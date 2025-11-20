Katzensteuer ab 2026: Müsst ihr bald für eure Katze zahlen? Was wirklich dran ist

Ein Post geht viral und versetzt Katzenfreunde in helle Aufregung: Angeblich soll 2026 eine bundesweite Katzensteuer kommen. Aber was ist dran am Gerücht? Wir erklären euch, was dahintersteckt, warum wirklich über eine Steuer diskutiert wird und was ihr als Halter jetzt wissen müsst.

Das Gerücht um die Katzensteuer 2026

In sozialen Netzwerken wie Facebook und WhatsApp macht die Nachricht die Runde: Die Regierung plane ab dem 1. Januar 2026 eine Katzensteuer nach dem Vorbild der Hundesteuer. Bis zu 120 Euro pro Jahr und Katze sollen demnach fällig werden. Doch bevor ihr jetzt das Sparbuch für euren Stubentiger plündert: Atmet tief durch. Die Meldung ist nicht das, was sie zu sein scheint.

Nein, es gibt aktuell keinen Beschluss für eine bundesweite Katzensteuer ab 2026. Die ursprüngliche Meldung stammt aus einem Video bei TikTok. Das Video wurde inzwischen gelöscht, ist aber noch als archivierte Fassung verfügbar. Ziel solcher Videos, ist es, mit Falschinformationen Views und Follower zu sammeln. Auch jetzt gibt es in dem Videoportal noch verschiedene Videos, die eine angebliche Katzensteuer thematisieren.

Warum wird überhaupt über eine Katzensteuer diskutiert?

Auch wenn diese konkrete Meldung falsch ist, kommt die Debatte über eine Katzensteuer nicht von ungefähr. Tierschutzverbände und einige Politiker fordern sie seit Jahren immer wieder.

Hinter der echten Debatte steckt ein ernstes Problem: In Deutschland leben Schätzungen des Deutschen Tierschutzbunds zufolge rund zwei Millionen Streunerkatzen. Diese Tiere leiden oft unter Hunger und Krankheiten und vermehren sich unkontrolliert, was das Problem weiter verschärft. Die Tierheime sind am Limit und platzen aus allen Nähten.

Eine Katzensteuer soll hier an zwei Fronten helfen:

Finanzierung: Die Einnahmen könnten direkt an Tierheime und Tierschutzprojekte fließen, um Kastrationsaktionen, medizinische Versorgung und Futter zu finanzieren.

Die Einnahmen könnten direkt an Tierheime und Tierschutzprojekte fließen, um Kastrationsaktionen, medizinische Versorgung und Futter zu finanzieren. Verantwortung: Ähnlich wie bei der Hundesteuer soll eine Abgabe die Halter dazu anregen, verantwortungsvoller mit ihren Tieren umzugehen und unüberlegte Anschaffungen zu vermeiden.

Obwohl die Debatte existiert, ist die Einführung einer bundesweiten Katzensteuer äußerst unwahrscheinlich. Anders als bei der Hundesteuer gibt es keine gesetzliche Grundlage dafür. Die Entscheidung liegt bei den einzelnen Bundesländern, die wiederum den Kommunen die Erlaubnis erteilen müssten.

Die Stadt Paderborn hat dies beispielsweise vor einigen Jahren geprüft und sich klar dagegen und stattdessen für eine Kastrationspflicht entschieden. Der Grund: Der erwartete Verwaltungsaufwand wäre viel höher gewesen als die potenziellen Einnahmen. Dieses Beispiel zeigt, dass die Hürden für eine Einführung sehr hoch sind.

Lasst euch von den Gerüchten in euren Feeds also nicht verunsichern: Eine Katzensteuer für alle kommt vorerst nicht. Die virale Meldung für 2026 ist ein Fake, der immer wieder in sozialen Netzwerken auftaucht.