein Display-Driver Ärger – in diesem Fall könnte Google ein Software-Update nachliefern. Falls euer Smartphone ebenfalls Probleme macht solltet, ihr euch beim Google-Support melden.