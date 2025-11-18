Kiox 300 von Bosch: So könnt ihr es abnehmen

Das Kiox 300 von Bosch lässt sich mit wenigen Schritten montieren. Wie ihr es genauso einfach wieder abnehmen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Kiox 300: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abmontieren

Schaltet euer E-Bike aus und stellt sicher, dass die Umgebung sauber und trocken ist, um keine Feuchtigkeit ins System zu bringen. Jetzt zieht ihr das Motorkabel vorsichtig oben am Display heraus. Beachtet die kleine rote Dichtung; sie kann beim nächsten Anbau erneut eingesetzt werden und sollte deshalb heil bleiben. Anschließend zieht ihr den Stecker des Kabels aus der Fernbedienung heraus. Beide Kabel verfügen über Dichtungen, die ebenfalls wiederverwendet werden können. Achtet deshalb darauf, dass auch diese intakt bleiben. Dreht mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die Schraube unterhalb der Displayhalterung heraus. Jetzt könnt ihr die Halterung aufklappen und das Kiox-300-Display zusammen mit der Halterung nach vorne abziehen.

Was ist das Kiox 300 von Bosch?

Das Kiox 3000 von Bosch ist ein smartes E-Bike-Display, das speziell für sportliche E-Bike-Fahrer entwickelt wurde und Teil des Bosch Smart Systems ist. Das System kann ganz einfach nachgerüstet werden.

Auf dem Display werden alle wichtigen Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Strecke, Fahrtdauer, Reichweite, Akkustand in Prozent und Fahrmodus angezeigt.

Über nützliche Features wie eine Schaltempfehlung hilft es euch, effizienter zu fahren und die Reichweite zu optimieren. Das Kiox 300 ist vor Staub und Spritzwasser geschützt und wird über eine LED- oder Mini-Fernbedienung am Lenker bedient.

Ihr könnt es mit der passenden E-Bike-App Flow vernetzen, sodass ihr eure Trainings- und Tourdaten auf dem Smartphone verfolgen und analysieren könnt. Das System bietet außerdem eine smarte Schiebehilfe, Activity Tracking mit Leistungs-, Trittfrequenz- und Kalorienanzeige.

Per Update ist eine Navigationsfunktion mit Abbiegehinweisen erhältlich. Mit den Over-the-Air-Updates bleibt das Display immer auf dem neuesten Stand.

