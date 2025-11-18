Kindle Paperwhite: Amazons E-Book-Reader für unterwegs jetzt zum Spitzenpreis erhältlich

Derzeit ist der Kindle Paperwhite, Amazons robuster E-Book-Reader für unterwegs, in der neuesten Generation stark vergünstigt zu haben. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Der Kindle Paperwhite ist der robuste E-Book-Reader von Amazon, der sich unter anderem aufgrund seiner sehr langen Akkulaufzeit von bis zu 12 Wochen gut für den mobilen Einsatz eignet. Derzeit ist der Reader in der neuesten Generation mit 7,0-Zoll-Display und 16 GB Speicher zum stark vergünstigten Preis von nur 139,99 Euro statt 179,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Amazon Kindle Paperwhite, 7-Zoll-Display Statt 179,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 13:01 Uhr

Benötigt ihr mehr Speicher, gibt es den Kindle Paperwhite auch als Signature Edition mit 32 GB sowie mit kabellosem Aufladen und Frontlicht mit automatischer Anpassung für nur 159,99 Euro statt 199,99 Euro UVP. Ebenfalls stark vergünstigt zu haben ist die Version des Kindle Paperwhite mit 6-Zoll-Display, die euch nur 94,99 Euro statt 119,99 Euro UVP kostet.

Amazon Kindle Paperwhite, Signature Edition Statt 199,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 13:04 Uhr

Amazon Kindle, 6-Zoll-Display Statt 119,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 13:05 Uhr

Alle Geräte kommen ohne Werbeeinblendungen. Habt ihr mit Werbung kein Problem, könnt ihr bei der 7-Zoll-Version mit 16 GB Speicher und der 6-Zoll-Version des Kindle Paperwhite noch einmal 10 Euro beim Kaufpreis sparen.

Das sind die Vorteile des E-Book-Readers Kindle Paperwhite

Einstellbare Beleuchtung

Hohe Geschwindigkeit

Wasserfest nach IPX8

Sehr lange Akku-Laufzeit

Bildschirmqualität könnte besser sein

Das Display des Kindle Paperwhite der neuesten Genration 2024 fällt mit 7-Zoll-Diagonale größer aus als das Display des Vorgängers (6,8 Zoll), außerdem ist mit dem neuen Modell 25 Prozent schnelleres Umblättern möglich und der Kontrast des Displays wurde verbessert. Die Auflösung beträgt 300 PPI und die Farbtemperatur des Displays kann auf einfache Wiese an unterschiedliche Lichtverhältnisse angepasst werden. Das Aufladen des Akkus wird über eine USB-C-Schnittstelle bewerkstelligt.

Das Kindle Paperwhite ist wasserbeständig nach IPX8, der integrierte Speicher von 16 GB reicht für das Speichern mehrerer tausend Bücher. Im Amazon-Kindle-Shop stehen euch mehrere Millionen Titel zur Verfügung, mit einem Kindle-Unlimited-Abo habt ihr unbegrenzten Zugriff auf sogar noch mehr E-Books.

Amazon Kindle Paperwhite, 7-Zoll-Display jetzt ab 139,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 13:01 Uhr

Für wen eignet sich der E-Book-Reader Kindle Paperwhite?

Der E-Book-Reader Kindle Paperwhite eignet sich für jeden, der Bedarf an einem soliden E-Book-Reader insbesondere für unterwegs hat. Durch die Wasserfestigkeit des Geräts nach IPX8 kann der Reader auf Wunsch ganz entspannt auch am Strand, am Pool oder in der Badewanne verwendet werden. Weiterhin überzeugt der E-Book-Reader mit seinem augenschonenden Display, dessen Farbtemperatur nach Belieben den eigenen Präferenzen angepasst werden kann, und der langen Akkulaufzeit.

Überzeugt vom Kindle Paperwhite zeigen sich übrigens auch die bisherigen Käufer bei Amazon. Diese vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei über 8000 Bewertungen. Hervorgehoben werden dabei von den Rezensenten insbesondere die einfache Einrichtung, die hohe Geschwindigkeit, die anpassbare Beleuchtung des Displays sowie die lange Akkulaufzeit des Geräts. Einige Rezensenten sind jedoch der Meinung, dass die allgemeine Qualität des Displays besser ausfallen könnte.

