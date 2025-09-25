KI-Anruf von 021619039868: Diese Nummer sollte aus gutem Grund blockiert werden!

Auch Betrüger möchten Personal einsparen und nutzen deshalb in letzter Zeit vermehrt KI-Anrufe. Die Nummer 021619039868 meldet sich als Sandra Müller und stell nur eine Frage. Die solltet ihr nicht beantworten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir haben bereits vor der Rufnummerngasse gewarnt, die mit 021619039 anfängt. Ihr solltet alle Nummern sperren, die mit diesen Ziffern anfangen. Und wenn ihr etwas Gutes tun wollt, dann nehmt euch ein paar Minuten Zeit und meldet diese Telefonnummer bei der Bundesnetzagentur.

Anzeige

Warum ruft die Nummer 021619039868 an?

Ein Rückruf bei dieser Telefonnummer führt nur zu einem Besetztzeichen.

Es meldet sich eine KI-Bandansage, die sich mit einem deutschen Namen vorstellt und sich in manchen Fällen als Marktforschung ausgibt, in anderen Fällen als „Virtueller Energieberater“.

Häufig wird gleich zu Beginn gefragt, ob sich im angerufenen Haushalt oder Familienumfeld eine Person mit Pflegestufe befindet. Bei einem „nein“ wird aufgelegt, ein „Ja“ führt zu einer Verbindung mit einem menschlichen Mitarbeiter.

Die angeblichen Energieberater behaupten, im Auftrag eures Stromversorgers anzurufen und wollen euch einen günstigeren Tarif aufschwatzen. Sie können euch aber nicht beantworten, welchen Tarif ihr derzeit habt, wer überhaupt euer Versorger ist und wie teuer euer aktueller Tarif ist.

In allen Fällen wollen sie eure persönlichen Daten „verifizieren“ und fragen euch nach weiteren Informationen, wie etwa den Kontodaten oder eurer „Strom-ID“, der Marktlokationsidentifikationsnummer.

Mit solchen Daten können sie einfach euren Stromvertrag kündigen und in eurem Namen eine neuen abschließen.

Anzeige

Gebt ihnen keine Daten. Am besten blockiert ihr grundsätzlich alle Nummern, die mit 021619039 anfangen. Denn sobald diese Nummer allgemein bekannt und nutzlos ist, werden sie einfach die Endziffern ändern.

So blockiert ihr diese Anrufe

Ihr könnt mit entsprechenden kostenlosen Apps in Android Rufnummerngassen blockieren. iPhones erlauben das leider nicht. Hier müsst ihr jede Nummer einzeln von Hand sperren.

Bei der Telekom gibt es das „Telefoniecenter“, in dem ihr eine Liste unerwünschter Rufnummern anlegen könnt. Meldet euch online dort an und dann könnt ihr ganz einfach all diese Nummern im Telekom-Festnetz auf die Sperrliste setzen.

In der Fritzbox gibt es eine Blockliste für Telefonnummern. Die findet ihr in den Router-Einstellungen und sie ermöglicht euch ebenfalls, ganze Rufnummerngassen für immer zu blockieren.

Anzeige

Prinzipiell ist es nicht zu empfehlen, überhaupt sensible Daten wie die Kontonummer am Telefon herauszugeben. Und statt irgendwelcher Zustimmungen am Hörer, solltet ihr immer auf schriftliche Unterlagen bestehen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.