  Kindle-E-Books kostenlos: 14 spannende Bücher – Krimis, Liebe, Spannung und Fantasy

Kindle-E-Books kostenlos: 14 spannende Bücher – Krimis, Liebe, Spannung und Fantasy

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Heute gibt’s für euch wieder frisches Lesefutter: Historische Krimis, Sommerliebe, Feen und Wölfe, Schatten und Leonardo da Vinci. Holt euch die 14 kostenlose Bücher bei Amazon.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Fast zu nah – Liebe zwischen den Linien
Fast zu nah – Liebe zwischen den Linien
Wie die Frangipani-Blüten im Wind
Wie die Frangipani-Blüten im Wind
Das Echo des Herzens
Das Echo des Herzens
Ein Bett, ein Baby, ein Sommerflirt: Fake-Baby, Second Chance & Reetdachkate – eine Küstenromanze zu
Ein Bett, ein Baby, ein Sommerflirt: Fake-Baby, Second Chance & Reetdachkate – eine Küstenromanze zu
Eingeschneit mit dem SEAL (Die HERO Force 2)
Eingeschneit mit dem SEAL (Die HERO Force 2)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Entführt — Serpent: Dark Romance (Viking Warriors) (Entführt. Begehrt. Erobert. 1)
Entführt — Serpent: Dark Romance (Viking Warriors) (Entführt. Begehrt. Erobert. 1)
Das Kindermädchen des Drachen: Ein Paranormaler Roman (Drachenträume 3)
Das Kindermädchen des Drachen: Ein Paranormaler Roman (Drachenträume 3)
Die Stunde der Feen: Wolfsfrevel: Ein packender Fantasyroman über Wandelwölfe, Feenmagie und die dun
Die Stunde der Feen: Wolfsfrevel: Ein packender Fantasyroman über Wandelwölfe, Feenmagie und die dun
Das Blut des Leonardo: Sein Blut schrieb Geschichte. Nun könnte es die Welt verändern.
Das Blut des Leonardo: Sein Blut schrieb Geschichte. Nun könnte es die Welt verändern.
Vom Alpha verraten vom Lykanerkönig beansprucht
Vom Alpha verraten vom Lykanerkönig beansprucht
Krimis, Romane und Thriller

Erste Etappe: Mord unter der Sonne
Erste Etappe: Mord unter der Sonne
Ausgerechnet Sylt: Küstenkrimi - Nordseekrimi (Hannah Lambert ermittelt - Friesenkrimi-Reihe 1)
Ausgerechnet Sylt: Küstenkrimi - Nordseekrimi (Hannah Lambert ermittelt - Friesenkrimi-Reihe 1)
Mörderische Liebe (Schatten des Empire)
Mörderische Liebe (Schatten des Empire)
Der stille Hass (Karla Nowak ermittelt)
Der stille Hass (Karla Nowak ermittelt)
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Verführerische Nähe (Die Whitley-Brüder 1)
Verführerische Nähe (Die Whitley-Brüder 1)
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Kings of Crown: Eiserner Wille (MM Romance)
Kings of Crown: Eiserner Wille (MM Romance)
Die Götter sind nicht tot 1: Versprechen
Die Götter sind nicht tot 1: Versprechen
Sangreal :Die Templer-Aktien": "Sie erfanden das moderne Bankwesen. Jetzt kontrollieren sie das digi
Sangreal :Die Templer-Aktien": "Sie erfanden das moderne Bankwesen. Jetzt kontrollieren sie das digi
Drachenfürst des Gefrorenen Nordens: Keine Helden. Keine Prophezeiungen. Nur Rache, Magie und Eis.
Drachenfürst des Gefrorenen Nordens: Keine Helden. Keine Prophezeiungen. Nur Rache, Magie und Eis.
Die neue Nachbarin (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 1)
Die neue Nachbarin (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 1)
Damit Wir Nicht Vergeben (Detektivin Liz Moorland 1)
Damit Wir Nicht Vergeben (Detektivin Liz Moorland 1)
Diebesmeile (Die-Ryan-Lock-Roman 11)
Diebesmeile (Die-Ryan-Lock-Roman 11)
Die geheime Tür am Falderndelft: Ostfrieslandkrimi
Die geheime Tür am Falderndelft: Ostfrieslandkrimi
Blutiges Geheimnis: Der dritte Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer (Stuttgart-Kr
Blutiges Geheimnis: Der dritte Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer (Stuttgart-Kr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

