Eigentlich wollte sie nur smarter lernen.

Kim Kardashian hat ihre juristische Ausbildung abgeschlossen. Der Weg dahin war lang, gepflastert mit Rückschlägen – und offenbar auch mit einer sehr speziellen Lernmethode: Hilfe gab es von ChatGPT. Die KI sollte ihr beim Lernen helfen, doch statt sie klüger zu machen, sorgte der KI-Chatbot eher für Frust.

Kardashian fällt mit ChatGPT durch wichtige Prüfung

Im Gespräch mit der Sängerin Teyana Taylor hat Kim Kardashian einen seltenen Einblick in ihre nun abgeschlossene juristische Ausbildung gegeben. Dabei ging es auch um den Umgang mit künstlicher Intelligenz.

Zwar nutze sie ChatGPT sonst eher selten, wohl aber, wenn es juristisch ernst wurde. Statt zu Fachbüchern griff sie bei Prüfungsfragen lieber zur KI – und das anscheinend mit fatalen Folgen.

Denn die gelieferten Antworten waren offenbar extrem unzuverlässig und „immer falsch“, was laut Kardashian zu durchgefallenen Prüfungen führte (Quelle: Vanity Fair bei YouTube). Anschließend habe sie den Chatbot angeschrien und sei wütend gewesen. „Du hast mich durchfallen lassen. Warum hast du das getan?“, habe sie gefragt. Die Antwort von ChatGPT ist nicht bekannt.

Kim Kardashian hat ihre Lektion gelernt

Trotz der schlechten Erfahrungen haben sich Kardashian und die KI mittlerweile wieder versöhnt. Sie spricht sogar davon, dass ChatGPT ihr nach Fehlern sinngemäß beigebracht habe, wieder sich selbst zu vertrauen. Aus dem digitalen Helfer wurde so eine Art Lebensberater, zumindest laut ihrer Interpretation. Heute ist der Bot für sie gar ein Therapeut.

Ob sie sich künftig auch bei juristischen Fragen auf die KI verlässt, bleibt ungeklärt. Die eigentliche Anwaltsprüfung in Kalifornien steht für sie jedenfalls noch aus. Nur in der Serie „All's Fair“ bei Disney+ ist sie bereits eine Anwältin – die Serie hat jedoch ebenfalls mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen.