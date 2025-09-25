Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. KI-Anruf von 021619039868: Diese Nummer sollte aus gutem Grund blockiert werden!

KI-Anruf von 021619039868: Diese Nummer sollte aus gutem Grund blockiert werden!

Person mit grüner Strickmütze und Jeansjacke hält ein Smartphone in der rechten Hand und ballt die linke Hand zur Faust, vor einem Hintergrund aus Holzplanken.
Die Betrugsnummer 021619039868 hat sich auf Datendiebstahl spezialisiert. (© IMAGO / Depositphotos / Bearbeitung: GIGA)
Auch Betrüger möchten Personal einsparen und nutzen deshalb in letzter Zeit vermehrt KI-Anrufe. Die Nummer 021619039868 meldet sich als Sandra Müller und stell nur eine Frage. Die solltet ihr nicht beantworten.

Wir haben bereits vor der Rufnummerngasse gewarnt, die mit 021619039 anfängt. Ihr solltet alle Nummern sperren, die mit diesen Ziffern anfangen. Und wenn ihr etwas Gutes tun wollt, dann nehmt euch ein paar Minuten Zeit und meldet diese Telefonnummer bei der Bundesnetzagentur.

Warum ruft die Nummer 021619039868 an?

  • Ein Rückruf bei dieser Telefonnummer führt nur zu einem Besetztzeichen.
  • Es meldet sich eine KI-Bandansage, die sich mit einem deutschen Namen vorstellt und sich in manchen Fällen als Marktforschung ausgibt, in anderen Fällen als „Virtueller Energieberater“.
  • Häufig wird gleich zu Beginn gefragt, ob sich im angerufenen Haushalt oder Familienumfeld eine Person mit Pflegestufe befindet. Bei einem „nein“ wird aufgelegt, ein „Ja“ führt zu einer Verbindung mit einem menschlichen Mitarbeiter.
  • Die angeblichen Energieberater behaupten, im Auftrag eures Stromversorgers anzurufen und wollen euch einen günstigeren Tarif aufschwatzen. Sie können euch aber nicht beantworten, welchen Tarif ihr derzeit habt, wer überhaupt euer Versorger ist und wie teuer euer aktueller Tarif ist.
  • In allen Fällen wollen sie eure persönlichen Daten „verifizieren“ und fragen euch nach weiteren Informationen, wie etwa den Kontodaten oder eurer „Strom-ID“, der Marktlokationsidentifikationsnummer.
  • Mit solchen Daten können sie einfach euren Stromvertrag kündigen und in eurem Namen eine neuen abschließen.
Gebt ihnen keine Daten. Am besten blockiert ihr grundsätzlich alle Nummern, die mit 021619039 anfangen. Denn sobald diese Nummer allgemein bekannt und nutzlos ist, werden sie einfach die Endziffern ändern.

So blockiert ihr diese Anrufe

Prinzipiell ist es nicht zu empfehlen, überhaupt sensible Daten wie die Kontonummer am Telefon herauszugeben. Und statt irgendwelcher Zustimmungen am Hörer, solltet ihr immer auf schriftliche Unterlagen bestehen.

