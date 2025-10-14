Kein Lager, kein Versand, viel Stress: Das steckt wirklich hinter Dropshipping-Shops

Im Zusammenhang mit Online-Shops taucht hin und wieder der Begriff „Dropshipping“ auf. Was bedeutet das und wie sind die Erfahrungen damit?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Dropshipping“ wird auch als “Streckenhandel“, „Streckengeschäft“ oder „Direkthandel“ bezeichnet.

So funktioniert Dropshipping

Kunden bestellen im Online-Shop. Der Shop-Betreiber leitet die Bestellung automatisch an den Großhändler oder Hersteller weiter. Der Lieferant verpackt und versendet die Ware direkt an die Käufer. Der Händler behält die Preisdifferenz als Marge.

Der große Vorteil: Händler müssen keine Lagerhaltung oder eigene Logistik aufbauen. Viele setzen dafür auf Plattformen wie Shopify, WooCommerce oder Plentymarkets, die Dropshipping-Anbindungen bereits integriert haben.

Dropshipping-Business: Ist das wirklich so einfach?

„Dropshipping“ ist eine Methode, die Online-Shops für den Verkauf nutzen. Es wird häufig als ein Geschäftsmodell bezeichnet, mit dem vor allem neue Shops schnell hohe Umsätze einfahren sollen. Ganz so leicht funktioniert das aber in der Regel natürlich nicht. Das „Dropshipping“ hat zwar einige Vorteile, aber auch Nachteile, die sich sowohl für den Anbieter als auch für den Käufer ergeben.

Beim Prinzip des Dropshippings verkaufen Händler Produkte, die sie selbst nicht auf Lager haben. Der Versand erfolgt stattdessen direkt über den eigentlichen Hersteller oder einen Großhändler. Der große Vorteil für den Verkäufer ist, dass man so kein eigenes Lager benötigt. Auch Versandkosten kann man sich als Anbieter so sparen. Es handelt sich also um ein komplett anderes Modell als beim klassischen Verkauf, wo Artikel in großer Anzahl bestellt und gelagert werden, damit sie in den Verkauf gehen können. Kunden bekommen meist nicht mit, ob ein Anbieter auf dem klassischen Weg oder per „Dropshipping“ verkauft.

So funktioniert der Handel per „Dropshipping“

Eingehende Bestellungen übermittelt der Dropshipping-Anbieter direkt an den Hersteller beziehungsweise Großhändler. Man ist also selbst nicht Händler, sondern lediglich Vermittler. Der Online-Shop bekommt die Produkte darüber günstiger. Die Differenz zwischen dem Betrag, den der Kunde bezahlt und der Hersteller/Großhändler dafür nimmt, streicht er sich als Gewinn ein. Der Hersteller/Großhändler übernimmt dann die weitere Abwicklung des Handels. Dazu gehören auch der Versand und eine eventuelle Zollabfertigung.

Dropshipping an sich ist legal. Kunden greifen bei Anbietern mit diesem Modell auf die gleichen Regelungen zu wie bei „normalen“ Shops, zum Beispiel auf das 14-tägige Widerrufsrecht.

FAQ zum Thema „Dropshipping“ Wie starte ich ein Dropshipping-Business in Deutschland? Für ein eigenes Business braucht ihr ein Gewerbe, einen Online-Shop (zum Beispiel über Shopify) und eine Kooperation mit einem Lieferanten, der Produkte direkt an deine Kunden versendet. Ist Dropshipping legal und welche Steuern fallen an? Es ist legal, ihr müsst aber Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und vermutlich auch Gewerbesteuer zahlen sowie konkrete Rechnungen ausstellen. Wie finde ich seriöse Dropshipping-Anbieter? Solche Anbieter sind auch bei bekannten Plattformen wie AliExpress, Spocket oder Syncee aktiv. Achtet aber auf Bewertungen, Lieferzeiten und Produktqualität. Prüft zudem Preise, da Dropshipping-Produkte oft überteuert sind. Was ist der Unterschied zwischen Dropshipping und Fulfillment by Amazon (FBA)? Beim Dropshipping versendet der Lieferant direkt, bei FBA lagert und verschickt Amazon deine Produkte gegen Gebühr. Wie hoch ist die Gewinnmarge beim Dropshipping wirklich? Sie liegt meist zwischen 10 % und 30 %, kann aber durch Werbekosten oder Rücksendungen schnell schrumpfen. Welche Produkte eignen sich am besten für Dropshipping? Trendprodukte mit geringem Gewicht und klarer Zielgruppe, z. B. nachhaltige Gadgets, Haustierzubehör oder Fitness-Accessoires. Gibt es Alternativen, die weniger Risiko haben? Ja, Print-on-Demand, Affiliate-Marketing oder digitale Produkte erfordern geringere Lager- und Lieferkostenrisiken.

