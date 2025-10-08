Kein Faxgerät nötig: So schickt man Faxe direkt über die Fritzbox

Eine Fritzbox mit Telefonie-Funktion lässt sich auch als Fax-Gerät einrichten. Damit kann man Faxe sowohl empfangen als auch senden. Das geht einfach über die Benutzeroberfläche.

Fritzbox: Fax-Funktion aktivieren und einrichten

Bevor ihr ein Fax mit der Fritzbox verschicken könnt, müsst ihr die Funktion einrichten:

Öffnet die Fritzbox-Benutzeroberfläche, indem ihr im Browser fritz.box eintippt und Enter drückt. Gebt euer Geräte-Passwort ein. Ihr findet es in der Regel auf der Unterseite des Routers. Auf der Übersichtsseite navigiert ihr zu: Telefonie > Telefoniegeräte > Neues Gerät einrichten. © GIGA Wählt unter „In die FRITZ!Box integriert“ den Eintrag „Faxfunktion“ aus und klickt auf „Weiter“.

Gebt nun die gewünschte Faxkennung (euer Fax-Name) ein, die beim Versenden von Faxen mitübermittelt wird. Aktiviert bei Bedarf die passive Faxweiche und die Option „Faxübertragung auch mit T.38“, wenn euer Anbieter VoIP-Fax unterstützt. Darunter bestimmt ihr, dass eingehende Faxe per E-Mail weitergeleitet und/oder auf dem internen Fritzbox-Speicher oder auf einem an die Fritzbox angeschlossenen USB-Stick gespeichert werden. Klickt auf „Weiter“. Wählt nun eine der verfügbaren Rufnummern aus, auf der Faxe empfangen und gesendet werden. Sofern ihr nur eine Rufnummer habt und diese auswählt, können unter Umständen keine Telefongespräche mehr über die Rufnummer angenommen werden. Das heißt, ihr müsstet die Fax-Funktion nach der Einrichtung wieder deaktivieren, wenn ihr Anrufe erhalten möchtet, und nur dann aktivieren, wenn ihr selbst Faxe verschicken wollt. Klickt auf „Weiter“. Ihr seht eine Übersicht der Fritzbox-Fax-Einrichtung. Klickt auf „Übernehmen“, wenn alles in Ordnung ist. Nach dem Speichern erscheinen empfangene Faxe im Fax-Journal. Ihr könnt sie per E-Mail weiterleiten lassen oder auf einem USB-Speicher ablegen.

Fax verschicken

Um ein Fax zu verschicken, habt ihr zwei einfache Möglichkeiten:

Direkt in der FRITZ!Box: Öffnet im Menü „Telefonie → Fax“ die Funktion „Fax versenden“. Gebt dort die Empfängernummer, Absenderkennung und optional eine Nachricht ein, hängt PDF-Dateien an und klickt auf Senden. Die FRITZ!Box überträgt das Fax und protokolliert den Vorgang im Fax-Journal. Vom PC: Öffnet euer Dokument als PDF, wählt „Drucken“ und als Drucker „FRITZ!fax“ oder nutzt das Programm FRITZ!fax (hier herunterladen). Tragt die Faxnummer ein, bestätigt Absenderangaben und startet den Versand. Die FRITZ!Box übernimmt die Verbindung.

Prüft vor dem Versand, ob die zugewiesene Rufnummer korrekt ist und ob euer Telefonieanbieter eine Faxübertragung erlaubt. Bei Problemen seht ihr im Fax-Journal, ob Fehler auftreten. Ein Neustart der FRITZ!Box oder das Reaktivieren der erweiterten Ansicht helfen oft.

Tipp: Aktiviert die passive Faxweiche und, falls verfügbar, T.38 für bessere Übertragungsqualität. Legt eine E-Mail zur Weiterleitung fest oder nutzt einen USB-Stick in der FRITZ!Box, um Faxe automatisch zu speichern. Fügt bei Bedarf eine Titel- oder Deckblattseite hinzu.

Das solltet ihr beachten

Bedenkt, dass die integrierte Fax-Funktion der Fritzbox sehr eingeschränkt ist.

Ihr könnt als Anhang nur eine Seite in den bekannten Formaten JPG, PNG oder GIF senden.

PDF wird nicht als Dateiendung angeboten. Vorher müsst ihr PDFs als JPG umwandeln, um sie zu senden.

Die Qualität der Faxe ist eher rudimentär.

Für mehrseitige Faxe oder höhere Qualität empfehlen wir, ein externes Fax-Gerät an die Fritzbox anzuschließen.

Ihr richtet es ähnlich wie die interne Fax-Funktion ein, wählt allerdings im Assistenten unter „Mit der FRITZ!Box verbunden“ den Punkt Faxgerät aus.

Funktioniert das nicht, zeigen wir euch, wie man ein Fax mit dem Smartphone senden kann.