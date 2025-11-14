Keine 30 € im Monat: So kommt ihr an unbegrenztes Internet und Flat zum Discounter-Preis

Wer unbegrenztes Datenvolumen ohne Vertragsbindung sucht, wird bei Unlimited Mobile fündig. Der Advanced Tarif bietet grenzenloses Surfen im Telefónica-Netz mit der Flexibilität einer monatlichen Kündbarkeit – perfekt für alle, die sich nicht festlegen wollen.

Unlimited Advanced mit echter Datenflatrate ohne Bindung

Der Tarif Unlimited Advanced von Unlimited Mobile bringt alles mit, was echte Power-User brauchen: Unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Telefónica, eine Allnet- und SMS-Flat sowie die Möglichkeit, monatlich flexibel zu kündigen (zum Angebot von Unlimited Mobile).

Für 24,99 Euro (im Aktionszeitraum sogar nur 19,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit) plus 19,99 Euro Anschlusspreis bekommt ihr echte Unlimited-Power ohne Drosselung.

Das Besondere: Es handelt sich um echtes Unlimited ohne versteckte Fair-Use-Policy oder Drosselung nach einem bestimmten Verbrauch. Egal ob ihr 50, 100 oder 500 GB im Monat verbraucht – die Geschwindigkeit bleibt konstant bei bis zu 50 MBit/s. Das Telefónica-Netz bietet dabei eine solide Abdeckung in Deutschland.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telefónica (o2, 5G)

Anbieter: Unlimited Mobile

Tarifname: Unlimited Advanced

Datenvolumen + Speed: Unlimited mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar (auch 24 Monate verfügbar)

Zusätzliche Infos: Echtes Unlimited ohne Drosselung, EU-Roaming

Einmalige Kosten: 19,99 Euro Anschlusspreis

Grundgebühr: 24,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der Unlimited Advanced richtet sich an echte Vielsurfer und alle, die unbegrenzte Datenfreiheit wollen, aber flexibel bleiben möchten. Mit echtem Unlimited seid ihr für alles gerüstet: stundenlanger 4K-Streaming, intensives Gaming, mobiles Arbeiten oder die Nutzung als Hauptinternetanschluss – ohne Limits und ohne Sorgen um Datenverbrauch.

Besonders interessant ist die monatliche Kündbarkeit bei einem Unlimited-Tarif – das bieten nur wenige Anbieter. Das Telefónica-Netz bietet eine gute Abdeckung in Städten und Ballungsräumen.

Für echte Unlimited-Nutzer, die regelmäßig über 100 GB verbrauchen, ist der Preis sehr fair. Die Flexibilität macht den Tarif perfekt für alle, die sich nicht langfristig binden wollen, aber trotzdem grenzenlose Datenfreiheit suchen.

Alternativen zum Tarif

Unlimited Mobile bietet auch andere Unlimited-Tarife: Den Basis-Tarif mit 5 MBit/s für 14,99 Euro oder den Max-Tarif mit bis zu 300 MBit/s für 24,99 Euro (beide mit 24 Monaten Laufzeit). Andere echte Unlimited-Anbieter sind rar und meist teurer. In besseren Netzen wie Telekom oder Vodafone sind Unlimited-Tarife deutlich kostspieliger.

Für Nutzer mit geringerem Verbrauch können große Datenpakete von anderen Anbietern passender sein. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch weitere interessante Flatrate-Angebote auf einen Blick.

