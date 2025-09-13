Kein Platz mehr bei Google? So räumt ihr richtig auf

Euer Google Speicher ist voll? Der kostenlose Google-Account bietet 15 GB Speicherplatz, doch der ist schnell ausgeschöpft. Wir zeigen, wie ihr über Google One, den Storage Manager und Android-Tools wie Files by Google effektiv Platz schafft und Speicherengpässe dauerhaft vermeidet.

Meldung von Google: Speicher voll – das kann man tun

Schnell lässt sich der Speicher in der Google-One-Übersicht verwalten. Der integrierte Storage Manager zeigt alle Speicherfresser übersichtlich an und schlägt das selektive oder gebündelte Löschen großer Datenmengen vor – von E-Mails mit Anhängen bis zu Videos aus allen Google-Diensten. Hier geht es direkt zur Übersicht.

Einen Großteil der Kapazität nehmen bei den meisten Nutzern Fotos und Videos ein. In der Standard-Einstellung wird jedes Foto, das ihr mit einem Android-Smartphone erstellt, nicht nur auf dem Gerät gespeichert, sondern auch automatisch in Google Fotos hochgeladen. So findet ihr zwar die Fotosammlung in der Cloud, irgendwann ist der Platz aber voll. Ist der Google-Speicher also voll, solltet ihr zuerst Folgendes überprüfen:

Steuert die Foto-Übersicht in eurem Google-Konto an, indem ihr zum Beispiel die „Google Fotos“-App auf dem Smartphone oder diese Seite im Browser öffnet. Tippt rechts oben auf euer Profilbild. In der Mitte seht ihr anhand des Balkens, wie viel Speicherplatz in dem Google Account noch frei ist. Tippt auf die Zeile. Ihr erreicht jetzt ein Menü, das euch bei den Speicherengpässen helfen soll. Unten könnt ihr euch zum Beispiel besonders große sowie unscharfe Fotos anzeigen lassen. In der Foto-Übersicht könnt ihr nicht benötigte Aufnahmen löschen. Je nachdem, wie gründlich ihr aufräumt, sollte wieder genügend Speicherplatz für die nächsten Wochen bis Monate verfügbar sein.

Hinweis: Die Bilder werden nicht nur im Cloud-Speicher gelöscht, sondern auch auf den Geräten, die mit Google Fotos synchronisiert werden.

Was kann man noch tun?

Scrollt ihr in der Speicherübersicht in Google-Fotos nach unten, könnt ihr noch Daten in den Diensten Google Drive und Gmail bereinigen. Dort löscht ihr beispielsweise E-Mails im Archiv, die besonders große Anhänge haben oder gesicherte Dateien im Drive-Speicher. Das können zum Beispiel alte Dokumente, Backup-Dateien oder frühere Downloads sein, die ihr nicht mehr benötigt.

Steuert nach dem Löschvorgang den Papierkorb im Google-Konto an, um den Platz endgültig freizugeben. Auch das WhatsApp-Backup lässt sich über Google Drive verwalten. Möglicherweise könnt ihr hieraus die Medien entfernen, damit der Speicher nicht zu sehr belastet wird.

Android-Nutzer profitieren von erweiterten Analyse-Tools: Die „Files by Google“-App (meist ab Android 12 vorinstalliert) erkennt automatisch Junk-Dateien, alte Screenshots, große Dateien und Foto-Duplikate. Zusätzlich bietet Android im Bereich „Gerätewartung“ eine umfassende Speicheranalyse mit gezielten Löschvorschlägen.

Google: Fotos nicht automatisch speichern

Erstellt ihr regelmäßig Fotos mit dem Smartphone, ist das aber keine Dauerlösung. Braucht ihr die Bilder gar nicht im Google-Konto, könnt ihr die automatische Synchronisierung ausschalten:

Dazu öffnet ihr die Google-Fotos-App. Tippt rechts oben auf euer Profilbild. Wählt dann die „Fotos-Einstellungen“. Öffnet den Abschnitt „Sicherung“. Stellt den Regler bei „Sicherung“ auf „Aus“. Danach werden neue Fotos vom Smartphone nicht mehr automatisch in die Google-Cloud hochgeladen.

Zur Sicherheit solltet ihr eure Fotosammlung regelmäßig in einen anderen Dienst kopieren oder hochladen. So verhindert ihr, dass eure Aufnahmen verloren gehen, wenn das Smartphone kaputt ist oder gestohlen wird.

Google-Speicher erweitern

Falls ihr dauerhaft die Grenzen des Google-Speicherplatzes erreicht, solltet ihr über ein kostenpflichtiges Google-One-Upgrade nachdenken. Dabei handelt es sich um einen Abo-Dienst, der euch gegen eine monatliche oder jährliche Zahlung mehr Speicherkapazität sowie weitere Vorteile bietet.

Es gibt verschiedene Stufen mit Speicherplatz von 100 Gigabyte bis 30 Terabyte. Die Gebühr liegt bei 19,99 Euro bis 149,99 Euro pro Jahr (rechnerisch 1,66 Euro beziehungsweise 12,49 Euro pro Monat). Die genauen Kosten und Inhalte findet ihr bei Google One.

Neben dem Speicher-Upgrade bietet das Google-One-Abo einige weitere Features wie einen VPN-Dienst und verschiedene Tools zur Bildbearbeitung.

