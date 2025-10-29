Klarna Identitätsprüfung: Ablauf der Schutzmaßnahme und häufige Probleme

Mit der Klarna-Identitätsprüfung werden eure Daten und Transaktionen geschützt und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben erfüllt. Hier erfahrt ihr, wie die Verifizierung funktioniert und was bei Problemen hilft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist die Identitätsprüfung bei Klarna überhaupt?

Die Identitätsprüfung bei Klarna ist verpflichtend, damit ihr die Angebote der Klarna Bank AB sicher nutzen könnt. Wenn ihr eure Identität bestätigen müsst, schickt Klarna euch einen Verifizierungscode per E-Mail oder per SMS.

Anzeige

Warum ist die Prüfung überhaupt nötig?

Das Ziel dieser Maßnahme ist es, Betrug und Geldwäsche vorzubeugen und die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) und der europäischen Zahlungsdiensterichtlinie „PSD2“ umzusetzen.

Klarna ist also gesetzlich dazu verpflichtet, die Identität aller Nutzer zu überprüfen. Das schützt euch vor Datenmissbrauch und stellt sicher, dass wirklich nur autorisierte Personen Zahlungen abwickeln können.

Gut zu wissen: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und behördlicher Prüfungen hat Klarna in den letzten Jahren sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen nachgebessert. Dadurch wurden die Abläufe bei der Identitätsprüfung verbessert und die Sicherheitsstandards erhöht.

Anzeige

So läuft die Verifizierung bei Klarna ab

Nach Auswahl der Zahlungsmethode „Klarna“ gebt ihr eure persönlichen Daten ein und Klarna prüft, ob diese Angaben korrekt und aktuell sind. Dann werdet ihr gebeten, eure Identität mit einem Einmalcode zu bestätigen. Diesen Code bekommt ihr per E-Mail oder per SMS. Ihr tragt den Code in das Klarna-Fenster ein oder folgt den Anweisungen in der Klarna-App (bei Google Play ansehen). Je nach Zahlungsart und Betrag kann Klarna zusätzliche Nachweise verlangen, zum Beispiel das Hochladen eines Ausweisdokuments und eines Selfies zum Abgleich. Nach erfolgreicher Verifizierung wird eure Zahlung ausgeführt und ihr könnt den Kauf abschließen.

Anzeige

Häufige Probleme bei der Klarna-Identitätsprüfung und Lösungen

Bei der Eingabe der persönlichen Daten oder beim Empfang des Verifizierungscodes kommt es manchmal zu Fehlermeldungen. Hier häufigsten Ursachen samt Lösungstipp im kompakten Überblick:

Beachtet den Alterscheck: Klarna prüft das Mindestalter automatisch. Eine Freischaltung ist erst ab 18 Jahren möglich.

Klarna prüft das Mindestalter automatisch. Eine Freischaltung ist erst ab 18 Jahren möglich. Haltet eure Zugangsdaten auf dem Laufenden: Für die Identifikation nutzt ihr stets die offizielle Klarna-Login-Kombination. Die hinterlegten Daten wie eure E-Mail-Adresse und eure Telefonnummer solltet ihr regelmäßig prüfen und aktualisieren.

Für die Identifikation nutzt ihr stets die offizielle Klarna-Login-Kombination. Die hinterlegten Daten wie eure E-Mail-Adresse und eure Telefonnummer solltet ihr regelmäßig prüfen und aktualisieren. Gleicht eure persönlichen Angaben ab: Tragt eure Daten exakt so ein, wie sie bei eurer Bank und bei der Schufa hinterlegt sind. Schon kleine Abweichungen können die Freigabe verhindern.

Tragt eure Daten exakt so ein, wie sie bei eurer Bank und bei der Schufa hinterlegt sind. Schon kleine Abweichungen können die Freigabe verhindern. Nutzt Video-Ident, falls nötig: Wird eure Bank im Klarna-System einmal nicht angezeigt, könnt ihr das Verfahren einfach per Online-Identifizierung abschließen. Das Video-Ident läuft direkt über Klarna und ist in wenigen Minuten erledigt.

Wird eure Bank im Klarna-System einmal nicht angezeigt, könnt ihr das Verfahren einfach per Online-Identifizierung abschließen. Das Video-Ident läuft direkt über Klarna und ist in wenigen Minuten erledigt. Ihr habt keinen Code erhalten? Dann seht euren Spam-Ordner durch und/oder teilt Klarna eure korrekten Kontaktdaten mit. Auch ein Zahlendreher in der Telefonnummer oder ein Tippfehler in der E-Mail-Adresse können dafür verantwortlich sein.

Dann seht euren Spam-Ordner durch und/oder teilt Klarna eure korrekten Kontaktdaten mit. Auch ein Zahlendreher in der Telefonnummer oder ein Tippfehler in der E-Mail-Adresse können dafür verantwortlich sein. Aktualisiert die Klarna-App: Vielleicht nutzt ihr aber auch eine veraltete Version der Klarna-App und könnt den Fehler mit einem Update beheben.

Anzeige

Ihr wollt die volle Kontrolle über eure Daten behalten? Im Video zeigen wir euch, wie ihr eure Privatsphäre bei WhatsApp schützt.

Wie steht es um den Datenschutz bei der Klarna-Identitätsprüfung?

Klarna verarbeitet eure persönlichen Daten wie Namen, Adresse und Ausweisinformationen nach den strengen Vorgaben der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Anzeige

Alle Angaben dienen ausschließlich der Identitätsprüfung und werden vertraulich behandelt. Ihr könnt in eurem Klarna-Konto und in der Klarna-Datenschutzerklärung (zur Datenschutzerklärung) einsehen, welche Daten gespeichert sind und wie sie verwendet werden.

Sollte es zu wiederholten oder besonders hartnäckigen Problemen rund um die Identitätsprüfung kommen, hilft euch der Klarna-Kundenservice per Chat, Telefon oder Kontaktformular weiter.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.