Keine Lust mehr aufs Tanken? So fahrt ihr entspannt elektrisch

Die Entscheidung für ein Elektrofahrzeug ist mehr als das Ersetzen des Motors, es bedeutet eine völlig neue Art des Fahrens. Damit Ihr Umstieg vom traditionellen Verbrenner problemlos verläuft, haben wir nützliche Tipps, von der richtigen Ladekarte bis zu Reichweiten-Tricks, für euch vorbereitet.

Tipp 1: Wichtige Ladekarten

Das Laden gehört zu den größten Umstellungen, wenn ihr von einem Verbrenner auf ein E-Auto wechselt. Während Tanken in ein paar Minuten erledigt ist und Tankstellen an jeder Ecke stehen, benötigen selbst die schnellsten E-Autos länger beim Laden. Zudem blockieren ladende Fahrzeuge die Säule für andere Fahrer. Daher solltet ihr euch vorher einmal Gedanken machen, wie ihr euer neues Fahrzeug mit Strom versorgen wollt.

Wenn ihr zu Hause eine eigene Wallbox habt oder auf der Arbeit laden könnt, ist das perfekt. Aber nicht jeder hat so gute Startbedingungen. Unsere Empfehlung daher:

Sucht einen oder mehrere DC-Lader in eurer Nähe (AC-Lader laden zu langsam). Dazu könnt ihr Kartendienste wie Chargeprice oder Google Maps nutzen. Besorgt euch eine Ladekarte von dem Anbieter, der die Säule betreibt. Dann habt ihr eine gute Grundversorgung. Besorgt euch zusätzlich eine Ladekarte von EWE Go und/oder EnBW. Beide bieten Tarife ohne Grundgebühr und haben ein gut ausgebautes Ladenetz, wie wir in unserem EnBW-Ratgeber beleuchtet haben. Während EWE Go pro Kilowattstunde günstiger ist, hat EnBW doppelt so viele Ladestationen. So habt ihr auch unterwegs genügend Lademöglichkeiten. Um die passende Ladekarte zu finden, lohnt sich ein Blick auf Vergleichsportale. Dort könnt ihr Angebote checken und die Karte auswählen, die am besten zu eurem Ladeverhalten passt.

TIPP: Eine physische Karte ist nicht mehr zwingend notwendig. Viele Ladevorgänge lassen sich über Apps oder Plug&Charge am Fahrzeug starten. Trotzdem kann es sinnvoll sein, mindestens eine physische Karte als Backup dabei zu haben.

Tipp 2: Warum 80 Prozent oft genug sind

Bei einem Verbrenner käme man nicht auf die Idee, den Tank nicht voll zu machen. Bei E-Autos empfehlen wir hingegen, den Akku nur bis zu 80 Prozent zu laden – gerade, wenn ihr unterwegs sein. Das hat drei einfache Gründe:

Ab 80 Prozent laden die Akkus langsamer (etwa so lange, wie sie für die ersten 80 Prozent benötigt haben). Daher ist es zeitsparender, nicht voll zu laden und dafür häufiger Ladestopps zu machen. Für moderne Akkus mit 'Battery Management' kann dieser Wert je nach Hersteller variieren. Gerade auf Rasthöfen auf der Autobahn wollen zu Stoßzeiten viele Fahrer laden. Es gehört zum guten Ton in der Community, die Säulen nicht unnötig lange zu blockieren. Bei einer Vollladung wäre das aber der Fall. Wenn ihr regelmäßige Vollladungen vermeiden könnt, erhöht das die Lebensdauer des Akkus.

Euer E-Auto sollte nicht länger als nötig eine Ladesäule blockieren. (© Pexels)

Tipp 3: Die explosive Kraft des Strompedals

Ein Moment, an den sich wahrscheinlich jeder E-Auto-Fahrer erinnert: Das erste Mal mit einem E-Auto beschleunigen. Denn anders als bei Verbrennern entfaltet ein E-Motor das volle Drehmoment bereits ab der ersten Sekunde. Dadurch fühlen sich selbst Kleinwagen wie Rennmaschinen an. Das macht riesigen Spaß und ist ideal, wenn man in Gefahrensituationen schnell reagieren muss.

