Kein Kopfhöreranschluss am Pixel? Mit diesem Trick klappt’s trotzdem

Ihr wollt eure Kabel-Kopfhörer am Google Pixel nutzen, aber der Kopfhörer Anschluss fehlt? Kein Problem: Mit dem richtigen USB-C-Adapter hört ihr trotzdem Musik über die Klinkenbuchse. Wir zeigen euch, welche Adapter mit eurem Pixel funktionieren und was sie kosten.

Welche Pixel-Modelle haben 2025 keinen Klinkenanschluss?

Google hält es ähnlich wie andere Hersteller bei ihren Flaggschiff-Smartphones. Es gibt bei den aktuellen Pixel-Smartphones also keinen Kopfhöreranschluss, mit dem man Audio-Zubehör per Klinkenkabel mit dem Gerät verbinden kann. Es ist lediglich eine kabellose Verbindung per Bluetooth oder mit Kopfhörern, die einen USB-C-Anschluss haben, vorgesehen.

Dies gilt nicht nur für Modelle aus den letzten Jahren wie das Pixel 8, 7, 7a, 6, 5 oder 4, sondern auch 2025 bleibt Google seiner Linie treu. Sowohl das Pixel 9a als auch die gesamte Pixel-10-Generation kommen ohne den klassischen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss aus.

USB-C-Adapter: Darauf solltet ihr achten

Wollt ihr dennoch Musik über kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher hören, funktioniert das über einen Adapter. Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät, das ihr in die Ladebuchse des Smartphones steckt. An der anderen Seite könnt ihr dann euren Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenkabel anschließen.

Google empfiehlt zwar den eigenen USB-C Digital Audio Adapter, der für alle Pixel-Geräte ab Pixel 3 kompatibel ist, aber ihr seid bei der Wahl des Adapters nicht auf Google festgelegt.

Ihr seid bei der Wahl des Adapters aber nicht auf Google festgelegt. Hersteller wie Anker oder UGREEN bieten kompatible USB-C-Adapter, die sogar auch die Inline-Mikrofone in euren Kopfhörern unterstützen.

Wichtig beim Kauf: Achtet bei günstigen Adaptern auf die Herstellerangaben und Kundenrezensionen. Nicht jeder USB-C-auf-3,5mm-Adapter arbeitet zuverlässig mit den Google-Geräten zusammen. Die neueren Adapter mit Tensor-G3- und G4-Unterstützung sind eine sichere Wahl für aktuelle Pixel-Modelle.

Musik hören und gleichzeitig Akku aufladen

Einen Nachteil haben die üblichen Adapter: Schließt ihr eure Kopfhörer damit an das Smartphone an, ist der USB-C-Steckplatz belegt. Das heißt, ihr könnt das Google-Pixel-Gerät nicht per Kabel aufladen und gleichzeitig Musik über einen angeschlossenen Kopfhörer oder Lautsprecher hören. Auch dafür gibt es aber eine Lösung.

Die Pixel-Geräte lassen sich induktiv, also kabellos laden. Sitzt ihr zum Beispiel am Schreibtisch, könnt ihr das Gerät dann auf die Ladestation legen und gleichzeitig Musik über Kopfhörer anhören. Dafür benötigt ihr ein kompatibles, induktives Ladepad.

Alternativ gibt es bei Amazon auch passende Adapter mit 2 Endungen, wie beispielsweise von Dalimee. Das eine Ende steckt ihr in die Ladebuchse des Pixel-Smartphones, auf der anderen Seite befindet sich ein 2-zu-1-Eingang für ein Aux-Kabel (3,5 mm) und ein USB-C-Steckplatz, an den man das Ladekabel anschließen kann.