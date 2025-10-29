Klarna führt Mitgliedschaften ein: Diese Vorteile sollen Kunden mit Premium und Max bekommen

Es ist offiziell: Klarna bringt zwei neue Komfortpakete auf den Markt, deren Premium-Leistungen bislang nur den Nutzern bestimmter Kreditkarten vorbehalten waren. Bei uns erfahrt ihr, wie die Mitgliedschaften funktionieren.

Darum geht es bei den Klarna Memberships

Die Klarna Bank AB erweitert ihr Angebot um ein klar strukturiertes Treueprogramm für Vielnutzer. Mit den beiden Mitgliedschaften „Premium“ und „Max“ bringt das Unternehmen zwei transparente Premium-Lifestyle-Angebote auf den Markt.

Als Mitglieder erhaltet ihr Zugang zu Vorteilen aus den Bereichen Reisen, Lifestyle und Einkauf. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Vergünstigungen bei ausgewählten Partnern, Abonnements, Versicherungsleistungen oder zusätzliche Reise-Services.

Das bietet Klarna mit „Premium“ und „Max“

Die wichtigsten Vorteile der beiden Memberships im Überblick:

Details Premium Max Monatlicher Preis 17,99 Euro 44,99 Euro Abos und weitere Vorteile Wahl aus Top-Abos wie ClassPass, Headspace, Vogue, Welt u. v. m. Wie Premium und zusätzlich ASMALLWORLD, Laundryheap, u. v. m. Cashback 0,5 % überall bei Nutzung des Klarna-Guthabens 1,0 % dauerhaft bei Nutzung des Klarna-Guthabens Reisevorteile Weltweite Reiseversicherung Unbegrenzter Lounge-Zugang (LoungeKey), Mietwagen-, Reiserücktritts- und Reiseversicherung Karte Metallkarte in Silber oder Schwarz Metallkarte in Roségold

Auch Einsteiger-Memberships starten bald bei Klarna

Wie Klarna uns bestätigte, sollen zusätzlich zu den weltweit neuen Programmen „Premium“ und „Max“ in Deutschland zwei weitere Modelle eingeführt werden. In den USA sind diese beiden Optionen bereits länger verfügbar:

„Member“ (3,49 Euro pro Monat): Zugang zu exklusiven Händler-Angeboten, kein Cashback

(3,49 Euro pro Monat): Zugang zu exklusiven Händler-Angeboten, kein Cashback „Plus“ (7,99 Euro pro Monat): Zugang zu speziellen Shopping-Deals und rund 0,5 % Cashback

Warum führt Klarna Mitgliedschaften ein?

Klarna will mit der Einführung der Mitgliedschaften Premium-Vorteile für alle nutzbar machen – und zwar ohne das Erfordernis, Kreditkartenschulden aufnehmen zu müssen und ohne versteckte Kosten.

David Sandström, Chief Marketing Officer der Klarna Bank AB, erklärt dazu (hier geht es zur englischen Pressemitteilung):

„Wir sind überzeugt: Für Premium-Vorteile sollte niemand teure Kredite aufnehmen müssen. Lange Zeit waren exklusive Benefits wie Lounge-Zugang, Concierge-Services oder Premium-Reiseversicherungen nur Inhabern bestimmter Kreditkarten vorbehalten. Mit Klarna Memberships ändert sich das. Wir bündeln Reise-, Lifestyle- und Digitalerlebnisse in einem nahtlosen Angebot – ganz ohne kreditbasierte Prämien oder versteckte Kosten.“ Pressemitteilung vom 27.10.2025

Damit stärkt Klarna ihre Position als moderne Digitalbank und verbindet finanzielle Freiheit mit maximaler Kostentransparenz.

Für wen lohnen sich die Mitgliedschaften?

Die Klarna-Membership-Programme sind für alle interessant, die regelmäßig reisen und Wert auf exklusive Lifestyle-Extras legen, sich aber nicht an klassische Kreditkarten binden möchten.

Wer die Vorteile aktiv nutzt, kann laut Klarna mehr als das Zehnfache des Monatsbeitrags als Gegenwert erwarten.

Verfügbarkeit und regionale Unterschiede

Die monatlichen Vorteile und die Leistungen der weltweiten Klarna-Mitgliedschaften können je nach Markt variieren. Laut Klarna sollen die Programme „Premium“ und „Max“ in den nächsten Wochen für Kunden verfügbar sein.

Neue Partnerschaften, Angebote und Services werden kontinuierlich über die Klarna-App und die offiziellen Kanäle bekannt gegeben. Auch eine Expansion in die USA ist für die kommenden Wochen vorgesehen.

