Keine Lust mehr aufs Deutschlandticket? So werdet ihr es ohne Zusatzgebühren los

Wenn das Deutschland-Ticket nicht mehr benötigt wird, sollte eine Kündigung des Fahrscheins erfolgen. Doch wie funktioniert das?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Deutschland-Ticket hat eine Laufzeit von jeweils einem Kalendermonat. Das heißt, das Abo läuft immer vom 1. bis zum letzten eines Monats. Kündigt man es nicht, wird das Abonnement immer automatisch um einen weiteren Monat verlängert. Eine Kündigung ist immer zum Monatsende möglich, allerdings sollte man die Frist einhalten. Wie und wo man kündigt, hängt davon ab, bei welchem Anbieter das Abonnement abgeschlossen wurde. Wer es bei der Deutschen Bahn gebucht hat, kann das Abo in seinem Kundenkonto beenden. Das geht hier:

Deutsche Bahn: 58-Euro-Ticket kündigen

Habt ihr das Abo nicht bei der Deutschen Bahn gebucht, müsst ihr dort kündigen, wo ihr das Deutschland-Ticket gekauft habt.

Wer das Deutschland-Ticket bei der Bahn bucht, wundert sich vermutlich über die Angabe des Preises in Höhe von 588 Euro in den Bestelldetails. Dabei handelt es sich lediglich um den Preis, wenn man das Abonnement ein ganzes Jahr nutzt. Eine Kündigung ist monatlich möglich. Bei der Deutschen Bahn geht das so:

Loggt euch in euren Bahn-Account ein. Steuert eure Konto-Übersicht an. Unten bei „Können wir noch etwas für Sie tun“ wählt ihr die „Abo-Services“ aus. Hier könnt ihr das Deutschland-Ticket kündigen.

Deutschland-Ticket kündigen: Das sollte man beachten

Wo und wie man das Ticket kündigen kann, lässt sich pauschal nicht sagen. Das hängt davon ab, wo genau ihr das Abonnement abgeschlossen habt. Bei einem Abo-Abschluss über den Verkehrsbetrieb in eurer Stadt wendet ihr euch an diesen Anbieter.

Eine Kündigung ist je nach Anbieter direkt online im Kundenkonto, per E-Mail oder schriftlich möglich. Bei der Deutschen Bahn steuert ihr zum Beispiel den Abo-Bereich in eurem Nutzer-Account an. Die Kündigung sollte spätestens bis zum 10. des laufenden Monats durchgeführt werden, damit das Abo zum Folgemonat beendet wird. Zur Sicherheit solltet ihr euch gleich beim Abschluss des Abonnements nach den Kündigungsbedingungen erkundigen.

Fallen Gebühren an?

Habt ihr bereits ein bestehendes Abonnement für den öffentlichen Personennahverkehr in eurer Stadt oder Region, solltet ihr euch vor Abschluss des Abos beim Anbieter darüber informieren, ob ihr das andere Abo vorher beenden müsst. Manchmal wird auch eine einfache Umstellung angeboten oder ein laufendes Abo automatisch gewechselt. Das wird je nach Verkehrsbetrieb anders gehandhabt.

Auf der Internetseite deutschlandticket.de des Bahn- und Busunternehmens Transdev wurde anfangs noch in den Kündigungsbedingungen darauf hingewiesen, dass eine Service-Gebühr in Höhe von 30 Euro anfällt, wenn man das Deutschland-Ticket in den ersten 12 Monaten kündigt. Dabei handelte es sich jedoch um veraltete Angaben. Es gibt also keine Kündigungsgebühren, wenn man das Abonnement für das Abonnement beenden will. Habt ihr das Abo einmal gekündigt, könnt ihr es jederzeit wieder neu abschließen.