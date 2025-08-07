Kein Plan, was da steht? So übersetzt dir WhatsApp mit einem Trick jede Nachricht

WhatsApp arbeitet an einem Feature, das eine der bislang nervigsten Aufgaben im Alltag vieler Nutzer übernehmen soll: das Übersetzen von Nachrichten. Doch bis dahin kann euch Google Translate dabei helfen, Nachrichten in WhatsApp zu übersetzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Plan für die Zukunft: In WhatsApp übersetzen ohne Google

Erste Anzeichen einer automatischen Übersetzung sind bereits im Juni 2024 in WhatsApp aufgetaucht (Quelle: WABetaInfo). In der Beta-Version 2.25.4.5 von Mitte Februar 2025 wurde eine automatische Erkennung von fremdsprachlichen Inhalten mit Übersetzungsfunktion entdeckt, was Sprachbarrieren ein Ende bereiten kann. Die Umwandlung in die Zielsprache erfolgt direkt auf dem Smartphone, zuvor müssen entsprechende Sprachpakete heruntergeladen werden.

Anzeige

Demnach können Tester in der Version 2.24.15.12. eine Übersetzungsfunktion per Regler aktivieren. Damit lassen sich eingehende Nachrichten aus fremden Sprachen in einer Zielsprache anzeigen. Die Umwandlung soll lokal auf dem Gerät erfolgen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt demnach erhalten und Nachrichten werden nicht auf fremden Servern abgelegt und bearbeitet – ein wichtiger Punkt in Sachen Datenschutz.

Damit die Inhalte in anderen Sprachen angezeigt werden können, müssen Nutzer der App zunächst entsprechende Sprachpakete herunterladen. In der Vorab-Version ist eine Umwandlung von einer Handvoll Sprachen möglich, darunter Arabisch, Englisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Spanisch möglich. Weitere Sprachen dürften aber alsbald folgen.

Wann genau das Feature für alle Nutzer ausgerollt wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Bis dahin bleibt weiterhin ein praktischer Umweg: die Integration des Google Übersetzers direkt in WhatsApp.

Wie bekomme ich den Google-Übersetzer in WhatsApp?

Um den Übersetzer in WhatsApp zu nutzen, geht so vor:

Installiert die offizielle Google Translate App sofern nicht bereits vorinstalliert (zum Download für Android | zum Download für iOS). Geht in die Einstellungen und wählt „Tap To Translate“. Aktiviert ihm nächsten Fenster diese Optionen: „Tap to Translate verwenden“

„Unverankertes Symbol ein“

Ihr werdet auf ein anderes Menü weitergeleitet, bei dem ihr der App eine Berechtigung erteilen müsst. Folgt einfach dem Menü und stellt für den Google Übersetzer die Option „ Über anderen Apps anzeigen “ ein.

müsst. Folgt einfach dem Menü und stellt für den Google Übersetzer die Option „ “ ein. „Kopierten Text automatisch übersetzen“ Die Voreinrichtung ist abgeschlossen und ihr könnt den Google-Übersetzer verlassen.

Anzeige

Google-Übersetzer in WhatsApp aktivieren

Hat alles funktioniert, seht ihr jetzt das Translate-Symbol auf dem Bildschirm schweben. Dann könnt ihr so Nachrichten in WhatsApp übersetzen lassen:

Öffnet den WhatsApp-Chat mit der Nachricht, die ihr übersetzen möchtet. Markiert den entsprechenden Text (langes Tippen) und tippt dann auf die drei Punkte rechts oben. Wählt „Kopieren“. Damit wird der markierte Text in die Zwischenablage verschoben. Tippt jetzt auf das Translate-Symbol und der kopierte Text wird automatisch eingefügt und übersetzt. Das Übersetzer-Feature öffnet sich. Der vorher kopierte Text wird automatisch eingefügt und übersetzt. Ihr könnt jeweils ganz oben auf die aktuelle Auswahl drücken, um die Quell- und Zielsprache zu ändern. Die Ausgangssprache wird normalerweise automatisch erkannt.

Aktiviert die Einstellungen, damit sich die Translate-Funktion schnell erreichen lässt (© Screenshot GIGA)

Anzeige

WhatsApp-Nachrichten übersetzen lassen: So geht’s auch beim iPhone

Auch iPhone-Nutzer können WhatsApp-Nachrichten direkt übersetzen, das geht mithilfe der Google-Tastatur Gboard (Download für Android | Download für iOS). Geht für Übersetzungen dann so vor:

Installiert Gboard für iOS und aktiviert es als Standard-Tastatur (Anleitung für Android | Anleitung für iOS). Öffnet WhatsApp, markiert und kopiert die Nachricht. Tippt in das Texteingabefeld, um die Gboard-Funktionen aufzurufen. Tippt auf den Pfeil nach rechts. Es öffnet sich eine Leiste mit zusätzlichen Icons. Drückt hier auf das Google-Translator-Symbol. Im neuen Feld könnt ihr die Ausgangs- und Zielsprache auswählen. Tippt in das Textfeld und haltet den Finger auf dem Smartphone-Bildschirm. Danach könnt ihr den vorher kopierten Text einfügen. Die Nachricht wird automatisch übersetzt und in der Zielsprache im Textfeld eingefügt.

Anzeige

Google-Übersetzer in WhatsApp deaktivieren

Ist das Übersetzungs-Feature aktiviert, könnt ihr es nicht nur in WhatsApp nutzen, sondern in allen Apps, in denen Text vorkommt. Das Symbol wird dabei jedoch dauerhaft auf dem Display angezeigt und die Übersetzer-App läuft dauerhaft im Hintergrund.

Das kann zum einen die Display-Optik beeinträchtigen und zum anderen für einen erhöhten Akku-Bedarf sorgen. Falls ihr die Übersetzungsfunktion nicht benötigt, tippt auf das Icon, haltet den Finger auf dem Bildschirm und schiebt das Symbol dann auf das „X“ in der unteren Bildschirmmitte. Ihr könnt die Funktion alternativ wieder deaktivieren.