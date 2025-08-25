Kein Kopfhöreranschluss am Google Pixel? Amazon verkauft euch für 9,99 Euro die Lösung für euer Problem

Auch in Zeiten von Bluetooth-Ohrhörern bleiben kabelgebundene Alternativen in bestimmten Fällen wertvoll, sei es zur Verwendung älterer Kopfhörer oder zur Sicherstellung einer stabilen Verbindung ohne drahtlose Übertragung. Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten ihr habt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

USB-C Kopfhörer Adapter

Welche Pixel-Modelle haben 2025 keinen Klinkenanschluss?

2025 hat Google das Google Pixel 9a und 10 veröffentlicht. Auch die vorherigen Generationen wie das Google Pixel 8, 7, 7a oder auch die Pixel-6-Geräte sind aber noch sehr starke Smartphones. Wer auf ein Google-Gerät umsteigt, sollte wissen, welche Anschlüsse die Pixel-Smartphones bieten.

Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, meh Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 14:41 Uhr

Google hält es ähnlich wie andere Hersteller bei ihren Flaggschiff-Smartphones. Es gibt bei den aktuellen Pixel-Handys also keinen Kopfhöreranschluss, mit dem man Audio-Zubehör per Klinkenkabel mit dem Gerät verbinden kann. Es ist lediglich eine kabellose Verbindung per Bluetooth oder mit Kopfhörern, die einen USB-C-Anschluss haben, vorgesehen. Zum Beispiel die Google Pixel Buds. Das gilt für alle aktuellen Pixel-Geräte, also nicht nur für die Pixel-9-Reihe, sondern auch für Modelle aus den letzten Jahren wie das Pixel 8, 7, 7a, 6, 5 oder 4 und auch für Schwestergeräte wie die Pro-Varianten.

Anzeige

USB-C-Adapter: Darauf solltet ihr achten

Wollt ihr dennoch Musik über kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher hören, könnt ihr das über einen Umweg mit Hilfe eines Adapters machen. Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät, dass ihr in die Ladebuchse des Smartphones steckt. An der anderen Seite könnt ihr den Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenkabel anschließen.

Ihr seid bei der Wahl des Adapters aber nicht auf Google festgelegt. Es funktioniert also auch eine günstige Lösung anderer Hersteller. Achtet bei der Suche nach einem günstigen Adapter auf die Herstellerangaben sowie Kundenrezensionen. Nicht jeder USB-C-auf-3,5mm-Adapter arbeitet mit den Google-Geräten zusammen.

USB C Kopfhörer Adapter Aux,USB C auf 3,5mm Klinke Adapter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 14:19 Uhr

Google hat neue Smartphones vorgestellt:

Anzeige

Musik hören und gleichzeitig Akku aufladen

Einen Nachteil haben die üblichen Adapter: Schließt ihr eure Kopfhörer damit an das Smartphone an, ist der USB-C-Steckplatz belegt. Das heißt, ihr könnt das Google-Pixel-Gerät nicht per Kabel aufladen und gleichzeitig Musik über einen angeschlossenen Kopfhörer oder Lautsprecher hören. Auch dafür gibt es aber eine Lösung:

Die Pixel-Geräte lassen sich induktiv, also kabellos laden. Sitzt ihr zum Beispiel am Schreibtisch, könnt ihr das Gerät dann auf die Ladestation legen und gleichzeitig Musik über Kopfhörer anhören. Dafür benötigt ihr ein kompatibles, induktives Ladepad.

Wireless Charger, 15W Schnelles Induktive Ladestation für Google Pixel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 16:25 Uhr

Alternativ gibt es auch passende Adapter mit 2 Endungen. Das eine Ende steckt ihr in die Ladebuchse des Pixel-Smartphones, auf der anderen Seite befindet sich ein 2-zu-1-Eingang für ein Aux-Kabel (3,5 mm) und ein USB-C-Steckplatz, an den man das Ladekabel anschließen kann.

JSAUX USB C Kopfhörer Adapter und Laden, 2 in 1 Klinke Adapter 60W Schnellladung Typ C AUX 3.5mm Kli Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 14:57 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.