Kein Witz: Unlimitierter 5G-Tarif für unter 20 Euro – monatlich kündbar

o2 hat eine sehr kurzfristige Aktion gestartet und bietet den "Unlimited on Demand Flex"-Tarif mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen jetzt für unter 20 Euro im Monat an.

Normalerweise müsst ihr für den Top-Tarif, der mobiles Internet mit bis zu 300 MBit/s bietet, satte 49,99 Euro monatlich bezahlen. Für kurze Zeit senkt o2 den Preis auf nur noch 19,99 Euro. Ihr spart also satte 30 Euro – und das jeden Monat. (Angebot bei o2 ansehen). Auch der Anschlusspreis beträgt aktionsweise nur 9,99 Euro statt der üblichen 39,99 Euro. Weiterer Vorteil: Es handelt sich um die Flex-Variante, ihr könnt also monatlich kündigen. Beachtet jedoch, dass das Angebot nur wenige Tage gilt.

Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 10 GB Datenvolumen täglich. Bei Bedarf könnt ihr unbegrenzt und kostenlos mehr GB per SMS nachbuchen.

Die Tarif-Details auf einen Blick

Netz: o2

Tarif: Mobile Unlimited on Demand Flex

Allnet- und SMS-Flat

10 GB 5G-Datenvolumen täglich + unbegrenzt auf Abruf (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Anschlusspreis nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro

Für wen lohnt sich der Unlimited-Tarif von o2?

Mit dem „Unlimited on Demand“-Tarif bekommt ihr ein Rundum-Sorglos-Tarifpaket mit ausreichend Datenvolumen in jeder Lebenslage. Egal ob Video-Streaming in HD, Online-Gaming, Social Media oder Musik-Streaming – 10 GB reichen locker aus. Und falls nicht, könnt ihr kostenlos und beliebig oft zusätzliches Datenvolumen in jeweils 2-GB-Schritten per SMS nachbuchen.

Wer mit dem Gedanken spielt, auf einen Tarif mit unlimitiertem Datenvolumen umzusteigen, sollte sich die Aktion näher ansehen. Zumal der Preis von 19,99 Euro im Monat im Vergleich zu ähnlichen Angeboten auf dem Markt wirklich attraktiv ist.

Warum ich den Tarif empfehle Ich nutze diesen Tarif selbst und bin absolut zufrieden, habe aber ehrlicherweise noch nie Datenvolumen nachbuchen müssen. 10 GB reichen mir immer aus an einem Tag und am nächsten stehen mir ja erneut 10 GB zur Verfügung. Vorher solltet ihr in eurer Gegend das o2-Netz aber schon mal ausprobiert haben. Ich wohne in Berlin und hier ist die Netzabdeckung sehr gut. Monika Mackowiak