Allerdings ist das für Einsteiger eine große Umstellung und sorgte bereits für Unfälle. Daher plant eine Eingewöhnungsphase ein und werdet mit eurem E-Auto erst einmal warm, bevor ihr das Pedal komplett durchdrückt.

Tipp 4: Wenn die Bremse Rost ansetzt

Eines der faszinierendsten Merkmale eines E-Autos sind die Rekuperation. Sobald ihr den Fuß vom Fahrpedal nehmt, bremst der Elektromotor das Fahrzeug ab und gewinnt dabei Energie zurück. Sie fließt dann wieder in den Akku und erhöht die Reichweite. Bei vielen Modellen lässt sich dieser Effekt so stark einstellen, dass die Rekuperation das Fahrzeug sogar bis zum Stillstand bringt. Drückt ihr den Fuß also auf das Pedal, beschleunigt das E-Auto. Nehmt ihr den Fuß runter, bremst es. Man spricht dann vom „One-Pedal-Driving“, da ihr im Alltag die mechanische Bremse kaum noch benötigt.

Auch wenn die Rekuperation eine tolle Sache ist und die Effizienz steigert, birgt sie jedoch eine unerwartete Nebenwirkung: Die Bremsscheiben setzen Rost an. Damit die Bremsanlage voll funktionstüchtig und sicher bleibt, solltet ihr sie daher regelmäßig und kräftig betätigen.

Tipp 5: Leasingvertrag anpassen

Macht euch auf eine Veränderung eurer Fahrgewohnheiten gefasst. Umsteiger berichten, dass sie nach dem Wechsel deutlich mehr fahren als zuvor. Teilweise hat sich ihre Jahresfahrleistung verdoppelt. Die Gründe sind naheliegend: Das leise, souveräne und kraftvolle Fahren bereitet einfach mehr Freude. Eine spontane Fahrt ins Grüne am Abend, die man sich mit dem teuren Sprit im Tank oft verkniffen hat, wird zur willkommenen Abwechslung. Wer seinen Strom dazu noch von der eigenen Solaranlage auf dem Dach bezieht oder einen dynamischen Stromtarif nutzt, senkt seine Fahrtkosten immens. Falls ihr euer E-Auto least, solltet ihr daher von Anfang an eine höhere Jahreskilometerleistung ansetzen, um teure Nachzahlungen zu vermeiden.

Tipp 6: Ein Ohr für Fußgänger

Die Stille eines E-Autos ist im Innenraum ein Segen, im Stadtverkehr aber eine Herausforderung. Fußgänger und Radfahrer orientieren sich stark an Motorengeräuschen, um herannahende Fahrzeuge wahrzunehmen. Da euer Auto bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h fast lautlos unterwegs ist, müsst ihr diese fehlende akustische Präsenz durch erhöhte Aufmerksamkeit ausgleichen. Fahrt in Spielstraßen, an Zebrastreifen und in verkehrsberuhigten Bereichen besonders vorausschauend. Auch wenn moderne E-Autos ein künstliches Fahrgeräusch (AVAS) erzeugen, ist es doch deutlich leiser als ein Verbrennungsmotor.

Tipp 7: Kluges Heizen

Der Winter stellt besondere Anforderungen an ein Elektroauto. Die Reichweite kann bei niedrigen Temperaturen um bis zu 30 Prozent sinken. Das liegt zum einen an der geringeren Effizienz des Akkus bei Kälte und zum anderen am hohen Energiebedarf der Innenraumheizung.

Unser Tipp für Kurzstreckenfahrer: Nutzt nur die Lenkradheizung und die Sitzheizung. Beide sorgen dafür, dass ihr euch schnell warm fühlt, ohne dass die gesamte Fahrzeugkabine energieintensiv aufgeheizt werden muss.

Viele E-Autos lassen sich auch vorheizen, wenn sie noch am Ladekabel hängen. Dann steigt ihr in ein warmes Auto mit einem vollen Akku.

Eine Lenkradheizung im E-Auto sorgt für ein schnelles Wärmegefühl im Winter. (© GIGA)

Tipp 8: Kleinigkeiten erhöhen die Reichweite

Die Reichweite eines E-Autos schwankt stark und hängt von vielen Faktoren ab. Einige könnt ihr beeinflussen, andere nicht.

Den größten Hebel, den ihr selbst habt, ist die Geschwindigkeit auf der Autobahn. Bereits kleinere Reduktionen von 130 km/h auf 120 km/h, können einen zusätzlichen Ladestopp einsparen. Auch moderates Beschleunigen und eine stark eingestellte Rekuperation sorgen für mehr Reichweite.

Überprüft zudem regelmäßig euren Reifendruck. Ein perfekt gefüllter Reifen hat einen niedrigeren Rollwiderstand und kann gerade bei Regen einiges an Energie einsparen.

Tipp 9: Den Akku regelmäßig prüfen

Der Akku ist das größte, teuerste und wichtigste Bauteil in einem E-Auto. Daher solltet ihr ihn pfleglich behandeln und auch regelmäßig auf seinen Gesundheitszustand überprüfen. Denn dieser kann sich durch Alterung, häufige Schnellladung, Tiefentladung und noch ein paar andere Faktoren mit der Zeit verschlechtern. Mit einem regelmäßigen Check könnt ihr frühzeitig Probleme erkennen und handeln. Das erhöht auch den Verkaufswert.

Den Gesundheitszustand gibt man mit dem SoH-Wert (State of Health) an. Er beschreibt den aktuellen Zustand der Batterie im Vergleich zum Neuzustand. Ein SoH von 91 % bedeutet beispielsweise, dass die Batterie noch 91 % ihrer ursprünglichen Kapazität speichern kann.

Der State of Health lässt sich bei vielen Modellen auch per Ferndiagnose prüfen. Das geht entweder über den Hersteller oder über zertifizierte Servicepartner. Die Batteriedaten eures Fahrzeugs werden ausgelesen und analysiert. Ihr erhaltet dann eine Einschätzung und einen Bericht und das ganz ohne einen Besuch in der Werkstatt.

Um selbst eine Diagnose durchführen zu können, benötigt ihr einen OBD2-Dongle und die dazugehörige App. Der OBD2-Stecker kommt dann in die Diagnoseschnittstelle des E-Autos, die meist im Fußraum liegt. Per Bluetooth bekommt ihr dann den SoH-Wert auf die App geliefert.

SoH-Wert Bewertung >90 % Guter Wert 85–89 % Normal bei leichtem Gebrauch (~3–5 Jahre) 80–84 % Spürbar reduzierte Reichweite (~10–15 % weniger), aber Alltag noch gut möglich <80 % Bei vielen Herstellern der Punkt, an dem eine Batteriegarantie greift

Tipp 10: THG-Quote

E-Auto Besitzer können seit 2022 von der THG-Quote (Treibhausgasminderungsquote) profitieren. Für die eingesparten Emissionen gibt es jährlich einen Bonus. 2025 lag der Durchschnitt etwa bei 100 bis 200 Euro pro Fahrzeug.

Die THG-Quote könnt ihr online beantragen. Dafür wählt ihr einen Anbieter aus, ladet euren Fahrzeugschein hoch und gebt eure Daten an. Der Anbieter reicht eure Daten dann beim Umweltbundesamt ein und leitet euch die Prämie weiter, sobald alles bestätigt wurde. Über Vergleichsportale wie Verivox könnt ihr verschiedene Anbieter vergleichen.

Tipp 11: Holt euch das E-Kennzeichen

E-Autos lassen sich gut an einem Kennzeichen mit einem E am Ende der Nummernkombination erkennen. Allerdings sind solche Kennzeichen nicht Pflicht. Ihr könnt auch eurer altes weiter nutzen oder euch ein neues ohne E geben lassen.

Allerdings raten wir euch davon ab. Denn wenn ihr ein E-Kennzeichen habt, genießt ihr je nach Stadt und Kommune einige handfeste Vorteile. Dazu können kostenfreie Parkplätze auf öffentlichen Flächen, die Erlaubnis zur Nutzung von Busspuren oder der Erlass von bestimmten Durchfahrbeschränkungen gehören. Es mag eine Kleinigkeit sein, die euch im Alltag aber Zeit und Geld sparen kann.