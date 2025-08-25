Klare Worte vom Flix-Chef: Deutsche Bahn muss sich knallhartem Preisversprechen stellen

Flix will sich die Bahn vornehmen – nicht nur, aber auch in Deutschland.

„Wir werden immer signifikant günstiger sein als die Staatsbahn, egal in welchem Land.“ Mit dieser Kampfansage richtet sich Flix-Chef André Schwämmlein an die Deutsche Bahn und ihre Pendants im europäischen Ausland. Der Plan ist klar: Flix will bei den Großen mitspielen – aber zum kleinen Preis.

Flixtrain plant fest mit Preissteigerungen

Fahrgäste der Flixbusse und -züge dürfte das wiederholte Preisversprechen allerdings nur bedingt freuen. Denn Schwämmlein macht gegenüber Welt am Sonntag auch klar, dass die Preise nicht dauerhaft auf dem aktuellen niedrigen Niveau bleiben werden. Mit steigender Nachfrage werde man in Zukunft auch die Ticketpreise anheben – nur eben noch lange nicht so sehr, dass man in die Nähe von DB und Co. kommen würde.

Und dafür, dass die Nachfrage in Zukunft steigt, sorgt Flix gerade mit teuren Investitionen. 65 neue Fernverkehrszüge hat der Billiganbieter in Aussicht gestellt, die der DB vor allem auf den langen Strecken neue Konkurrenz machen sollen. Neue Verbindungen sollen damit aufgenommen werden und die Taktung verbessert.

Dabei steht Flix nach wie vor vor dem Problem, dass die DB den Markt fast komplett beherrscht. Rund 95 Prozent aller Züge in Deutschland sind von der Deutschen Bahn. Konkurrent wie Flix oder Metronom machen nur einen kleinen Teil der Verbindungen aus. Auch die Trassenpreise, also die Nutzungsgebühren für das deutsche Schienennetz, sind hoch und gehen über die Tochter DB InfraGo ebenfalls an die Bahn – auch wenn die sie ebenfalls zahlen muss.

Deutsche Bahn muss sich gefasst machen

Schwämmlein kritisiert vor allem, dass die Bahn sich die besten Zeiten im Fahrplan selbst sichere. Von der Bahn hingegen heißt es, dass man die Konkurrenz begrüße, die insgesamt für mehr Verkehr auf der Schiene sorge, und dass man sich ihr stelle.

Ob sich der potenzielle Spardruck durch günstigere Konkurrenzfahrten bei dem enormen Finanzbedarf der Bahn positiv auswirken wird, muss sich über die Jahre wohl erst noch zeigen. Das gilt auch für das Preisversprechen von Flix. Denn günstiger als die Bahn zu bleiben, ist für Flixtrain bisher noch ein großes Feld, in dem viele Preissteigerungen möglich sind.