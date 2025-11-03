Kein Platz für eine Spülmaschine? Lidl löst das Problem mit diesem Angebot

Nicht in jeder Küche ist genug Platz für eine Spülmaschine, zumindest bis jetzt. Lidl zeigt all jenen die Lösung, die platzbedingt bislang verzichten mussten.

Der Tischgeschirrspüler gehört in die gut sortierte Küche

Keinen Platz für eine Spülmaschine? Kein Problem, bei Lidl bekommt ihr aktuell einen Table-Top-Geschirrspüler (im Lidl Online-Shop ansehen) für 179 Euro. Der nimmt nicht viel Platz weg und eignet sich trotzdem zur schnellen Reinigung von drei Maßgedecken.

Table Top Geschirrspüler »GSP3-7L« für 3 Maßgedecke Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 12:49 Uhr

Habt ihr das Angebot verpasst oder mögt es eher farbenfroh, bekommt ihr bei Amazon mit der MEDION Mini-Geschirrspülmaschine eine gute Alternative (bei Amazon ansehen). Mit 219,85 Euro ist das Modell zwar etwas teurer, dafür sieht es aber nicht nur schick aus, sondern kann mit und ohne Wasseranschluss genutzt werden.

Für wen lohnt sich der Table-Top-Geschirrspüler von Lidl?

Senioren: Für ältere Menschen mit wenig Geschirr ist der Table-Top-Geschirrspüler eine Entlastung im Haushalt. Er funktioniert zuverlässig und reduziert die tägliche Arbeit.

Singles: Keine Lust von Hand zu spülen und keinen Platz für eine Spülmaschine? Das Tischmodell von Lidl ist die perfekte Lösung für alle, die wenig Geschirr und Platz haben.

Eltern: Mit dem Mini-Geschirrspüler lassen sich die Flaschen des Babys und das Kindergeschirr schnell und gründlich reinigen.

Großfamilien: Da nur maximal drei Gedecke reinpassen, ist der Geschirrspüler für eine große Familie zu klein.

Das kann der Tisch-Geschirrspüler von Lidl

In seiner kompakten Größe von 42 x 43 x 43 Zentimetern (L x B x H) passt der Geschirrspüler von Lidl auf jeden Tisch. Er verbraucht jährlich rund 45 kWh Strom und hat einen Wasserverbrauch von 5,9 Litern. Beim Spülen entwickelt er eine Geräuschlautstärke von 53 Dezibel. Im Vergleich kann ein Staubsauger bis zu 85 Dezibel laut werden.

Ihr habt insgesamt sieben Programme zur Auswahl, darunter ein Schnellprogramm und ein Hygieneprogramm für empfindliches Geschirr. Innen besteht der Geschirrspüler aus einem Besteckkorb und einem Korb fürs Geschirr. Das Gesamtgewicht beträgt 11,5 Kilogramm, sodass die Spülmaschine bei Bedarf verschiebbar ist.

Das Gerät hat keinen Wassertank, ihr könnt es stattdessen ans Abwassersystem der Küche anschließen. Alternativ nutzt ihr einen Eimer für frisches Wasser und einen weiteren zum Auffangen des Abwassers. So könnt ihr ihn zum Beispiel auch im Garten nutzen.

Die meisten Kunden sind mit dem Produkt und Aussehen sowie Leistung auch sehr zufrieden. Aktuell gibt es bei fünf Bewertungen 4,6 von 5 Sternen. Eine Bewertung bemängelte den anfänglichen Geruch und dass die Leistung nicht ganz den Angaben entsprach.

Bei Kaufland findet ihr eine Alternative für den Tisch

Der Puluomis Geschirrspüler bei Kaufland ist mit einer kompakten Größe von 45 Zentimetern ebenfalls für jeden Tisch geeignet und kommt ohne Wasseranschluss aus. Ihr könnt ihn bei Bedarf aber auch ans Wassernetz anschließen. Durch seine kompakte Größe ist er für euer Wohnmobil genauso gut geeignet wie für die Teeküche im Büro.

Mit 229,99 Euro ist das Gerät etwas teurer als das Lidl-Produkt, dafür aber flexibler einsetzbar. Ihr könnt bis zu drei Maßgedecke darin spülen. Mit einem Gesamtgewicht von 15,6 Kilogramm ist der Geschirrspüler auch etwas schwerer, hat dafür aber auch einen besonders stabilen Stand. Die Kunden vergeben 4,6 von 5 Sternen und äußern sich vorwiegend zufrieden.

Amazon bietet ein kompaktes Gerät als Alternative

Der Medion Mini Geschirrspüler von Amazon ist mit einer Größe von 44 x 42 x 43,5 Zentimetern genauso kompakt wie das Modell von Lidl, kann aber auch ohne festen Wasseranschluss genutzt werden. Durch sein Touch-Bedienfeld ist er besonders kompatibel. Da ihr nicht auf den Anschluss ans Wassersystem angewiesen seid, könnt ihr das Modell auch in eurem Garten- oder Ferienhaus verwenden.

Auch hier bekommt ihr verschiedene Reinigungsprogramme, der Baby-Care-Modus ist perfekt für das Geschirr eures Nachwuchses. Der Wasserverbrauch ist mit fünf Litern recht sparsam und auch die Geräuschentwicklung von 58 Dezibel ist moderat. Dafür geben bisherige Käufer im Schnitt 4,1 von 5 Sternen.

