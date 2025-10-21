Kfz-Versicherung als Kostenfalle: Autofahrer zahlen 2026 richtig drauf

Kfz-Versicherer ziehen die Preise weiter an.

Die Kfz-Versicherung mutiert für viele Autofahrer bald zum noch größeren Kostenfaktor. Obwohl sich die Finanzlage der Versicherer stabilisiert hat, stehen die Zeichen mal wieder auf Beitragserhöhung.

Werkstattkosten steigen, Versicherungsprämien auch

Die Zeiten günstiger Policen sind spätestens jetzt vorbei. Laut Hannover Rück rechnen die Versicherer mit weiteren Preisanpassungen nach oben. Das liegt vor allem an den massiv gestiegenen Reparaturkosten, heißt es.

Auto-Ersatzteile sind deutlich teurer als früher, Werkstattstunden kosten in Deutschland im Schnitt mittlerweile 202 Euro, was einen neuen Rekordwert darstellt. Auch die Ausgaben in der Kfz-Haftpflicht steigen, etwa durch teurere medizinische Behandlungen nach Unfällen.

Für Autofahrer bedeutet das: Die Versicherungsprämie für das eigene Fahrzeug dürfte 2026 spürbar steigen. Das gilt auch dann, wenn sie keinen Schaden melden. Wer nicht wechselt, zahlt in der Regel noch mehr. Besonders betroffen sind Fahrer mit Fahrzeugen, die in neue, unfallträchtigere Typklassen rutschen.

Viele Kfz-Versicherer hatten in den letzten Jahren hohe Verluste eingefahren. Laut Branchenverband GDV lagen die Ausgaben seit 2023 rund 5 Milliarden Euro über den Einnahmen. Erst 2025 könnte am Ende wieder ein Plus stehen, aber auch nur, wenn die Beiträge entsprechend steigen (Quelle: Spiegel).

Was heißt das konkret für Autofahrer?

Wer ein Auto versichert, muss sich auf höhere Kosten einstellen, egal ob bei Neuabschluss oder im laufenden Vertrag. Selbst langjährige Kunden sind nicht geschützt. Denn im Gegensatz zu den günstigen Wechselangeboten, die Vergleichsportale bewerben, steigen die Preise auch für Bestandskunden weiter.

Bitter ist auch, dass die Preissteigerung bei Auto-Ersatzteilen weit über der allgemeinen Inflation liegen. Seit 2015 haben sich diese laut GDV im Schnitt um über 80 Prozent verteuert, während der Verbraucherpreisindex um 30 Prozent stieg.