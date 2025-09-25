Klarna Zahlung fehlgeschlagen – Gründe und Hilfe bei Fehlermeldungen

Eure Zahlung über Klarna klappt nicht und ihr erhaltet eine Fehlermeldung? Wir zeigen euch die häufigsten Ursachen, geben Tipps zur schnellen Fehlerbehebung und wissen, worauf ihr achten müsst, damit bei der nächsten Klarna-Nutzung wieder alles läuft wie gewohnt.

Mögliche Gründe für eine fehlgeschlagene Klarna-Zahlung

Zahlungsprobleme bei Klarna können mehrere Gründe haben. Häufig ist die hinterlegte Karte abgelaufen, gesperrt oder es ist kein ausreichendes Guthaben, beziehungsweise kein ausreichender Verfügungsrahmen, mehr vorhanden.

Schaut in euren Account und aktualisiert gegebenenfalls die Kartendaten in den Einstellungen. Bei technischen Fehlern hilft oft schon ein wenig Geduld, das Löschen der Cookies aus dem Browser oder ein längst fälliges App-Update.

Achtet darauf, stets die neueste App-Version zu nutzen. Bei fortbestehenden Problemen könnt ihr es auch mit einem anderen Netzwerk versuchen. Möglicherweise unterliegt das genutzte Netzwerk (zum Beispiel in der Arbeit) Einschränkungen, die zu den technischen Problemen führen.

Klarna-Zahlung funktioniert nicht: hilfreiche Tipps im kompakten Überblick

Folgende Maßnahmen könnt ihr ergreifen, wenn ihr eine Fehlermeldung erhaltet und eure Klarna-Zahlung nicht abschließen könnt:

Kontrolliert, ob Karten- und Kontodaten stimmen und nichts abgelaufen ist.

stimmen und nichts abgelaufen ist. Überprüft euer Netzwerk und vermeidet öffentliche oder eingeschränkte Zugänge.

und vermeidet öffentliche oder eingeschränkte Zugänge. Löscht die Cookies im Browser und/oder aktualisiert die Klarna-App.

im Browser und/oder aktualisiert die Klarna-App. Geht – sofern ihr aufgefordert werdet – die Zwei-Faktor-Authentifizierung eures Kartenanbieters komplett durch.

Wenn es weiterhin hakt, kontaktiert den Klarna-Support. Dort bekommt ihr individuelle Hilfe und könnt offene Zahlungen oder Fehlermeldungen direkt klären.

Gut zu wissen: In der App könnt ihr außerdem ganz bequem Zahlungen nachverfolgen, Probleme melden und Dokumente für den Support hochladen.

So ändert ihr eure Karte bei Klarna

Hängt das Zahlungsproblem mit der hinterlegten Kredit- oder Debitkarte zusammen, könnt ihr laut Klarna folgendermaßen vorgehen, um eure Kartendaten zu ändern:

Loggt euch über die App oder den Browser in euren Klarna-Account ein.

euch über die App oder den Browser in euren Klarna-Account ein. Wechselt in den Bereich „Einkäufe“ und wählt eure Bestellung aus.

und wählt eure Bestellung aus. Sucht nun die Option „Karte ändern“ aus.

aus. Folgt den weiteren Schritten, um eine neue Karte zu hinterlegen oder die Daten zu aktualisieren und zu speichern.

So reagiert Klarna bei einer fehlgeschlagenen Zahlung

Kann Klarna den Betrag zum geplanten Zeitpunkt nicht einziehen, versucht das Unternehmen es später automatisch noch einmal.

Achtet also unbedingt darauf, dass die Karte, die ihr bei Klarna hinterlegt habt, weiterhin gültig ist und euer Kontostand oder euer Verfügungsrahmen für die nächste Abbuchung ausreicht.

Sollte die Zahlung noch einmal fehlschlagen, informiert euch Klarna per E-Mail darüber, wie ihr die Rechnung trotzdem begleichen könnt.

