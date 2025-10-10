Kein Bock auf Schneckentempo zum Monatsende? So findet ihr heraus, wie viel Datenvolumen ihr noch habt

Um zum Ende des Monats nicht im Schneckentempo am Handy zu surfen, solltet ihr euer begrenztes Datenvolumen im Hinterkopf behalten. Dabei könnt ihr jederzeit bei Android und iOS nachschauen, wie viel Datenvolumen ihr noch habt. Wie das geht, unterscheidet sich je nach Mobilfunkanbieter.

Android: Verbrauchtes Datenvolumen anzeigen lassen

Einige Anbieter machen es besonders einfach. Telekom-Kunden können zum Beispiel im Mobilfunknetz die Seite http://pass.telekom.de aufrufen, um den Datenverbrauch sofort zu sehen.

In Android ist eine generelle Funktion eingebaut, die euer Datenvolumen erfassen kann. Je nach Smartphone öffnet ihr die Funktion unterschiedlich:

Ruft die Einstellungen des Smartphones auf. Tippt dann auf „Verbindungen“ > „Datennutzung“. Bei einigen Android-Geräten findet ihr die Option auch unter „Einstellungen“ > „Netzwerk & Internet“ > „Datennutzung“ beziehungsweise „Einstellungen“ > „Netzwerk & Internet“ > „SIM-Karten“ Unter Umständen heißen die Menüpunkte bei euch auch anders. Im Unterpunkt „Datenwarnung und -limit“ könnt ihr einen Zeitraum einstellen. Wenn euer Vertrag beispielsweise immer ab dem 17. beginnt, richtet ihr das Startdatum für die monatliche Messung auf den 17. jedes Monats ein.

Android zeigt hier an, wie viel Datenvolumen schon verbraucht wurde. (© GIGA)

Anschließend seht ihr in diesem Menüpunkt immer, wie viele Daten ihr in dem eingestellten Zeitraum bereits verbraucht habt. Ihr könnt eine Warnung festlegen, wenn ein bestimmtes Limit erreicht wurde.

iPhone: Verbrauchtes Datenvolumen ansehen

In iOS ist auch eine Funktion für das Datenvolumen vorhanden:

Öffnet die „Einstellungen“. Tippt auf „Mobiles Netz“. Hier könnt ihr die mobilen Daten an- oder ausschalten. Unter „Nutzung mobiler Daten“ seht ihr das verbrauchte Datenvolumen. Scrollt nach unten, wo ihr die Statistik zurücksetzen könnt. So behaltet ihr jeden Monat den Überblick. © GIGA

An anderer Stelle helfen wir euch bei der Frage, wie viel Datenvolumen ihr eigentlich braucht.

Alternative: Apps der Telefonanbieter nutzen

Wenn ihr euren Datentarif mit mehreren Geräten nutzt, helfen euch die Apps der Telefonanbieter besser. Sie zeigen das aktuell verbrauchte Datenvolumen an:

Telekom:

MeinMagenta: Handy & Festnetz Telekom Deutschland GmbH

1&1:

1&1 Control-Center 1&1 Telecom GmbH

Vodafone:

MeinVodafone Vodafone GmbH

O2:

Mein o2 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Freenet:

freenet Mobilfunk freenet

Aldi Talk / Lidl Connect / Congstar: Auch hier zeigen die Apps oder das Online-Kundenportal dein verbleibendes Volumen an. Manche Apps bieten sogar Warnmeldungen oder Balkenanzeigen, die euch vor der Datenfalle warnen. Das ist zum Beispiel sehr praktisch für Serienjunkies und TikTok-Fans.

Weiterhin seht ihr das verbrauchte und verbliebene Datenvolumen auch, wenn ihr euch im Browser im Kundenkonto eures Mobilfunkanbieters einloggt.

Per USSD-Code oder SMS

Bei manchen Anbietern und Tarifen kann man das Datenvolumen zudem per SMS oder Telefon-Code abfragen:

Telekom: *#100# → Anrufen

*#100# → Anrufen Vodafone: *#123# → Anrufen

*#123# → Anrufen o2: *107# → Anrufen

Wenn das Volumen ständig knapp wird, kann sich ein Tarif-Upgrade lohnen oder ihr schaltet WLAN-Hotspots automatisch ein. Wer clever streamt, zum Beispiel nur mit niedrigerer Videoqualität, spart nicht nur Daten, sondern auch Nerven. Für Power-User gibt es auch Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen.