Kein Kopfhöreranschluss am Google Pixel? Amazon verkauft euch für 9,99 Euro die Lösung für euer Problem

Auch in Zeiten von Bluetooth-Ohrhörern bleiben kabelgebundene Alternativen in bestimmten Fällen wertvoll, sei es zur Verwendung älterer Kopfhörer oder zur Sicherstellung einer stabilen Verbindung ohne drahtlose Übertragung. Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten ihr habt.
Welche Pixel-Modelle haben 2025 keinen Klinkenanschluss?
2025 hat Google das Google Pixel 9a und 10 veröffentlicht. Auch die vorherigen Generationen wie das Google Pixel 8, 7, 7a oder auch die Pixel-6-Geräte sind aber noch sehr starke Smartphones. Wer auf ein Google-Gerät umsteigt, sollte wissen, welche Anschlüsse die Pixel-Smartphones bieten.
Google hält es ähnlich wie andere Hersteller bei ihren Flaggschiff-Smartphones. Es gibt bei den aktuellen Pixel-Handys also keinen Kopfhöreranschluss, mit dem man Audio-Zubehör per Klinkenkabel mit dem Gerät verbinden kann. Es ist lediglich eine kabellose Verbindung per Bluetooth oder mit Kopfhörern, die einen USB-C-Anschluss haben, vorgesehen. Zum Beispiel die Google Pixel Buds. Das gilt für alle aktuellen Pixel-Geräte, also nicht nur für die Pixel-9-Reihe, sondern auch für Modelle aus den letzten Jahren wie das Pixel 8, 7, 7a, 6, 5 oder 4 und auch für Schwestergeräte wie die Pro-Varianten.
USB-C-Adapter: Darauf solltet ihr achten
Wollt ihr dennoch Musik über kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher hören, könnt ihr das über einen Umweg mit Hilfe eines Adapters machen. Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät, dass ihr in die Ladebuchse des Smartphones steckt. An der anderen Seite könnt ihr den Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenkabel anschließen.
Ihr seid bei der Wahl des Adapters aber nicht auf Google festgelegt. Es funktioniert also auch eine günstige Lösung anderer Hersteller. Achtet bei der Suche nach einem günstigen Adapter auf die Herstellerangaben sowie Kundenrezensionen. Nicht jeder USB-C-auf-3,5mm-Adapter arbeitet mit den Google-Geräten zusammen.
Google hat neue Smartphones vorgestellt:
Musik hören und gleichzeitig Akku aufladen
Einen Nachteil haben die üblichen Adapter: Schließt ihr eure Kopfhörer damit an das Smartphone an, ist der USB-C-Steckplatz belegt. Das heißt, ihr könnt das Google-Pixel-Gerät nicht per Kabel aufladen und gleichzeitig Musik über einen angeschlossenen Kopfhörer oder Lautsprecher hören. Auch dafür gibt es aber eine Lösung:
- Die Pixel-Geräte lassen sich induktiv, also kabellos laden. Sitzt ihr zum Beispiel am Schreibtisch, könnt ihr das Gerät dann auf die Ladestation legen und gleichzeitig Musik über Kopfhörer anhören. Dafür benötigt ihr ein kompatibles, induktives Ladepad.
- Alternativ gibt es auch passende Adapter mit 2 Endungen. Das eine Ende steckt ihr in die Ladebuchse des Pixel-Smartphones, auf der anderen Seite befindet sich ein 2-zu-1-Eingang für ein Aux-Kabel (3,5 mm) und ein USB-C-Steckplatz, an den man das Ladekabel anschließen kann.