Dropshipping: Vorteile & Nachteile

„Dropshipping“ ist vor allem für kleine und neue Online-Shops ein Weg, um schnell in das E-Commerce-Geschäft einzusteigen. Man benötigt zum Beispiel kein eigenes Lager und muss keine Logistik aufbauen. Versand- und Lagerkosten lassen sich somit beim Verkauf sparen. Man kann gleich zum Start viele Produkte aus unterschiedlichen Kategorien anbieten. Zudem muss man sich keine Gedanken darum machen, dass vorab bestellte und gelagerte Artikel nicht verkauft werden.

Neben den Vorteilen hat das „Dropshipping“ allerdings auch einige Nachteile und Risiken:

Man ist beim Handel abhängig von einer dritten Partei . Probleme beim Versand und Artikeln kann man nicht direkt klären, sondern ist auf den Service des Herstellers oder Großhändlers angewiesen.

. Probleme beim Versand und Artikeln kann man nicht direkt klären, sondern ist auf den Service des Herstellers oder Großhändlers angewiesen. Der Online-Shop-Betreiber selbst bekommt ein verkauftes Produkt nicht zu sehen und kann die Qualität somit nicht überprüfen .

. Werden Produkte unterschiedlicher Quellen im eigenen Shop angeboten, lasse sich diese nicht zu einer Sendung zusammenfassen , schließlich kommt die Ware in diesem Fall vermutlich aus verschiedenen Lagern und Orten der Welt. Für den Käufer können sich somit hohe Liefergebühren ergeben.

, schließlich kommt die Ware in diesem Fall vermutlich aus verschiedenen Lagern und Orten der Welt. Für den Käufer können sich somit hohe Liefergebühren ergeben. Es gibt bereits zahlreiche Dropshipping-Anbieter. Mit einem kleinen und unbekannten Namen wird es daher schwierig, auf sich aufmerksam zu machen. Oft sind die Preise bei bestehenden Anbietern schon knapp kalkuliert. Um mit dem eigenen Shop erfolgreich zu sein, muss man entweder eine noch nicht überlaufene Nische finden oder viel Zeit und Geld in Marketing vorstrecken.

finden oder viel vorstrecken. Partner für das Dropshipping-Geschäft sowie deren Lager sitzen meist in China. Für Kunden können zusätzlich zum Kaufpreis hohe Kosten entstehen , etwa für den Zoll. Zudem müssen die verkauften Produkte nicht unbedingt EU-Standards entsprechen . Fälschungen sind bei Artikeln aus China ebenfalls möglich.

, etwa für den Zoll. Zudem müssen die verkauften Produkte nicht unbedingt . sind bei Artikeln aus China ebenfalls möglich. Gibt es Probleme mit dem Artikel, wird es für den Käufer kompliziert. Oft wird der Rückversand dann umständlich und vor allem teuer, wenn das Produkt nach China zurückgeschickt werden muss. Schon allein eine Kontaktaufnahme kann sich problematisch gestalten, wenn man sich direkt mit einem Hersteller oder Großhändler im Ausland auseinandersetzen muss.

Je nachdem, an welchen Hersteller oder Großhändler man gelangt, können sich also vor allem für den Käufer Probleme ergeben, die schnell ein schlechtes Bild vom eigenen Online-Shop schaffen können. Im Netz gibt es Portale wie Trustpilot, wo Kunden ihre Erfahrungen zu allen erdenklichen Shops teilen können. Eine schlechte Produktqualität, ein mieser Kunden-Service oder Probleme bei Retouren können vom Dropshipping-Händler kaum aufgefangen werden.

Rechtliche und steuerliche Aspekte

Dropshipping ist legal, aber ihr müsst einige Punkte beachten:

Ihr gilt nach deutschem Recht als Vertragspartner der Kunden , nicht der Lieferant.

, nicht der Lieferant. Umsatzsteuer fällt auch bei Nicht-EU-Lieferanten an.

fällt auch bei Nicht-EU-Lieferanten an. Bei Versand aus Nicht-EU-Ländern müsst ihr Zollgebühren und Importabgaben berücksichtigen.

und berücksichtigen. Achtet auf EU-Produktsicherheitsstandards (CE-Kennzeichen, RoHS, REACH).

(CE-Kennzeichen, RoHS, REACH). Klärt in den AGB, wer für Rücksendungen und Defekte zuständig ist.

und zuständig ist. Tipp: Holt euch steuerliche Beratung oder informiert euch bei eurer IHK oder beim Zoll über aktuelle Vorschriften.