Kiox 300 nachrüsten: So schnell und einfach bekommt euer E-Bike ein Upgrade

Seit einiger Zeit werden viele Bosch E-Bikes ohne Display ausgeliefert. Ihr könnt allerdings das Kiox 300 nachrüsten. Wir erklären euch, wie das geht.

Display Kiox 300 nachträglich einbauen: Schritt für Schritt erklärt

Zunächst solltet ihr euch folgende Dinge bereitlegen:

das Display Bosch Kiox 300

eine Ein-Arm-Halterung für Lenker, Durchmesser 31,8 Millimeter bis 35 Millimeter, inklusive Adapterschale und drei dazugehöriger Schrauben

die Displayaufnahme

ein Displaykabel, Länge zwischen 10 cm und 2 m

die Diebstahlsicherung (Splint)

einen 3-mm-Innensechskantschlüssel

Von der Displayaufnahme gibt es zwei Ausführungen. Einmal eine Variante, bei der der Kabelabgang nach hinten zeigt, so dass die Kabel später in Richtung des Lenkers aus dem Kiox 300 herausgeführt werden.

Dann gibt es die Variante mit dem Kabelabgang nach vorn in Fahrtrichtung. Ihr könnt euch an der Feder der Displayaufnahme orientieren. Diese zeigt immer in Fahrtrichtung.

Kiox 300: Halterung montieren

Zunächst müsst ihr die Displayaufnahme an den Ein-Arm-Halter montieren. Dazu setzt ihr die Aufnahme einfach in die Adapterschale des Halters ein. Achtet darauf, dass die Kabelabgänge in die gewünschte Richtung zeigen, dann verschraubt ihr beides. Jetzt steckt ihr das Display auf, indem ihr es oben bei der Feder ansetzt und dann über die untere Kante festklickt. Mit dem Sicherungssplint schützt ihr die Schraube an der Unterseite der Aufnahme vor einem unbefugten Zugriff. Oberhalb der Schraube ist eine längliche Nut eingearbeitet. In diese könnt ihr den Splint mit etwas Druck hineinstecken.

Der Splint blockiert die Feder, sodass sich das Kiox 300 nicht mehr vom Halter entfernen lässt. Möchtet ihr das Display nach der Fahrt abnehmen, benötigt ihr diese Sicherung nicht.

Kiox 300: Verbindung mit dem E-Bike-System herstellen

Nun montiert ihr das Display mitsamt der Halterung am Lenker. Dafür zieht ihr zunächst den Stecker des vom Motor kommenden Kabels aus der LED Remote heraus, bringt den Ein-Arm-Halter an der gewünschten Position am Lenker an und zieht die Schraube an der Lenkerklemme locker an. Verbindet jetzt mit Hilfe des zusätzlichen Displaykabels die LED Remote mit der Displayaufnahme des Kiox 300. Es befinden sich weiße Markierungen auf dem Stecker und an den Buchsen des Kabelabgangs von Displayaufnahme und LED Remote, an denen ihr euch orientieren könnt. Das zuvor herausgezogene Motorkabel steckt ihr in den zweiten Steckplatz der Displayaufnahme. Das Kabel dürfte etwas zu lang sein. Wickelt es um den Lenker oder legt euch ein kürzeres Kabel zu. Nun verschraubt ihr den Ein-Arm-Halter fest am Lenker.

Jetzt könnt ihr euer E-Bike an der LED Remote anschalten. Das neu installierte Kiox 300 sollte automatisch erkannt werden.

