Kindle Colorsoft: Amazons E-Book-Reader mit Farb-Display jetzt zum Aktionspreis sichern

Den Amazon-eigenen E-Book-Reader Kindle Colorsoft mit Farbdisplay bekommt ihr derzeit beim Online-Versandriesen zum stark reduzierten Preis. Wir habend die Details des Angebots für euch.

Der Kindle Colorsoft der neuesten Generation kommt mit einem 7-Zoll-Farbdisplay mit hohem Kontrast sowie 16 GB Speicher und ist bei Amazon aktuell für nur 174,99 Euro statt 259,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Die Optimierung auf die Darstellung in Farbe unterschiedet den Kindle Colorsoft von dem anderen E-Book-Reader von Amazon, dem Kindle Paperwhite, welcher auf eine Schwarzweiß-Darstellung optimiert und aktuell ebenfalls zum stark reduzierten Preis erhältlich ist.

Amazon Kindle Colorsoft (neueste Generation) Statt 259,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 20:27 Uhr

Ebenfalls im Angebot befindet sich die Kindle Colorsoft Signature Edition, die mit 32 GB Speicher, Frontlicht mit automatischer Anpassung sowie kabellosem Aufladen kommt und euch nur 204,99 Euro statt 289,99 Euro UVP kostet.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (neueste Generation) Statt 289,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 19:44 Uhr

Zu beiden E-Book-Readern könnt ihr außerdem optional ein Kindle-Unlimited-Abonnement für drei Monate ohne Aufpreis hinzubuchen, das euch Zugriff auf Millionen von E-Books aus dem Amazon-Kindle-Shop verschafft. Nach den drei Gratis-Monaten kostet euch das Abo 11,75 Euro pro Monat. Das Abo kann jederzeit, auch noch während des Gratis-Zeitraums, gekündigt werden.

Was zeichnet den E-Book-Reader Kindle Colorsoft aus?

Farbdisplay

Sehr lange Akku-Laufzeit

Hohe Geschwindigkeit

Wasserfest

Display-Qualität könnte besser sein

Eine Aufladung des Kindle Colorsoft, die über USB-C erfolgt, reicht für sage und schreibe acht Wochen. Die Farbtemperatur des E-Book-Readers kann beliebig angepasst werden. Das Gerät ist wasserfest, sodass ihr es problemlos auch am Pool oder im Bad einsetzen könnt. Lieblingsabschnitte in euren Büchen könnt ihr in gelb, orange, blau und rosa markieren, mit der Seitenfarbunktion könnt ihr auf Wunsch außerdem Buchseiten schwarz und die Schrift weiß darstellen lassen. Der integrierte Speicher des Kinde Colorsoft von 16 GB ist für das Speichern mehrerer tausend E-Books ausreichend.

Amazon Kindle Colorsoft (neueste Generation) jetzt ab 174,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 20:27 Uhr

Für wen lohnt sich der E-Book-Reader Kindle Colorsoft?

Der E-Book-Reader Kindle Colorsoft ist für alle E-Book-Enthusiasten geeignet, die Wert auf eine Darstellung in Farbe legen. Wer auf eine Farbdarstellung verzichten kann, ist auch mit dem Kindle Paperwhite gut bedient. Vorzüge des Kindle Colorsoft, wie auch des Kindle Paperwhite, sind sicher das auf das Lesen optimierte Display und die sehr lange Akku-Laufzeit.

Die bisherigen Käufer des Kindle Colorsoft sind ebenfalls mit dem E-Book-Reader zufrieden und vergaben im Schnitt 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 800 Bewertungen. Besonders hervorgehoben werden von den Rezensenten das sehr gute Leseerlebnis, die einfache Handhabung und die hohe Geschwindigkeit. Allerdings sind manche Rezensenten der Meinung, dass die Qualität des Displays besser sein könnte.

