KI-Tools im Ranking: So schlägt sich Gemini 3 gegen ChatGPT, Claude und Grok

Wende im KI-Wettlauf zwischen Google und OpenAI.
Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von ChatGPT 5.1 legt Google nach. Das neue KI-Modell Gemini 3 Pro erklimmt den Spitzenplatz in nahezu allen KI-Benchmarks und zeigt, dass die Entwicklung der KI-Sprachmodelle noch längst nicht am Ende angelangt ist.
Das folgenden Ranking basiert auf einer Auswertung mehrerer KI-Benchmarks und -Ranking wie LMArena. Wir werden das Ranking regelmäßig aktualisieren, wenn neue Modelle veröffentlicht werden, und geben euch einen Überblick über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle.
Platz 1: Gemini 3 Pro (Google)
Vor- und Nachteile von Gemini 3 Pro
- Beeindruckende Leistung in Bereichen wie Mathematik, Physik und Codierung
- Deutlich verbessertes visuelles Verständnis, was es ermöglicht, Elemente auf Bildern präzise zu erkennen.
- Kann komplexe Probleme lösen, die andere Modelle nicht bewältigen können
- Einige Nutzer berichten, dass Gemini 3 Pro zu Halluzinationen neigt und einfache mathematische Aufgaben nicht lösen kann.
- Im Vergleich zu GPT 5.1 wird die Übersetzungsqualität von Gemini 3 Pro als schlechter beschrieben.
- Einige Nutzer haben berichtet, dass Gemini 3 Pro manchmal den Kontext verliert, selbst innerhalb derselben Sitzung.
Platz 2: GPT 5.1 (OpenAI)
Vor- und Nachteile von GPT-5.1
- Liefert klarere und verständlichere Antworten.
- GPT 5.1 scheint besser darin zu sein, spezifische Anweisungen zu befolgen.
- Ist kreative Schreibaufgaben besser als seine Vorgänger und andere Modelle wie Claude und Gemini.
- Kann sich besser an vorherige Interaktionen erinnern und diese in neue Antworten einbeziehen.
- Kann manchmal einen herablassenden oder belehrenden Ton haben.
- Neigt dazu, sehr wortreiche Antworten zu geben, was manchmal unnötig ist.
- Qualität der Antworten variiert stark, einige Nutzer berichten von einer Verschlechterung im Vergleich zu GPT-4o.
Platz 3: Grok 4.1 (xAI)
Vor- und Nachteile von Grok 4.1
- Zeigt deutliche Verbesserung in der Erkennung und Reaktion auf subtile Hinweise und den Tonfall in den Eingabeaufforderungen der Nutzer.
- Hat im Creative Writing v3 Benchmark einen Wert von 1708,6 erreicht und übertrifft damit Claude 4.5 Sonnet und andere führende Modelle.
- Ist schneller als seine Vorgänger und einige Konkurrenten.
- Wurde verbessert, um weniger falsche Informationen zu generieren.
- Hat Schwierigkeiten, sich an frühere Teile des Chats zu erinnern, was es für längere oder komplexere Gespräche weniger geeignet macht.
- Es gibt Berichte, dass Grok 4.1 Anweisungen nicht korrekt befolgt.
- Die Rate Limits können die Nutzung stark einschränken.
Platz 4: Gemini 2.5 (Google)
Vor- und Nachteile von Gemini 2.5 Pro
- Besonders hilfreich für das Lernen und Verstehen komplexer Themen.
- Behält seine Intelligenz auch bei langen Konversationen bei.
- Schneidet besonders gut bei der Analyse von Texten und dem Ziehen von Schlussfolgerungen ab.
- Ist auch für kreatives Schreiben und Rollenspiele geeignet.
- Einige Nutzer berichten von vermehrten Halluzinationen und Fehlern.
- Neigt dazu, negative Interpretationen von Aktionen und Absichten zu geben.
- Einige Nutzer finden, dass Gemini 2.5 Pro schlecht im Umgang mit Tools ist.
Platz 5: GPT 5 (OpenAI)
Vor- und Nachteile von GPT-5
- Hat weniger Halluzinationen und liefert genauere Antworten als der Vorgänger.
- Befolgt Anweisungen besser als frühere Modelle.
- Behält den globalen Kontext besser bei längeren Gesprächen.
- Ist in der Lage, kompletten, funktionierenden Code zu erstellen.
- Ist deutlich langsamer als frühere Modelle.
- Viele Nutzer finden, dass GPT-5 im kreativen Schreiben und Brainstorming schlechter ist als GPT-4o.
- Hat Schwierigkeiten, hochgeladene Dateien korrekt zu verarbeiten.
- Wird als weniger menschlich und emotional flach beschrieben.
Platz 6: Claude 4.5 (Anthropic)
Vor- und Nachteile von Claude 4.5
- Behält Informationen über längere Zeiträume und kann sich besser an frühere Interaktionen erinnern.
- Ist schneller und effizienter beim Schreiben von Code als der Vorgänger.
- Claude 4.5 hat verbesserte Fähigkeiten zur Fehlerbehebung und kann komplexe Probleme besser lösen.
- Ist besonders gut im kreativen Schreiben und kann überzeugende Dialoge und Charaktere erstellen.
- Die Kosten für die Nutzung von Claude 4.5 sind hoch, und es gibt wöchentliche Nutzungslimits, die viele Nutzer als einschränkend empfinden.
- Neigt dazu, unnötige Dokumente und Zusammenfassungen zu generieren, was den Token-Verbrauch erhöht.
