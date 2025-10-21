Kindersitz richtig nutzen: So bleiben eure kleinen Passagiere im Auto sicher

Eltern und Verwandte, die ihre Kinder sicher im Auto mitnehmen möchten, sollten sich über die Kindersitzpflicht informieren. Die Sicherheit im Auto beginnt mit einem passenden Sitz. Wir zeigen euch, bis zu welchem Alter und welcher Größe euer Kind gesichert sein muss und worauf ihr achten solltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kindersitzpflicht: Ab wann dürfen Kinder ohne Sitz mitfahren?

Es gibt nicht nur ein Mindestalter, sondern auch eine Mindestgröße. Kinder müssen erhöht sitzen, bis eine der beiden Voraussetzungen erfüllt ist. Die Kindersitzpflicht ist in §21 Abs. 1a der Straßenverkehrsordnung (StVO) festgelegt:

„Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, dürfen in Kraftfahrzeugen auf Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorgeschrieben sind, nur mitgenommen werden, wenn Rückhalteeinrichtungen für Kinder benutzt werden, die den Anforderungen genügen und für das Kind geeignet sind.“

Anzeige

Um den Kindersitz wegzulassen, müssen Kinder mindestens 12 Jahre alt oder 1,50 Meter groß sein. Auch wenn euer Kind das Mindestalter oder die Mindestgröße erreicht hat, ist entscheidend, ob der Sicherheitsgurt korrekt über Schulter und Becken verläuft. Schließlich sollte die Sicherheit des Nachwuchses im Vordergrund stehen.

Welche Pflichten gibt es?

Bevor ihr in Zugzwang geratet, weil ihr spontan ein Kind im Auto mitnehmen müsstet, solltet ihr daher zumindest eine einfache Sitzerhöhung mitführen. Dafür muss das Kind eine Mindestgröße von 1,25 Metern erreicht haben und mindestens 22 Kilogramm wiegen (Quelle: ADAC).

Seit September 2024 dürfen neue Kinderautositze europaweit nur noch nach ECE-R129 (i-Size) verkauft werden. I-Size-Sitze bieten höhere Sicherheitsstandards. Alte Sitze mit ECE-R44/04 dürfen weiter genutzt werden, ein Verbot ist derzeit nicht vorgesehen. Babys müssen bis mindestens 15 Monate in rückwärtsgerichteten Sitzen fahren.

CYBEX Gold Kinder-Autositz Solution G2 Plus, Ab ca. 3 bis 12 Jahre (100 - 150 cm), Max. 50 kg Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 14:10 Uhr

Anzeige

Kindersitz fehlt: Wer haftet & welche Strafen drohen?

Wenn kein Kindersitz verwendet wird, haftet natürlich nicht der Knirps auf dem Rücksitz. Auch bei kurzen Strecken ist das Fahren ohne Kindersitz enorm gefährlich. Der Fahrzeugführer ist für die korrekte Sicherung von Kindern verantwortlich und trägt daher auch bei einem Unfall Schuld an Verletzungen. Diese können bei Kindern trotz Verwendung des Dreipunkt-Gurtes besonders im Bauchbereich und je nach Größe des Kindes auch am Hals ernst sein.

Teuer sind die Bußgelder bei Missachtung der Kindersitzpflicht zwar nicht unbedingt, legt es bitte dennoch nicht darauf an. Folgende Strafen warten auf euch, wenn ihr keinen Kindersitz verwendet.

Solltet ihr ein Kind ohne entsprechenden Sitz als Passagier im Auto haben, ist es aber immerhin angeschnallt, zahlt ihr ein Verwarngeld von 30 Euro . Ist das Kind nicht einmal angeschnallt, verdoppelt sich die Summe auf 60 Euro .

. Ist das Kind nicht einmal angeschnallt, verdoppelt sich die Summe . Habt ihr hingegen mehrere Kinder ohne Kindersitz im Auto, zahlt ihr nochmal 5 Euro mehr . Die Kinder sollten zumindest einen Gurt tragen. Falls das nicht der Fall ist, verdoppelt sich das Bußgeld auf 70 Euro und zudem kassiert ihr einen Punkt in Flensburg .

. Die Kinder sollten zumindest einen Gurt tragen. Falls das nicht der Fall ist, verdoppelt sich das . Habt ihr ein Kleinkind ohne rückwärtsgerichteten Kindersitz auf dem Vordersitz – ohne dabei den Airbag ausgeschaltet zu haben, zahlt ihr ein Verwarngeld von 25 Euro.

Anzeige

Ausnahmen und Sicherheitstipps

In öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Bussen ab 3,5 t oder im ÖPNV, besteht keine Kindersitzpflicht. Kinder mit ärztlich bestätigten Ausnahmen können von der Sitzpflicht befreit werden. Die sichersten Plätze im Auto sind weiterhin auf der Rückbank, am besten hinten rechts oder in der Mitte mit Dreipunkt-Gurt.

Der ADAC empfiehlt, Kinder so lange wie möglich im passenden Kindersitz zu sichern – auch über das gesetzlich vorgeschriebene Alter und die Mindestgröße hinaus.

Der Gurt muss immer korrekt über Schulter und Becken verlaufen.

Bei Nutzung einer Sitzerhöhung sollten Kinder mindestens 125 cm groß und 22 kg schwer sein.

Isofix-Systeme erleichtern die korrekte Montage des Kindersitzes.

Seit 2025 werden Kindersitze im ADAC-Test zusätzlich auf Schadstoffe (PFAS) geprüft.

Bei rückwärtsgerichteten Kindersitzen solltet ihr den Airbag deaktivieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.