Kfz-Versicherer bitten Autofahrer zur Kasse: Ab diesem Alter zahlt ihr richtig drauf

Ob unfallfrei oder nicht, ist nicht relevant.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Viele Autofahrer bekommen an einem bestimmten Geburtstag unerwartete Post von ihrer Kfz-Versicherung. Darin geht es um eine saftige Beitragserhöhung. Der Grund ist allein das Alter, wie Verbraucherschützer kritisieren.

Anzeige

Kfz-Versicherung: Höhere Kosten ab 65 Jahren

Während der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Zuschläge erst ab 68 Jahren empfiehlt, kassieren viele Versicherer bereits ab 65 deutlich ab. Grundlage für diese neue Einschätzung sind eigene Statistiken und amtliche Unfallzahlen. Sie zeigen: Menschen zwischen 63 und 67 Jahren verursachen im Schnitt die wenigsten Schäden. Danach steigt die Quote.

Das Vergleichsportal Verivox hat genau nachgerechnet. Demnach zahlt ein 65-Jähriger durchschnittlich 13 Prozent mehr als ein 55-Jähriger. Bei einem 75-Jährigen sind es schon 74 Prozent, für 85-Jährige liegt der Aufschlag bei 139 Prozent. Das sind bis zu 400 Euro mehr pro Jahr bei vergleichbarer Fahrleistung.

Verbraucherschützer wie Philipp Wolf kritisieren diese gängige Praxis. Pauschale Aufschläge allein wegen des Alters seien ungerecht, vor allem für langjährig unfallfreie Fahrer. Für Rentner mit knappen Mitteln kann das zur echten Belastung werden (Quelle: Tagesschau).

Tipps und Schlupflöcher für ältere Versicherte

Rechtlich dürfen Versicherer solche Alterszuschläge tatsächlich erheben. Laut der Finanzaufischt BaFin entspricht das dem Gleichbehandlungsgesetz, sofern die höheren Kosten auch tatsächlich risikoadäquat kalkuliert sind.

Anzeige

Wer sparen will, hat mehrere Möglichkeiten. Das Auto kann über ein jüngeres Familienmitglied versichert werden. Noch günstiger wird es, wenn auch die Fahrzeugzulassung über Sohn oder Tochter läuft. Außerdem lässt sich die Schadenfreiheitsklasse einmal im Leben übertragen. Das geht allerdings nur in dem Umfang, wie viele Jahre der Empfänger bereits den Führerschein besitzt.