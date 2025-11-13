Klangwunder für unter 24 Euro: Amazon verkauft Bluetooth-Lautsprecher zum Niedrigpreis

Wer gerade auf der Suche nach einem günstigen Bluetooth-Lautsprecher zum kleinen Preis ist, findet bei Amazon ein Modell des Herstellers Anker zum Niedrigpreis von unter 24 Euro. Wir haben die Details für euch.

Der Bluetooth-Lautsprecher SoundCore 2 von Anker verfügt über duale Basstreiber, eine Akku-Laufzeit von bis zu 24 Stunden sowie IPX7-Wasserschutz und ist aktuell bei Amazon für nur 23,99 Euro statt 34,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

SoundCore 2 Bluetooth-Lautsprecher Statt 41,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 16:12 Uhr

Highlights des Bluetooth-Lautprechers von Anker

Guter Sound mit sattem Bass

Lange Akku-Laufzeit

Wasserschutz nach IPX7

Stabile Bluetooth-Verbindung

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Kopplung von nur einem Gerät gleichzeitig möglich

Der SoundCore-2-Lautsprecher weist eine stabile Bluetooth-Verbindung auf und unterstützt hierfür den Bluetooth-Standard 4.2. Durch die BassUp-Technologie erreicht der Speaker einen kraftvollen Bass-Sound. Durch das geringe Gewicht von nur 360 Gramm sowie der Staub- und Wasserfestigkeit (IPX7) wiederum lässt sich der Lautsprecher sehr gut transportieren und ist entsprechend auch für den Outdoor-Einsatz geeignet.

Im Lieferumfang des SoundCore-2-Bluetooth-Lautsprechers sind neben dem Speaker selbst ein Mikro-USB-Kabel für das Aufladen des Geräts und eine Bedienungsanleitung enthalten. Des Weiteren bekommt ihr vom Hersteller auf den Lautsprecher 18 Monate Garantie.

Wie bewerten bisherige Käufer den Bluetooth-Lautsprecher von Anker?

Die bisherigen Rezensenten bei Amazon zeigten sich von dem Bluetooth-Speaker überzeugt, denn diese vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei insgesamt über 130.000 Bewertungen.

Dabei werden von den Rezensenten besonders der gute Klang, die gute Handhabung, die lange Akku-Laufzeit und die stabile Bluetooth-Verbindung mit hoher Reichweite des SoundCore-2-Lautsprechers sowie das allgemein sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Kritisiert wird allerdings, dass mit dem Speaker immer nur ein Gerät zur gleichen Zeit per Bluetooth gekoppelt werden kann.