- Obwohl das Modell im Allgemeinen gut funktioniert, gibt es Berichte über Inkonsistenzen und Fehler, insbesondere bei komplexen Aufgaben.
- Hat strenge Sicherheitsvorkehrungen, die manchmal die Kreativität und Flexibilität einschränken.
Platz 7: Grok 4 (xAI)
Vor- und Nachteile von Grok 4
- Besonders gut bei komplexen Aufgaben und technischen Problemen.
- Ist bekannt für seine weniger restriktiven Filter, was es für bestimmte Anwendungen attraktiver macht.
- Antwortet schneller und präziser als andere Modelle.
- Das Abonnement kann teuer sein, besonders für den Zugang zu den besten Funktionen.
- Hat Schwierigkeiten, sich an Details aus früheren Teilen des Chats zu erinnern, was die Nutzung für längere, komplexe Aufgaben erschwert.
- Obwohl Grok 4 gut im Coding ist, wurde es nicht speziell dafür entwickelt, was zu einigen Problemen führen kann.
Platz 8: Claude 4.1 (Anthropic)
Vor- und Nachteile von Claude 4.1
- Schneidet in bestimmten Bereichen besser ab als GPT-4.1.
- Wird als besser im Agentenmodus beschrieben als Gemini 2.5 Pro und GPT-4.1.
- Wird als effizienter beschrieben, da es weniger Tokens verbraucht als Opus 4.1.
- Einige Nutzer berichten, dass Claude 4.1 langsam sein kann, besonders während der Stoßzeiten.
- Die Nutzungslimits werden als frustrierend empfunden, besonders für intensive Nutzer.
- Wie bei anderen KI-Modellen gibt es Berichte über Halluzinationen und falsche Informationen.
Platz 9: Kimi K2 (Moonshot AI)
Vor- und Nachteile von Kimi K2
- Hat in verschiedenen Benchmarks beeindruckende Ergebnisse erzielt und übertrifft sogar GPT-5 in einigen Bereichen.
- Kann komplexe Aufgaben gut bewältigen.
- Ist bekannt für seine schnellen Schlussfolgerungen und Effizienz, was es zu einer attraktiven Option für verschiedene Anwendungen macht.
- Ist Open Source und bietet erschwingliche Coding-Pläne, was es für Entwickler attraktiv macht.
- Einige Nutzer bezweifeln die Benchmark-Ergebnisse und berichten, dass die reale Leistung nicht so gut ist wie erwartet.
- Hat Schwierigkeiten, längere Kontexte korrekt zu verarbeiten und Details zu behalten.
- Kann keine Bilder verarbeiten, was ein Nachteil im Vergleich zu Modellen wie GPT-4 ist.
- Produziert oft zu sichere und bereinigte Ergebnisse, was die Kreativität einschränken kann.
Platz 10: Qwen 3 (Alibaba)
Vor- und Nachteile von Qwen 3
- Beeindruckende Leistung bei relativ geringer Größe.
- Ist bekannt für seine Schnelligkeit und niedrigen Kosten.
- Kann für verschiedene Aufgaben verwendet werden, einschließlich Textgenerierung, Bildgenerierung und sogar mathematische Probleme.
- Ist nicht so gut im Codieren wie andere Modelle.
- Das Kontextfenster von Qwen 3 ist kleiner als bei einigen anderen Modellen, was die Fähigkeit, längere Texte zu verarbeiten, einschränkt.
Platz 11: DeepSeek R1
Vor- und Nachteile von DeepSeek R1
- Ist deutlich günstiger als andere Modelle wie ChatGPT.
- Ist bekannt für seine detaillierten und transparenten Denkprozesse.
- Schneidet in bestimmten Bereichen wie Logikrätseln und mathematischen Problemen besser ab als ChatGPT.
- Ist Open Source, was bedeutet, dass Nutzer es lokal installieren und anpassen können.
- Einige Nutzer haben Bedenken hinsichtlich der Zensur und Propaganda, die in das Modell eingebaut sind.
- Im Vergleich zu ChatGPT hat DeepSeek R1 keine Erinnerungsfunktion über Chats hinweg.
- Einige Nutzer finden, dass DeepSeek R1 bei komplexen Programmieraufgaben nicht so gut abschneidet wie andere Modelle.
Platz 12: GPT 4.5 (OpenAI)
Vor- und Nachteile von GPT 4.5
- Wird für seine flüssigere und kohärentere Sprache gelobt.
- Wird als besser zum Schreiben und Diskutieren beschrieben.
- Gilt als kreativer und origineller als andere Modelle.
- Kann handgeschriebene Zahlen erfolgreich entschlüsseln.
- Die Kosten sind hoch und die Nutzungslimits sind restriktiv.
- Viele Nutzer finden, dass GPT-4.5 schlechter im kreativen Schreiben ist als GPT-4o.
- Hat Schwierigkeiten, den Kontext über längere Gespräche hinweg zu halten.
- Macht häufiger Fehler und hat Schwierigkeiten, seine eigenen Widersprüche zu erkennen.
Platz 13: DeepSeek 3.2
Vor- und Nachteile von DeepSeek 3.2
- Ist bekannt für seine Effizienz, was zu niedrigeren API-Kosten führt.
- Behält die Charakterstimme über längere Kontexte hinweg bei.
- Wird als kreativer und nuancierter in der Art und Weise beschrieben, wie es Charaktere darstellt.
- Neigt schneller zu Halluzinationen als andere Modelle.
- Einige Nutzer finden, dass es weniger kreativ und immersiv ist im Vergleich zu anderen Modellen.
- Es kann Schwierigkeiten haben, komplexe Kontexte zu handhaben.