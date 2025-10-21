Kawaii-Bilder zum Ausmalen: So erstellt ihr sie mit ChatGPT selbst

Kawaii-Bilder zum Ausmalen sind nicht nur bei Kindern und Jugendlichen der neueste Trend. Mit ChatGPT erstellt ihr sie ganz einfach selbst. Wie das geht, erklären wir euch.

So erstellt ihr Kawaii-Bilder zum Ausmalen mit ChatGPT

Das KI-System ChatGPT erstellt euch eure Ausmalbilder mit Wunschmotiv ganz einfach auf Basis eines Prompts. Wollt ihr Igel zum Ausmalen, gebt ihr es entsprechend ein. Für ein Kawaii-Bild teilt ihr der KI euren Wunsch mit und werdet bei Bedarf spezifischer bezüglich der Ausmalzeit und des Anspruchs.

Ihr könnt in der Basis-Version allerdings nur drei Bilder pro Tag generieren, daher überlegt euch euren Prompt sorgfältig. Wenn ihr mehr wollt, braucht ihr die Pro-Variante. Hier sind 50 Bilder alle drei Stunden möglich.

Um einen guten Prompt zu erstellen, benötigt ihr folgende Angaben:

Wie alt ist das Kind?

Wie lange soll das Ausmalen dauern?

Welche Motive wünscht ihr euch?

Welche Sonderwünsche habt ihr?

Gebt ihr nur das Alter an, generiert ChatGPT ein passendes Motiv nach eigenen Vorstellungen. Wenn euch die Prompt-Erstellung Schwierigkeiten bereitet, nutzt einen Prompt-Generator zur Erstellung. Ich habe ChatGPT um ein Kawaii-Bild zum Ausmalen für ein Kind zwischen fünf und acht Jahren gebeten, ohne weitere Angaben. Das Ergebnis ist niedlich und entspricht dem, was ihr auch sonst im Internet findet.

KI-generiertes Ausmalbild Kawaii-Motiv (© KI-generiert mit ChatGPT)

Promptvorlagen für Kawaii-Bilder zum Ausmalen

Eine Altersangabe ist wichtig, sonst passt das Ergebnis oft nicht zum Wunsch. Ihr könnt das spezifische Alter eures Kindes nennen oder die Altersspanne eingrenzen. Ich zeige euch hier einen passenden Prompt für ein fünfjähriges Kind und das Resultat der KI.

Prompt: „Erstelle mir ein Kawaii-Bild zum Ausmalen für ein 5-jähriges Kind. Die Malzeit sollte 20 bis 30 Minuten betragen. Verwende dicke Linien und große, einfache Flächen. Es soll ein freundlich lächelndes Glas mit einem großen Strohhalm zu sehen sein.“

Prompt-basiertes Ausmalbild von ChatGPT (© KI-generiert mit ChatGPT)

Das nächste Motiv sollte mir ChatGPT für ein älteres Kind erstellen und dabei mehr Komplexität reinbringen.

Prompt: „Erstelle mir ein Kawaii-Ausmalbild für ein 13-jähriges Kind. Die Ausmalzeit soll 60 Minuten betragen. Nutze viele kleine Flächen und Pflanzenmotive.“

ChatGPT erstellt komplexes Kawaii-Bild zum Ausmalen (© KI-generiert mit ChatGPT)

Nutzt ihr lieber Gemini statt ChatGPT? Ihr könnt die obigen Beispielprompts bei allen KI-Systemen mit Bild-Generator nutzen. Passt die Motivwünsche, Altersvorgaben und Besonderheiten einfach an oder erstellt einen individuellen und eigenen Prompt.

Kawaii-Ausmalbilder online finden

Wenn euch die passende Motividee fehlt oder ihr bereits euer Bilderlimit erreicht habt, könnt ihr bei Pinterest eine riesige Auswahl an Ausmalbildern finden. Hier erhaltet ihr Motive in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken – natürlich nur für den privaten Gebrauch.

Ausmalbilder im Kawaii-Style bei Pinterest finden

Wurdet ihr nicht fündig, bietet sich die Suche bei mal-o-mat.de an. In der Kategorie „Kawaii-Anime“ findet ihr niedlich lächelnde Früchte, Kinder und vieles mehr, was zum Thema passt. Sucht euch eure Lieblingsbilder aus und ladet sie direkt runter.

Auch malvorlagen-bilder.de hat eine nette Auswahl, allerdings sind die Motive eher für jüngere Kinder geeignet. Sucht ihr einfache Ausmalbilder für die Kleinsten, seid ihr bei dieser Website richtig.