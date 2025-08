Kein Strom nötig: Aldi verkauft clevere Lampe für euren Balkon

Aldi bringt Licht ins Dunkel – ganz ohne Strom.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab dem 21. August 2025 verkauft Aldi Süd schicke und handliche Lampen, die ihr auf eurem Balkon oder im Garten nutzen könnt. Dabei seid ihr nicht auf eine Steckdose angewiesen, denn die Sonnenlaternen von der Marke Belavi sind solarbetrieben. Aldi Süd bietet sie im Katalog für 7,99 Euro an.

Diese Solarlampe (rechts) gibt es ab dem 21.8. bei Aldi Süd. (© Belavi / Aldi)

Anzeige

Für wen lohnen sich die Solarlampen bei Aldi?

Für alle, die stimmungsvolle Beleuchtung im Garten oder auf dem Balkon wollen.

Für alle, die auch ohne Steckdose Licht benötigen.

Nicht geeignet für Nutzer, die Stehlampen bevorzugen.

Die Belavi-Solarlaternen sind in verschiedenen Ausführungen und Farben verfügbar – in pastellgrün oder einem warmen Weißton. Sie sind als Hängelampen konzipiert und entweder in Stern oder Tropfenform erhältlich.

Für nur 7,99 Euro bekommt ihr somit eine hübsche Outdoor-Lampe, deren vollgeladener Akku zwischen 6 und 8 Stunden Licht spendet und auf die ihr 3 Jahre Garantie habt.

Aldi-Onlineshop schließt: Alles muss raus Der Aldi-Onlineshop schließt zum 30. September 2025 entgültig seine Pforten. Bis dahin habt ihr im großen Räumungsverkauf noch die Chance, euch die letzten Schnäppchen zu sichern. Die besten Angebote mit der höchsten Ersparnis haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst. Beachtet, dass es sich bei allen Produkten um Restbestände handelt, die schnell ausverkauft sein können.

Anzeige

Solarlampen für den Balkon: Alternativen bei Amazon

Falls ihr nach einer Solarlampe sucht, aber lieber eine Stehlampe hättet, werdet ihr bei Amazon fündig. Dort gibt es Solarstrahler, die ihr zum Beispiel in euren Rasen oder in Beete stecken könnt. Ein gut bewertetes 6er-Pack von der Marke Moxled kostet aktuell nur 12,74 Euro (bei Amazon ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.