Kein Apple-Gerücht mehr: Nach 6 Jahren steht die Ablösung fest

Dieses Detail in macOS 26.1 verrät mehr über Apples Pläne, als Tim Cook lieb sein dürfte.

Apple macht ernst: In der dritten Beta-Version von macOS 26.1 finden sich eindeutige Hinweise auf ein neues Pro Display XDR 2 – und diesmal wohl endlich mit integrierter Kamera. Damit steht die Ablösung des inzwischen fast sechs Jahre alten Profi-Monitors unmittelbar bevor.

Eindeutige Spuren im Apple-Code entdeckt – neues Pro Display XDR in Vorbereitung

Wie zunächst Zac Hall von 9to5Mac berichtete und wie es später von Aaron Perris (MacRumors) bestätigt wurde, enthält die jüngste Beta von macOS 26.1 („Tahoe“) neue Code-Einträge mit den Bezeichnungen „Pro Display XDR Camera“ und „Pro Display XDR Desk View Camera“. Diese Entdeckungen lassen kaum Zweifel: Apple bereitet die Einführung einer neuen Version des Pro Display XDR vor – diesmal mit einer integrierten Center Stage-Kamera.

Die Kamera dürfte die gleiche Technik nutzen, die Apple bereits im Studio Display verbaut:

sorgt dafür, dass Nutzer bei Videoanrufen stets im Bildzentrum bleiben – auch wenn sie sich bewegen. Desk View erlaubt eine gleichzeitige Ansicht von Gesicht und Schreibtisch, praktisch etwa für Präsentationen oder Produktdemos.

Damit würde das Pro Display XDR 2 erstmals eine echte All-in-One-Lösung für Kreativprofis und Videokonferenzen bieten – ohne auf zusätzliche Hardware angewiesen zu sein.

Das aktuelle Pro Display XDR stammt noch aus dem Jahr 2019. Der High-End-Monitor bietet einen 32-Zoll-6K-Bildschirm mit bis zu 1.600 Nits Helligkeit, Thunderbolt-3-Anschluss und drei USB-C-Ports. Was ihm allerdings seit jeher fehlt: Kamera und Lautsprecher. Und das, obwohl der Preis mit 5.499 Euro (ohne Standfuß!) alles andere als günstig ist – der optionale Ständer schlägt mit zusätzlichen 1.099 Euro zu Buche.

Im Vergleich dazu wirkt das Studio Display von 2022 fast schon wie ein Schnäppchen: 27 Zoll, Center Stage-Kamera, integrierte Lautsprecher – und das Ganze ab 1.749 Euro inklusive Ständer.

Zwei neue Monitore in Arbeit?

Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtete bereits zuvor, dass Apple an zwei neuen externen Displays arbeitet. Das spricht dafür, dass sowohl das Pro Display XDR als auch das Studio Display bald ein Update erhalten. Mit den nun gefundenen Hinweisen in macOS 26.1 dürfte zumindest das High-End-Modell bald an der Reihe sein.

Unsere Einschätzung: Zeit wird’s

Fast sechs Jahre nach der Premiere des ursprünglichen Pro Display XDR scheint Apple endlich die nächste Generation vorzubereiten. Wann genau das neue Modell vorgestellt wird, ist noch offen – doch da macOS 26.1 voraussichtlich noch in diesem Monat erscheint, könnte die Enthüllung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Zeichen stehen klar: Das Pro Display XDR 2 kommt – und Apple bringt endlich die Features, die Profis schon seit Jahren fordern.