Kartenzahlung: Beim nächsten Mal an der Kasse gibt es eine Überraschung

Die Girokarte ist der häufigste Zahlungsweg in Deutschland – und steht vor einer auffälligen Neuerung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer oft mit Karte zahlt, ob beim kleinen Laden um die Ecke oder an der Supermarktkasse, kennt das kurze Piepen: Das Geräusch bestätigt die erfolgreiche Nutzung der Bankkarte und damit in aller Regel auch die abgeschlossene Transaktion. Der bekannte Sound wird sich an vielen Kassen nun verändern.

Anzeige

Schluss mit dem Piep? Kartenzahler kriegen was Neues auf die Ohren

Statt eines einfachen Pieptons wird als neuer Bestätigungssound eine aufsteigende Tonfolge abgespielt. Das kündigt Euro Kartensysteme an, die für die Zahlungen per Girokarte zuständig sind (Quelle: n-tv).

An der Bedeutung ändert der neue Ton nichts. Wie schon der Vorgängerton wird damit die erfolgreiche Transaktion symbolisiert. Zusätzlich erscheint auf dem Display des Bezahlterminals ein türkisfarbener Haken mit der gleichen Bedeutung.

Wer oft mit Karte zahlt, wird den neuen Sound wahrscheinlich schon bald zu hören bekommen – aber nicht mit Sicherheit. Wie eine Unternehmenssprecherin erklärt, ist die Tonfolge Teil eines neuen Updates für die Kartenzahlungsterminals. Das ist allerdings freiwillig und muss nicht aufgespielt werden. Einige, gerade größere Händler haben den neuen Sound schon eingeführt, aber es müssen eben nicht alle.

Mit Karte, bitte! Bei weitem das beliebteste nicht bare Zahlungsmittel

Der Bestätigungssound ist übrigens nicht auf Kartenzahlungen beschränkt. Auch kontaktloses Zahlen per Handy oder Smartwatch, was immer verbreiteter wird, wird sich für viele Kunden anders anhören.

Anzeige

Klassische Kartenzahlungen machen allerdings noch einen weit größeren Anteil aus: Bei rund 100 Millionen Girokarten in Deutschland kein Wunder. In der ersten Jahreshälfte kam mit über 4 Milliarden Zahlungen per Girokarte ein neuer Rekordanteil zustande. Dabei sinkt allerdings der gezahlte Betrag: Aktuell liegt er im Durchschnitt bei 37,28 Euro.