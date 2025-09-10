Kaufland verkauft ein praktisches Gadget, mit dem die lästigste Aufgabe beim Grillen zum Kinderspiel wird

Bei Kaufland gibt es jetzt ein Gerät zum Spottpreis, das euch jeden Grillabend erleichtern wird: Mit dem Anzündkamin von Rösle für nur 7,49 Euro werdet ihr richtig Zeit sparen.

Ihr bekommt euren Grill einfach oft nicht schnell genug heiß? Mit dem Anzündkamin von Rösle habt ihr das Problem nicht mehr: Mit ihm könnt ihr Briketts und Holzkohle rasant durchheizen, bevor sie in den Grill kommen. Bei Kaufland gibt es den Anzündkamin gerade mit 70 Prozent Rabatt und ihr bezahlt nur 7,49 Euro statt 24,99 Euro. Aber ihr solltet schnell sein – gut möglich, dass das Grill-Gadget zeitnah vergriffen ist.

Bei Kaufland gibt es den Anzündkamin von Rösle gerade zum sehr kleinen Preis. (© MyDealz)

Keine Zeit oder Lust, zu Kaufland zu gehen? Dann könnte euch die etwas teurere Alternative von Weber bei Amazon gefallen – es handelt sich hierbei um den Bestseller der Anzündkamine:

Weber Anzündkamin: Groß (32cm Höhe), kompakter Grillanzünder mit zwei Griffen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 14:35 Uhr

Für wen lohnt sich der Anzündkamin von Rösle bei Kaufland?

Schnäppchenjäger, die ihre Grillerfahrung aufwerten wollen

Viel-Griller, die nicht immer lange warten möchten

Alle, die keine Probleme beim Durchheizen der Kohle haben

Mit dem Anzündkamin von Rösle ist das lange Warten auf voll erhitzte Briketts endlich Vergangenheit. Das Gerät ist extra so konstruiert, damit Briketts oder Holzkohle darin in schnellster Zeit durchgeheizt sind. Mit dem Griff leert ihr die heiße Kohl anschließend in den eigentlichen Grill – und schon könnt ihr losbrutzeln.

Der Anzündkamin ist aus Edelstahl gefertigt und besitzt einen Funkenschutz, damit ihr euch bei der Benutzung nicht verletzt. Die Füllmenge beträgt etwa 2 kg Briketts – genug für die meisten Grills.

Dass der Anzündkamin von Rösle gerade so günstig ist, liegt natürlich am Ende der Saison: Kaufland wirft jetzt so einige Grill-Geräte besonders günstig heraus – ein Besuch lohnt sich also so oder so, falls ihr im nächsten Sommer richtig ausgerüstet sein wollt.

